Der Super Mario Bros. Film: Weltweit sehr erfolgreich in den Kinos

Derzeit läuft Der Super Mario Bros. Film weltweit überaus erfolgreich in den Kinos. Nachdem er am vergangenen Wochenende den besten globalen Kinostart eines Animationsfilms überhaupt hinlegen konnte, überschritt er jetzt sogar innerhalb kürzester Zeit die Marke an Einnahmen von 500 Millionen US-Dollar. Alleine in den USA nahm der Streifen 260,3 Millionen US-Dollar ein und in den Ländern außerhalb der USA 248,4 Millionen US-Dollar.

Schon jetzt gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der Film die Einkommensmarke von 1 Milliarde US-Dollar überschreiten kann, zumal der Film im Nahen Osten, Südkorea und Japan noch nicht einmal an den Start gegangen ist. Auch bei den Videospielverfilmungen konnte sich der Streifen nicht nur gut platzieren, sondern gleich den Einkommensspitzenplatz erobern und damit die Verfilmungen von Warcraft und Detective Pikachu auf die Plätze zwei und drei verweisen.

Solltet ihr über einen Kinobesuch noch nachdenken, könnte euch die Rezension bei GamersGlobal eine Entscheidungshilfe bieten.