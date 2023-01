Feiertage-Verlosung, 4.1.: Ubisoft

Mario und die Rabbids sind los

Switch

Teaser Für die Gewinner des heutigen Preispakets geht es auf Nintendo Switch bis an die Hasenzähne bewaffnet zu den Sternen und auf eine Langohren-Fete.

Es liegt kein einfaches Jahr hinter uns. Umso mehr wollen wir während der Weihnachtsfeiertage und in den ersten Tagen des Jahres 2023 etwas Freude verbreiten! Und so haben auch in diesem Jahr alle registrierten GamersGlobal-User die Chance, zwischen dem 24.12.2022 und dem 6.1.2023 einen Tagespreis zu gewinnen. Wir danken den folgenden Herstellern für ihre Unterstützung: 2K, Blizzard, Com4Gaming, EPOS, Iiyama, Nintendo, PLAION, Sony, Ubisoft und Twelve South.

Tag 12, 4.1.: Ubisoft

Die chaotischen Rabbids tobten sich in diesem Jahr gleich zweimal auf der Nintendo Switch aus. Einmal im Party-Spiel Rabbids - Party of Legends und an der Seite von Mario in dem Rundentaktik-Abenteuer Mario + Rabbids - Sparks of Hope, das erfolgreich Genre-Gewohnheiten durch eine direkte Steuerung und eine aktive Offensiv-Aktionen aufbricht. Und mit etwas Glück gewinnt ihr heute passend dazu eine von Ubisoft gesponserte, prall gefüllte Box. Darin finden zusammen: Mario + Rabbids - Sparks of Hope in der Gold Edition (umfasst den Season Pass), das Artbook zum Spiel, ein passender Ring-Holder fürs Telefon, ein Plüsch-Spark und nicht zuletzt Rabbids - Party of Legends in der Switch-Fassung. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 200 Euro.

Und das ist unsere heutige Gewinnspielfrage:

In Mario + Rabbids - Sparks of Hope stellen sich die Pilzkönigreich-Crew und die Rabbids der Entität Misera, die Jagd auf die mit besonderen Kräften ausgestatteten Sparks macht. Misera ist eine Gefahr für die ganze Galaxie, aber setzt auch einer etablierten Figur des Mario-Kosmos zu. Wer ist es, dem die Heldentruppe zu Hilfe eilt?

Hinweis: Sämtliche Fragen beziehen sich auf den jeweiligen Tagespreis und die Antwort könnt ihr in den meisten Fällen über zugehörige Inhalte auf GamersGlobal finden.

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 12: Ubisoft" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 4.1.2023 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.