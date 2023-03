Der Herr der Ringe - Gollum: Nacon veröffentlicht einen neuen Storytrailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Ein neuer Der Herr der Ringe - Gollum-Trailer wurde während der gestrigen Nacon Connect 2023 veröffentlicht. Das Stealthspiel soll noch in diesem Jahr zwischen April und September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen.

Der Trailer gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte des Spiels und das Spielgeschehen, das Daedalic schon seit einiger Zeit nicht mehr gezeigt hat. Der letzte große Trailer liegt mit dem Juli 2022 schon etwas länger zurück. In dem neuen Storytrailer trifft Gollum auf Personen und Monster wie den Zauberer Gandalf, den Waldelbenkönig Thranduil, einige Nazguls oder die Spinne Kankra. Die Videobeschreibung offenbart, dass die Spieler auf "bekannte Charaktere aus den Büchern von J.R.R. Tolkien treffen werden".

Der Herr der Ringe - Gollum befindet sich schon seit vielen Jahren in Entwicklung. Ursprünglich wurde es im März 2019 angekündigt und sollte im Jahr 2021 erscheinen, bevor es anschließend auf 2022 verschoben wurde. Nacon kündigte schließlich ein Veröffentlichungsdatum im Mai 2022 an, bevor es im Juli eine Verzögerung ankündigte und anmerkte, dass es das Spiel "um ein paar Monate" in das Jahr 2023 verschieben müsste.

Dennis hatte im Mai 2022 schon in einem ausführlichen Preview die Vor- und Nachteile des Spiels aus seiner Sicht veranschaulicht. Abschließend könnt ihr euch den neuen Storytrailer anschauen.