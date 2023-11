The Lord of the Rings - Return to Moria Test+

Teaser Schon manches Spiele-Urgestein bot Tolkiens Zwergenstadt Moria als Dungeon. Doch in diesem Crafting-Survival-Titel dreht sich auch viel darum, nach Ressourcen zu graben und euer Lager aufzubauen.

Mit Spitzhacke, Rucksack und guter Laune bin ich in die berühmten Minen hinabgestiegen und habe das exklusiv auf Epic Games veröffentlichte Survival-Adventure aus der Zwergenperspektive gemeinsam mit einem Freund bestritten.

Entweder baut ihr Ruinen wieder auf oder richtet komplett eigene Lager ein. Das Bausystem setzt auf Ankerpunkte, die beim detaillierten Aufstellen von Objekten aber teils auch zum Hindernis werden.



Zu tief gegraben

Als einer der Helfer Gimlis versucht ihr die Tore von Moria zu öffnen, schlittert dabei aber direkt klaftertief in die einsame Finsternis hinunter und schlagt euch fortan alleine oder mit Freunden durch die Ruinen. Die Charaktergenerierung ist wunderbar simpel und erlaubt es euch einen Zwerg ganz nach euren Wünschen zu erstellen. Vorgefertigte Körperformen gibt es nicht sondern lediglich Regler, mit denen ihr Merkmale einstellt. Weitere äußerliche Details wählt ihr aus einem Katalog an Vorlagen.



Unsere zwei Zwerge – Gunna und Holda – haben das simpel gehaltene Tutorial schnell gemeistert, die erste im Spiel verfügbare Lagerstätte erreicht und sich dort erst einmal häuslich eingerichtet. Return to Moria geht in Sachen Crafting, Building und Survival etwas andere Wege, als man es von anderen Vertretern des Genres erwartet. Alle im Einflussbereich eures Feuers gesetzten Lager und Kisten werden angenehm bequem miteinander verbunden, was die Herstellung von Gegenständen deutlich vereinfacht. Gebaut wird auf einem vorgefertigten Raster. Gerade hier ist allerdings noch ein wenig Feinschliff nötig, denn die Platzierung von Bauteilen wird durch die vorgegebenen Ankerpunkte teils erschwert. Wer kein Interesse am Bauen hat, der setzt sein Lager einfach in die vorgefertigten Ruinen. Manche Werkbänke lassen sich dort problemlos wiederherstellen und das Restaurieren von Statuen schaltet obendrein neue Rezepte frei.

Nächtliche Ork-Angriffe auf das eigene Lager lassen sich in der Gruppe besser meistern. Doch die Stärken von Return to Moria liegen in anderen Bereichen als den Kämpfen.

Wo geht es hier zum nächsten Ork?





Moria versteht sich zwar als Survival-Crafting-Titel, doch interessierte Fans von Der Herr der Ringe müssen nicht zu viel Stress durch den Survival-Anteil fürchten. Überleben ist für eure Zwerge nicht so schwierig. Es gibt zwar eine Hungeranzeige, die konnten wird durch das liebevoll umgesetzt Zubereiten von Mahlzeiten problemlos füllen. Neben den Rationen die, euer Zwerg im Rucksack transportieren kann, serviert ihr auf dem Esstisch einfache bis komplexe Gerichte oder schnappt euch aus dem Brauereikessel einen Humpen zwergisches Bier, um die Laune aufrecht zu halten. Der Abbau von Ressourcen wie Eisen, Kupfer oder Kohle wird durch eine Gesangseinlage eures Zwerges aufgelockert.



Hardcore-Survival ist das nicht, vielmehr machen die kleinen Elemente Return to Moria dann doch sehr sympathisch, insbesondere wenn beim Spiel mit Freunden die Zwerge gemeinsam ihre Lieder anstimmen. Natürlich gibt es auch Kämpfe und die Horden, die von Zeit zu Zeit insbesondere Nachts euer Lager angreifen, werden spätestens durch ihre Anzahl erst zur Gefahr und dann auch mal zum Ärgernis. Die Kämpfe sind also kein Highlight des Spiels, deswegen bin ich auch eher glücklich, dass die Orks sich nach und nach aus den von euch besetzten Gebieten zurückziehen und die Angriffe auf euer Lager damit auch aufhören.



Damit sind auch die Kernmechaniken von Return to Moria skizziert. In Sachen Umfang bietet Return to Moria aber schon Futter für viele Stunden, nach weit über 20 Stunden sind Gunna und Holda sind Gunna und Holda noch ein ganzes Stück davon entfernt, alle Areale entdeckt zu haben.



Autorin: Ramona Kiunkte, Redaktion: Hagen Gehritz. (GamersGlobal)



Der Abenteuerteil in Return to Moria besteht daraus, den richtigen Weg in den nächsten Abschnitt zu finden. Gebiete wie das Elbenviertel oder der Eingang zum Kristallgrat sind zwar immer gleich aufgebaut, die Bereiche dazwischen werden aber durch einen Welt-Seed generiert. Einen Großteil eurer Zeit verbringt ihr damit, die einzelnen ausgewürfelten Kavernen zu erkunden, wobei die Karte Fluch und Segen gleichzeitig ist. Die aneinander angrenzenden quadratischen oder rechteckigen Flächen haben bis auf die Kartenmarkierung des Charakters keine Orientierungspunkte, die Icons sind schlecht lesbar und ihr könnt nicht durch die unterschiedlichen Ebenen scrollen. Für die Karte spricht, dass Sackgassen schnell ersichtlich sind und der Aufbau der Schächte authentisch wirkt. Spielt ihr mit Freunden ist die Aussage "Ich hab' mich verlaufen" in den komplexeren Minenbereichen allerdings vorprogrammiert. Mehr von Ramonas Abenteuern in Return to Moria seht ihr auf Twitch und Youtube

Fazit: Ramona Kiuntke Ohne Rückendeckung vor einer Horde Orks stehen? Solo die Gänge erkunden und mit einem Lied auf den Lippen Materialien erbeuten? Nur für sich bauen und allein den Humpen in die Luft recken? Das geht schon, aber für mich ist The Lord of the Rings - Return to Moria ein Spiel, das man am Besten zusammen mit Freunden und einer ordentlichen Prise Humor genießt.



Die beiden Zwerge Gunna und Holda haben in unserem noch andauernden Spieldurchlauf schon einiges erlebt und sind auch nach gut 20 Stunden Spielzeit nicht am Ende. Das grundsätzlich solide Survival-Spiel hat hier und da noch ein wenig Schluckauf, die von anderen Survial-MMOs abweichende, wenig fordernde Herangehensweise finde ich aber dennoch erfrischend. Von mir gibt es daher einen Daumen nach oben.

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalKurztests sind unser Format, um euch kompakt über Spiele zu informieren, die sonst vielleicht unter den Tisch fallen würden. Statt der typischen Wertung zwischen 1 und 10, gibt es bei Kurztests eine "Daumen-Wertung".Entwickler Free Range Games führt euch mitzurück nach Mittelerde. Und zwar ins Vierte Zeitalter von Tolkien berühmter Fantasy-Welt. Diese Einordnung in die Zeit nach der Romantrilogie um Frodo, Gandalf und die Gefährten ermöglicht grob die Basis für das Szenario: Der inzwischen deutlich ergraute Gimli ruft die überall verstreute Zwerge zu sich, denn er sieht die Zeit gekommen, die Orks aus den Schächten von Moria zu fegen und die alte Heimat wieder aufzubauen.