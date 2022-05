Herr der Ringe - Gollum Preview

Teaser Der abtrünnige Ex-Hobbit gehört zu den wohl bekanntesten Figuren der modernen Popkultur. Daedalic widmet ihm ein eigenes Spiel, das nach einer ausführlichen Präsentation gemischte Gefühle hinterlässt.

Nicht nur die Suche nach dem Ring beschäftigt Gollum, auch die ständige Beobachtung durch Sauron.

Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft

Aus der Dunkelheit heraus zu agieren ist euer einziger Weg, um zu überleben.

Auf leisen Füßen

Nein, besonders einladend sind die Umgebungen des Spiels nicht und ganz sicher kein Platz für Hobbits.

Klettern und denken

So hohe Stellen erreicht ihr vermutlich nur durch geschickte Klettermanöver.

Spätestens seit Dezember 2001 dürfte jeder einigermaßen Film-Interessierte die Phrase „Mein Schatz“ nicht mehr normal aussprechen können. Denn diese zwei kleinen Worte sind durchs dreiteilige Verfilmung vonvonso untrennbar mit dem Charakter Gollum verbunden wie Hefeweizen mit einem Weißwurstfrühstück. Dabei ist der Hobbit weder hübsch noch charmant, nein, noch nicht einmal besonders nett ist er. Und doch ist der als Sméagol geborene Charakter einer der ikonischsten unserer Zeit, was nicht zuletzt der fantastischen Darstellung durch den Schauspielergeschuldet ist.Mit dieser Interpretation hatvom Hamburger Studio Daedalic Entertainment aber herzlich wenig zu tun. Das aktuell in der Entwicklung befindliche Stealth-Adventure orientiert sich hingegen an den Buchvorlagen und lässt euch in dem Lendenschurz des grauhäutigen Ring-Junkies auf die Suche nach eben diesem magischen Objekt gehen. Dabei bereits ihr nicht nur Mordor, sondern müsst auch aus dem elfisch regierten Düsterwald fliehen, nachdem Aragorn euch gefangen genommen hat. All das und noch mehr konnte ich im Rahmen einer Gameplay-Präsentation von Daedalic zu Gollum sehen und habe entsprechend einige Impressionen zu dem Spiel, dem Design und auch zur Geschichte, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will.Die Gefangennahme durch Streicher erklärt auch einen erzählerischen Kniff, den die Entwickler sich zunutze machen. Denn während ihr durch Cirith Ungol in den Außenbezirken von Mordor schleicht, hört ihr immer wieder Gandalf. Der Zauberer stellt Gollum etwa acht Jahre nach dessen Trip in Saurons Reich zahlreiche Fragen, die euch bei euren Kletterpartien begleiten und einen Kontext dafür liefern, was eure Spielfigur antreibt. Neben der blanke Rachsucht an Bilbo natürlich, der den Ring gestohlen hat. Die Entwickler wollen aus Gollum zumindest ansatzweise einen sympathischen Charakter machen oder zumindest einen solchen, mit dem die Spieler mitfühlen können.Auch wenn ich nur einen kleinen Einblick in die Story von Der Herr der Ringe - Gollum gewinnen konnte, zeigt sich durchaus, dass Daedalic den Stoff ernst nimmt und die Narrative einen wichtigen Part spielt und teilweise auch das Gameplay erklärt. So ist der Hobbit entgegen seiner kriechenden und gebückten Haltung durchaus athletisch und ein hervorragender Kletterer. Denn in seinen über 500 Jahren in der magischen Welt musste er sich zahlreiche Fähigkeiten aneignen, um nicht als Nazugul-Futter zu enden.Dadurch erklärt sich auch, warum das Spiel ohne Skilltree oder freischaltbare Fähigkeiten auskommt – Gollum weiß schon alles, was nötig ist. Manche Moves werden eventuell später vorgestellt, sind aber von Beginn an nutzbar. Passend dazu gibt es auch nur ein wirkliches Ende, denn es muss ja in den Kanon von Tolkiens Erzählung passen. Aber laut den Entwicklern gibt es zumindest zwei Wege, wie ihr es erreichen könnt. Eure Entscheidungen wirken sich also zumindest soft aus.Auch wenn Gollum ein Athlet sein mag, er ist wahrlich kein Kämpfer. Also bewegt ihr euch meistens im Schatten, alleine schon, weil euer Antiheld die Sonne nicht verträgt. Direkte Konfrontationen mit Feinden sollen zwar nicht direkt zum Tod führen, euch wird immerhin etwas Zeit zur Flucht eingeräumt. Allerdings ist Weglaufen nicht immer eine Option und so solltet ihr regen Gebrauch der „Gollum-Vision“ machen. Dieser spezielle Blick offenbart wichtige Umgebungsobjekte, Versteckmöglichkeiten und vieles mehr. Kennt man ja aus anderen Spielen bereits.Allerdings kam mir dieser besondere Blick auf die Welt in der Präsentation noch etwas unschön umgesetzt vor. Denn Gegner werden knallrot hervorgehoben und Orte, an denen ihr euch verstecken könnt, leuchten grüner als das bayrische Gras im Sommer. Das ist mehr als penetrant und eliminiert jegliche Spannung bei der Suche nach eigenen Routen. Nützlich ist hingegen, dass auch im normalen Spielverlauf Kanten und andere kletterbare Objekte leicht hervorgehoben sind und euer Charakter dunkel wird, seid ihr unsichtbar für Gegner.Allerdings seid ihr natürlich nicht komplett wehrlos. Dreht euch ein Feind den Rücken zu, könnt ihr ihn feige angreifen und töten. Das macht jedoch eine Menge Lärm, stellt also sicher, dass er alleine ist. Dafür sorgen könnt ihr beispielsweise mit Steinen, die Gegner weglocken oder Lampen umwerfen, so dass die Umgebung dunkler wird. Und bestimmte Objekte in den Gebieten lassen sich ebenfalls nutzen, um die garstigen Orkse vorzeitig ihrem Schicksal zuzuführen. Laut den Entwicklern soll es aber auch möglich sein, das Spiel weitestgehend pazifistisch zu beenden, also ohne getötete Gegner.Natürlich schleicht ihr nicht nur um Feinde herum, an vielen Stellen müsst ihr außerdem in der Gegend herumklettern. Dabei setzt Daedalic oftmals auf Rätselpuzzles. Ihr folgt also nicht zwangsläufig klar ersichtlichen Pfaden, sondern müsst herausfinden, wo es weitergeht. Beispielsweise bei einer Szene in einer Festung im Düsterwald, etwa in der Hälfte des Spiels. Hier muss Gollum eine Melodie auf einer Harfe spielen, wodurch sich ein Mobile an der Decke bewegt und so einen neuen Pfad offenbart.Besonders wichtig ist außerdem die Ausdauer. Diese verbraucht sich beständig, wenn ihr an Stellen klettert, an denen die Füße von Gollum frei in der Luft baumeln. Sobald er sie wieder an einer Wand abstützen kann, kann er wieder Luft holen und die wichtige Ressource regeneriert sich. Übrigens ist Ausdauer auch für heimtückische Angriffe nötig, direkt nach einer Klettertour auf einen Gegner zu springen ist also nicht unbedingt ratsam.