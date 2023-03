Der Herr der Ringe - Gollum erscheint am 25. Mai 2023

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Am gestrigen Abend wurde bei einer Gameplay Showcase das Veröffentlichungsdatum für Der Herr der Ringe – Gollum bekannt gegeben. Demnach erscheint das Spiel am 25. Mai diesen Jahres für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC. Die Fassung für den Nintendo Switch soll im Laufe des Jahres folgen.

Darüber hinaus diskutierten die Entwickler über das Spiel und betonten noch einmal, dass sich Der Herr der Ringe – Gollum bis auf wenige Ausnahmen an den vorhandenen Geschichten von J.R.R. Tolkien orientieren soll. Allerdings werdet ihr die Personen, die Gollum treffen wird, im Trailer waren beispielsweise der Zauberer Gandalf und der Elbenherrscher Thranduil zu sehen, aus seiner Sicht beleuchtet. Da der Hobbit Smeagol von dem Ring im Laufe der Jahre verdorben wurde und zu Gollum wurde, können sich dadurch interessante Perspektiven ergeben. Je nachdem, ob sich gerade die „böse“ oder „gute“ Seite von ihm am durchsetzen ist.

Im Anschluss könnt ihr euch den gesamten gestrigen Gameplay Showcase in englischer Sprache anschauen.