Mario+Rabbids Sparks of Hope Test+

Teaser Ob ihr die Rabbids lustig empfindet oder Mario & Co. als ernstzunehmende Charaktere, ist für den Genuss dieses Rumlauf- und Strategie-Mix nicht entscheidend. Sondern seine Güte bei der Rundentaktik.

Das neue Mario+Rabbids – Sparks of Hope ist die Fortsetzung eines ungewöhnlichen Spin-offs: Ubisoft hat zum zweiten Mal aus der eigenen Rabbids-Rasselbande – deren Humorpotenzial sich nicht jedermann vollumfänglich erschließen mag – und Nintendos Mario-Universum ein Rundentaktik-Spiel geschaffen, das auch Echtzeit-Elemente und Action-Adventure-ähnliches Erkunden der Spielwelt inkludiert. Dazu kommen Features, wie man sie aus den Super-Mario-Jump-and-runs kennt: Münzen sammeln unter Zeitdruck, Röhren als Abkürzungen, vor allem aber mit Prinzessin Peach, Mario selbst und seinem Bruder Luigi drei der beliebteste Nintendo-Charaktere überhaupt.



Mario & Co. sind Spielfiguren, keine Charaktere



Wie in einem 3D-Jump-and-run (aber ohne Springen...) wirkt die "Oberwelt" jedes Planeten. Worum geht’s? Irgendein riesiges Tentakel hat mehrere Planeten überfallen und sie in Zerrbilder verwandelt: Aus dem lauschigen Anfangsplaneten Strahlesand ist ein monsterbesetztes Albtraum-Archipel geworden, aus der Winterwelt Flockenbrocken eine ungastliche Eiswüste, aus Prima-Paletti, einer eigentlich lauschigen Herbstwald-Welt farbreduziertes Brachland. Indem wir mit unserer munteren Truppe auf jeder Welt nach Lust und Laune Nebenaufgaben lösen. Münzen und Diamanten sammeln und Gegner bekämpfen, werden wir stärker und können uns den jeweiligen Hauptaufgaben widmen, die meist darin bestehen, zumeist einfache, teils aber auch garstige Rätsel zu lösen und schwere Schlachten gegen Bosse zu gewinnen.



Drei Schwierigkeitsgrade

Jede Figur hat außerdem eine eigene Angriffs- und Verteidigungsaktion, das kann ein automatisches „Overwatch Fire“ (so würden Space Hulk und Co. das nennen) sein, aber auch Heilung und ähnliches. Dazu kommen mit Goldmünzen bei Händlern gekaufte Einmal-Items, darunter Heilung, Reset der Zugreichweite des aktuellen Helden und vieles mehr.

Valkyria Chronicles: Innerhalb der Bewegungsreichweite eures Helden dürft ihr ihn beliebig lange hin- und herbewegen, Aktionen ausführen, weiterlaufen oder zurück, bis ihr euren Hauptangriff (linker Trigger) einsetzt – dann bleibt er oder bleibt sie an dieser Stelle stehen. Idealerweise übrigens in Deckung, wovon es „volle“ (muss erst mal zerstört werden) und „halbe“ gibt, letztere reduziert die Trefferchance des Gegners auf die Hälfte. Auch Kanten oder andere Hindernisse verhindern bei den meisten (aber nicht allen) Waffen einen Treffer. Anders als bei Valkyria Chronicles gibt es auch kein Zeitlimit fürs Laufen, mit einer Ausnahme: Wenn ihr durch Dagegenrempeln eine herumlaufende Bombe scharf gemacht habt, solltet ihr sie schnell aufnehmen und damit werfen – um sie als Handgranate einzusetzen. Lasst ihr euch zulange Zeit, explodiert sie euch in den Händen.

Obwohl ich durchaus ein Freund etlicher Mario-Spiele bin, geben mir als altem Rundenstrategen der Story-Überbau und die etlichen Cutscenes und Dialoge sehr wenig. Für mich sind Mario und Co. einfach Videospielfiguren, keine Charaktere. Sorry, ist so, werft mich jetzt nur nicht mit Münzen zu. Dabei hat Ubisoft den Charakteren sogar eine deutsche Sprachausgabe spendiert, aber die enthält immer nur einen Bruchteil der Sätze und macht vor allem mit den kurzen Ausrufen der Figuren im Kampf Laune. Ich habe, die Story-Schreiber und Cutscene-Animationskünstler werden mich auf ewig hassen, 90% der Dialoge und Szenen einfach weggeklickt, was dankenswerterweise geht. Aber, man höre und staune, ich hatte trotzdem meinen Spaß!Ich spielte auf dem mittleren von drei Schwierigkeitsgraden und fand ihn einerseits etwas zu einfach, andererseits genau richtig: So musste ich nicht auf Perfektion spielen und mir zu viele Gedanken über den eingesetzten Trupp (bis zu vier Helden kämpfen gleichzeitig, deutlich mehr habt ihr insgesamt) oder die perfekte Kombination ihre Fähigkeiten und „Sparks“ machen – letzteres sind bis zu zwei „Special Moves“ pro Held, die ihr munter jeder Figur zuweisen könnt, und die ihr ebenfalls auflevelt. Sparks kosten in der Regel einen Aktionspunkt und verstärken beispielsweise euren ausgeteilten Schaden, fügen ihm Feuer- oder Energie- oder Wasser-Effekte bei, lassen euch zwei Kampfrunden lang unsichtbar werden oder buffen euren kleinen Kommandotrupp.