Der Super Mario Bros. Film (Rezension)

Vollumfänglich kindertauglich

Teaser Einen Tag vor dem offiziellen Kinostart konnte eurer ruheloser Rezensent schon den neuen Super Mario Bros. Film sehen. Es ist ein kunterbunter Familienspaß mit der Komplexität einer Bananenschale.

Obwohl der Universal-Pictures-Film bereits morgen früh anläuft, wachten während der Pressevorführung von Der Super Mario Bros. Film am heutigen Abend (4.4.23) im Cinema in München mehrere gestrenge Herren darüber, dass man nur mit ausgeschaltetem Handy den Vorführsaal betrat und es auch ja nicht erneut anschaltete – kurz vor Ende des etwa 90minütigen Films sprintete ein Wächter in die dritte Reihe, doch meine Sensationsgier wurde enttäuscht, anscheinend falscher Alarm. Na gut, ich wäre auch sauer gewesen, wenn ich anderthalb Stunden stehen und aufpassen muss, während alle anderen gemütlich im Sessel sitzen.

Der Film lief auf Deutsch und in 2D. Keine Sorge, ich werde euch die überschaubar komplexe Handlung nicht über Gebühr spoilern, will euch aber eine kurze Orientierungshilfe geben, ob sich das Kino- oder ggf. Streaming-Ticket lohnt. Der Super Mario Bros Film. beginnt mit der TV-Anzeige der seit kurzem in Brooklyn selbständigen Klempner Mario und Luigi. Ihr erster Auftrag geht mächtig (und amüsant anzuschauen) schief, danach geraten sie beim Versuch, einen größeren Wasserrohrbruch in Brooklyn zu entschärfen, in eine andere Galaxie – doch während Mario ins Pilzkönigreich versetzt wird, landet Luigi im Finsterland. Mario muss ihn also retten!

Dass Bowser der große Bösewicht ist, wird nun wirklich niemanden überraschen, der jemals ein Mario-Spiel erlebt hat, aber es ist schon lustig, seine Motivation in Filmform erklärt zu bekommen. Hach, ein verkannter Gemütsmensch, dieser Bowser! Mario und Luigi hingegen fand ich ziemlich anstrengend zu Beginn, auch wenn sie mit dem italienischen Akzent eher kokettieren als ihn ernsthaft einsetzen und auch einschlägige Sprüche nur sehr bedacht loslassen. Apropos: Die deutschen Stimmen fand ich überwiegend erträglich. Ich bin halt ein ehrlicher Mensch.

Der Film ist knallbunt und sehr schön animiert, durch den Verzicht auf echte Schauspieler (bis auf deren Stimmen, natürlich) wirkte Der Super Mario Bros. Film authentischer auf mich als der erste Sonic-Film (den zweiten tue ich mir nicht an). Nur in einer Szene wirken die Hände von Mario in einer Großaufnahme verstörend menschlich, irgendwie wollte ich das nicht sehen.

Große Überraschungen gab es in szenischer Hinsicht nicht, es kommen zwei oder drei direkte Hommagen an die Videospielvorlage, wenn nämlich das Geschehen in seitlicher Perspektive abläuft, und ansonsten – natürlich – Zitate am laufenden Band. Weitgehend geschickt wurden so ziemlich alle Elemente, die man mit Super Mario. Bros, Super Mario Kart und Co. in Verbindung bringt, in die 90 Minuten gequetscht. Angefangen vom Super-Stern, den Bowser stiehlt, über die Power-ups, die aus goldenen Fragezeichen-Blöcken kommen, bis hin zu Kart-Bahnen und komplexen Leveln mit den typischen Gegnern und Features der Jump-and-run-Spiele. Wie aus Trailern bekannt, hat Donkey Kong eine wichtige Rolle, und natürlich raufen er und Mario sich bis zum Finale zusammen.

Bei aller Ich-hau-dir-auf-den-Kopf-Gewalt muss niemand um das geistige Wohl seiner kleineren Familienmitglieder bangen. Selbstverständlich werden sowohl das Pilzkönigreich als auch das Finsterlande ausschließlich von süßen Kreaturen bevölkert, gerade den Koopas – obschon ja quasi die Sturmtruppen des bösen Imperators Bowsers – kann man nun wirklich niemals böse sein. Prinzessin Peach fand ich erstaunlich erträglich, und Toad war immer wieder für einen Lacher gut.

Was mich etwas enttäuscht hat: Die meisten Kino-Animationsfilme im Segment "0-99", seien sie nun von Disney, Dreamworks oder Sony, haben seit Jahren den Trick raus, wie sie einerseits 100% kinderkompatibel sind, andererseits aber auch immer wieder ein Augenzwinkern für die Eltern parat haben und Anspielungen enthalten, die den Kleinen entgehen, aber den Großen ein Schmunzeln entlocken. Hier bleibt Der Super Mario Bros. Film unfassbar brav – und Eltern, die nicht selbst eine gewisse Verbindung zum Mario-Universum haben, tendenziell gelangweilt.

Dennoch empfand ich persönlich die 92 Minuten als gut investierte Zeit. Ich war zwar ein paar mal peinlich berührt, fühlte mich aber überwiegend gut unterhalten und musste mich ein paar Mal zwingen, nicht laut loszulachen. Man will sich ja vor der GamePro-Kollegin zur Rechten keine Blöße geben. Der Super Mario Bros. Film ist ein kunterbunter Spaß mit ganz wenigen Schreckmomenten (aus Sicht von kleinen Kindern), die fast immer wenige Sekunden später wieder humoristisch aufgelöst werden. Auch das Ende des Films wird keinem Nachwuchsfilmgucker schlaflose Nächte bereiten – und es lohnt sich, den Abspann bis zum Ende zu gucken.

In einem Kurztest würde ich (knapp) den Daumen nach oben heben.