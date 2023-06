Daedalic agiert nur noch als Publisher und cancelt Gollum-Nachfolger

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Wie Gameswirtschaft berichtet, wird Daedalic Entertainment ihre Entwicklungs-Abteilung am Standort Hamburg schließen. Betroffen sind insgesamt 25 Mitarbeiter. In Zukunft soll der Schwerpunkt auf dem Publishing von Spielen anderer Studios liegen. Dazu gehört beispielsweise das kürzlich angekündigte Surviving Deponia von Atomic Torch.

Daedalic hat letzten Monat Der Herr der Ringe - Gollum veröffentlicht, das aber bei Kritikern und auch im Test auf GamersGlobal wenig überzeugen konnte. Der Nachfolger, für den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zwei Millionen Euro Fördergelder zugesagt wurden, wird im Zuge der Schließung der Entwicklungsabteilung nicht mehr erscheinen. Selbiges dürfte für die noch nicht erschienene Switch-Portierung von Gollum gelten.

Daedalic wurde im Jahr 2007 in Hamburg gegründet. Zu den Highlights des Studios gehören vor allem ihre Grafikadventures wie unter anderem Harveys neue Augen, The Whispered World und State of Mind. Letztes Jahr wurde das Unternehmen für 32 Millionen Euro durch den französischen Publisher Nacon aufgekauft. Die Kaufsumme könnte sich bei Erreichen bestimmter Kennzahlen bis 2026 noch auf 53 Millionen Euro erhöhen, aber das dürfte nach der heutigen Meldung höchst unwahrscheinlich sein.