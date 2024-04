Tales of the Shire: Hobbit-Lebenssimulation von Weta Workshop im Trailer

PC Switch Xbox X PS5

Letztes Jahr kündigte Publisher Private Division die Lebenssimulation Tales of the Shire - A The Lord of the Rings Game an. Darin spielt ihr Hobbits, die ihrem ruhigen Leben in einer sehr pastelligen Interpretation der Welt von Tolkien nachgehen – wie ihr nun auch im neu erschienenen ersten Trailer selbst sehen könnt.

Entwickler von Tales of the Shire ist dabei das interne Spielestudio bei Weta Workshop, jener neuseeländischen Special-Effects-Firma, die an den Verfilmungen von Peter Jackson mitwirkte. Das Studio wurde bereits 2014 etabliert, scheint bisher aber nur als Support-Studio für andere Produktionen aufgetreten zu sein.

Tales of the Shire soll noch in diesem Jahr für Switch, PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.