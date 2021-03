Herr der Ringe Gollum angeschaut: Geschick & Gehör gegen Orks und Warge

Teaser Wird es Daedalic gelingen, aus der wohl unsympathischsten Herr-der-Ringe-Hauptfigur (von den ganz Bösen mal abgesehen) einen strahlenden Spielehelden zu machen? Ich habe eine erste Ahnung bekommen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Herr der Ringe Gollum (mit geplantem Erscheinen im 3. Quartal 2022 für alle aktuellen Konsolen und PC) ist sicherlich das prestigeträchtigste im Portfolio der kommenden Spiele von Daedalic, und so war ich sehr gespannt auf die Gameplay-Präsentation bei den kürzlich, selbstverständlich über die Pfade der Datenbahnautobahn abgehaltenen Daedalic Days. Wobei, um ehrlich zu sein: Von all den Haupt- und Nebencharakteren, die der Herr-der-Ringe-Kosmos zu bieten hat, wäre mir vermutlich Gollum als Held für ein Computerspiel erst als vorletztes eingefallen, kurz vor einem der neun Ringgeister. Ob nun künstlerische Gedanken der Grund für die Entscheidung waren oder just der Umstand, dass diese Lizenz noch zu haben war (ich würde mir vorstellen, dass Frodo oder Aragon mehr gekostet hätten), auf den zweiten Blick ist die Wahl gar keine so schlechte. Denn unbestritten ist Gollum eine der ambivalenten Figuren der Vorlage, und sicherlich die wichtigste von diesen. Daraus lässt sich schon was machen.

Was also macht Daedalic aus der Figur? Ein Schleich-Kletterspiel. Ich wollte Action-Adventure schreiben, aber so wahnsinnig viel Action scheint dann doch nicht im Spiel zu stecken: Gollum ist halt Gollum, also ein durch den Ring äußerlich wie innerlich korrumpierter kleiner Ex-Flußanrainer im Hobbit-Format, da erwartet man nun nicht unbedingt, dass er sich mit Wargreitern wilde Duelle liefert. Was Gollum aber schon kann: Sich von hinten an einen abgelenkten Ork anzuschleichen und ihn zu meucheln.