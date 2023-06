Lord of the Rings - Return to Moria startet im Herbst 2023 / Neuer Trailer

Bauen, craften, zu tief graben

PC

Während des Summer Game Fest-Livestreams gab es auch neues aus Mittelerde, genauer geasgt zum Survival-Crafting-Titel The Lord of the Rings - Return to Moria. Wie der Titel spoilert, kehrt ihr darin mit Zwergen im Vierten Zeitalter von Mittelerde nach Moria zurück – genauer gesagt in prozedural generierte Versionen von Moria. Ihr schürft allein oder kooperativ nach Materialien und baut Sturktren. Doch genau das macht auch Lärm und ruft Feinde auf den Plan.

Zudem gab es neue Infos, wann Return to Moria starten soll: Im Herbst 2023 soll die Rückkehr nach Moria starten.