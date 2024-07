Mario + Rabbids - Sparks of Hope: Sieben Tage kostenlos für NSO-Abonnenten

Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mario + Rabbids - Sparks of Hope ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Mit Mario + Rabbids - Sparks of Hope (im Test) veröffentlichte Ubisoft eine Strategie-Abenteuer, dass der Xcom-Formel einen eigenen Dreh verpasste. Die Gefechte spielten sich dabei nochmal dynamischer als im Vorgänger Kingdom Battle (im Test).

Nun wurde eine Probespiel-Aktion über Nintendo Switch Online gestartet. Wer Abonnent des Nintendo-Services ist, kann noch bis Ende dieser Woche (14.7.2024) die Vollversion von Sparks of Hope ohne weitere Kosten herunterladen und bis zum Ende dieses Zeitraums unbeschränkt testen.

Ubisofts CEO Yves Guillemont gab in einem früheren Statement an, dass die Verkaufszahlen von Sparks of Hope kurz nach dem Launch trotz guter Kritiken hinter den Erwartungen zurückblieben. Laut anonymer Quellen hätten sich aber die langfristigen Verkaufszahlen positiv entwickelt und wären näher an den Zahlen des Vorgängers, wie VGC berichtete.