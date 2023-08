Spiele-Check von TheLastToKnow

Mittlerweile bin ich ja wirklich vorsichtig geworden. In letzter Zeit versuchen spielspaßarme Werke wie Visual Novels, die überhaupt nicht mein Genre sind, mich mit ihren hübschen Pixelgrafiken oder toll gezeichneten Hintergründen und Charakteren zu locken. Ja, mir sogar weiszumachen, sie wären richtige Adventures. Genau, ich schaue dich an, du wunderschönes Harmony - The Fall of Reverie (zum Spiele-Check) mit dem Einschlaf-Gameplay! Und dich, du hübsche Enttäuschung Fall of Porcupine (zum Spiele-Check) ! Und ein wenig auch dich, Varney Lake (zum Spiele-Check) . Wobei, du bist schon ganz okay.In diesem Check stellt sich die Frage: Bin ich beivom spanischen Indie-Studio Gametopia wieder auf ein hübsches Pixel-Gesicht reingefallen oder kann sich hier meine Point-and-Click-Adventure-Liebe voll entfalten?soll ich an Bord der Nautilus zusammen mit meinen Romanfiguren Kapitän Nemo & Co. viele Abenteuer in einer Parallelwelt erleben. Dabei darf ich mit einem atlantischen Artefakt sogar die Realität und Zeit manipulieren! Das bietet ja auf den ersten Blick eine perfekte Basis für Rätsel à la. Eine leise Vorfreude kommt in mir auf, aber ich unterdrücke sie. Schließlich wurde ich schon zu oft enttäuscht.Und dann beginnt das Spiel. Ich befinde mich auf der Nautilus, die offenbar gerade attackiert wird. Ich schnappe mir das oben erwähnte Zeitmanipulationsgerät und laufe los. Mit dem Controller oder wahlweise der Tastatur. Durch das U-Boot. Bis ich an Deck gelange. Wo ich an den Schweinwerfern des riesigen attackierenden Boots vorbeischleichen muss. Ich überlege, ob ich mein Pixel-Date hier direkt abbreche, aber ganz so gemein möchte ich dann doch nicht sein.Kurze Zeit später bin ich wieder unter Deck und darf das "Imag" genannte Artefakt zum ersten Mal einsetzen: Eine eingestürzte Decke blockiert meinen Weg. Ich halte das Imag in die grobe Richtung des Gerölls und darf mir jetzt eine von zwei Optionen aussuchen. Entweder "passt schon so" oder "nö, die Decke ist gar nicht eingestürzt". Welche von beiden Antwortmöglichkeiten ist wohl richtig, um hier weiterzukommen?Ich nehme es hier schon einmal vorweg: Alle Rätsel, die etwas mit dem Imag zu tun haben, bleiben in etwa auf diesem Niveau. In besonderen Situationen müsst ihr noch ein Quick-Time-Event schaffen, um das Imag ganz besonders toll auslösen zu können, aber das war's! Wer kann sich meine Enttäuschung, meinen Schmerz vorstellen?Spätestens jetzt sollte klar sein, dass Verne - The Shape of Fantasy außer der Optik, die mir wirklich gut gefällt, nicht viel mit einem klassischen Adventure zu tun hat. Oft müsst ihr einfach nur durch die unübersichtliche Nautilus von A nach B irren, um mit Person C zu reden. Immerhin gibt es eine Rennen-Taste. Ab und zu müsst ihr Maschinenrätsel lösen, bei denen ihr zum Beispiel etwas verschieben müsst. Alles nicht besonders einfallsreich.Es ist immer klar, was als nächstes zu tun ist und wird auch im Menü deutlich angezeigt. Wenn ihr ein wenig erkunden möchtet, könnt ihr auf die Suche nach optionalen Sammelgegenständen gehen. Klassische Rätsel gibt es kaum. Euer Inventar ist immer sehr aufgeräumt, so dass ihr innerhalb kürzester Zeit wisst, welchen Gegenstand ihr wo braucht. Auch die Dialoge laufen weitestgehend von allein ab, hier könnt ihr nichts falsch machen.Die Geschichte ist eine typische Abenteuererzählung mit Twists, die ihr vermutlich 20.000 Meilen gegen den Wind riechen werdet. Trotzdem fand ich sie recht unterhaltsam. Allerdings bleiben die Charaktere aus meiner Sicht relativ blass und deren Schicksal hat mich nicht besonders interessiert. Das Ende, das eine Hintertür für eine Fortsetzung offen hält, hat mich ebenfalls nicht gerade vom Hocker gehauen.Nach fünf Stunden war mein Pixel-Date vorbei! Und ihr habt es schon erraten: Die große Liebe ist es nicht geworden. Nicht einmal die kleine Liebe. Dabei wollte ich das Spiel wirklich mögen. Man sollte einfach nicht an den falschen Orten nach Liebe suchen, das weiß ja eigentlich jeder Adventure-Kenner seitDie Schauplätze, die ihr besucht, sehen toll aus, die Soundkulisse ist passend, die englischen Sprecher okay. An den deutschen Untertiteln habe ich nichts zu bemängeln. Insgesamt war mir das Gameplay aber einfach zu belanglos. Da helfen auch nicht die hier und da eingestreuten Schiebe- oder Logikrätsel. Das finale Schieberätsel mit Zeitdruck fand ich sogar besonders nervig, da ich ständig neu ansetzen musste.Aber falls ihr storybasierte "Action"-Adventures mit Logikrätseln und hübschen Pixeln mögt, dann könnte Verne - The Shape of Fantasy vielleicht etwas für euch sein! Für mich war es leider eine kleine Enttäuschung.