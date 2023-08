GG-Userinhalte: Rückblick auf KW 34/2023 und Ausblick auf KW 35/2023

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Hiermit möchten wir euch einen Überblick über die Inhalte von GamersGlobal-Usern geben, die im Laufe der aktuellen Woche erschienen sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und deuten an, welche User-Inhalte euch in der nächsten Woche erwarten könnten.

KW 34: Rückblick von Montag, 21. August, bis Sonntag, 27. August 2023

Spiele-Checks

Stellaris: Galactic Paragons (zum Spiele-Check)

Strategie-Ober-Checker Vampiro hat sein Urteil zum Patch 3.8 und dem DLC Galactic Paragons von Stellaris gefällt: "Gemini bringt viele Verbesserungen und revolutioniert das Anführer-System; das darauf aufbauende Galactic Paragons wird dadurch zum Pflicht-DLC, der zum Glück gelungen ist."



Adventure-Liebhaber TheLastToKnow hingegen fand keine Liebe bei seinem Date mit Verne - The Shape of Fantasy. Leider entpuppte sich das vermeintliche Pixel-Point-and-Click-Adventure als verkapptes Action-Adventure: "Nette Abenteuergeschichte mit hübschen Pixeln, aber lahmen Gameplay"

Die Übersicht über alle bisher erschienenen Spiel-Checks findet ihr hier.

Erweiterte Such- und Filtermöglichkeiten zu Spiele-Checks findet ihr auf spielechecks.de.

Ihr könnt im Kommentarbereich dieser News gerne Spiele vorschlagen, zu denen ihr einen Check auf GamersGlobal lesen möchtet.

User-Artikel

Fangame: Contra - Spirit of War Redux (zum User-Artikel)

In Teil 11 der Fangame-Serie von Nischenliebhaber geht es um einen Fan-Ableger der Action-Klassiker-Reihe Contra mit dem Namen Spirit of War Redux . Das Fazit des Autors: "Was der Entwickler wollte, nämlich ein kurzweiliges Ballerspiel im Contra-Universum zu realisieren, ist durchaus gelungen. Im Vergleich zu anderen Fangames, die mit kreativem Leveldesign, mehr Polishing sowie eigenen Grafiken und Musikstücken aufwarten können, fällt Spirit of War Redux jedoch ein ganzes Stück ab."



Und der letzte User-Inhalt der Woche, der bisher beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Newsbereich des Sonntags untergegangen ist, kam von TheLastToKnow. Dieser startete eine Reihe über die Geschichte von Adventure Soft, die mit Simon the Sorcerer Adventure-Geschichte geschrieben haben. In "Das Adventure Soft-Vermächtnis Teil 1" geht es um die Anfänge der Firma als "Adventure International UK".

Die Übersicht aller erschienenen User-Artikel findet ihr hier.

Vermischtes

Gamescom 2023 News von Usern

Was wäre die Gamescom 2023 ohne die zahlreichen News gewesen, die zum großen Teil von den GamersGlobal-Usern geschrieben wurden? Undenkbar, dass so etwas irgend eine andere Spiele-Seite hinbekommen würde. Eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet diese Messe und ihre Newsflut mit dafür gesorgt hat, dass die Spiele-Checks und User-Artikel dieser Woche praktisch untergegangen sind.



Die Abenteurer Crux, Nienlic und StefanH sind ihren Pflichten als Wächter der Straßen nun bereits drei Wochen nachgegangen. Ihre Erlebnisse teilen sie euch im Forum mit.

Ausblick auf KW 34

Die Spiele-Check-Kristallkugel hat diesmal wieder einen klaren Tipp für die Zukunft. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es einen Check zu Europa Universalis 4: Domination von Vampiro geben.



Die eine oder andere Überraschung ist wieder einmal nicht ausgeschlossen.

Wie kann ich mitmachen?

Ihr möchtet selbst auch einen User-Inhalt erstellen? Dann sollte eure erste Station das "User-Inhalte erstellen-Tutorial" von SupArai sein, das euch alles Wichtige für den Einstieg erklärt.

Um mit möglichst wenig Aufwand erste Spiele-Inhalte auf GamersGlobal zu veröffentlichen, könnt ihr auch bei der monatlichen "Das spielen unsere User"-Galerie mitwirken. Dies geht kinderleicht mit diesem Online-Formular. Viel Spaß!