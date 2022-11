PM: Die galaktische Reise mit Mario + Rabbids® Sparks of Hope geht weiter (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 2. November 2022 – Ubisoft® enthüllte heute weitere Details zu den spannenden Plänen für Mario + Rabbids® Sparks of Hope. Spieler:innen werden ihre Reise durch drei herunterladbare Inhalte fortsetzen können, die auf Nintendo Switch™ verfügbar sein werden.

Im Tower of Doooom stehen Spieler:innen vor sehr großen Herausforderungen! Madame Bwahstrella braucht Mario, Rabbid-Peach und ihre Freunde, um ihren mehrdimensionalen Turm zu reinigen und ihren alten Freund Spawny zu retten! Anfang 2023 wird diese Erweiterung einen neuen Kampfspielmodus hinzufügen, in dem sich Spieler:innen auf ihrem Weg zur Spitze des Turms hochstrategischen Kämpfen stellen müssen.

Der zweite DLC lässt die Helden auf einen brandneuen Planeten reisen. Spieler:innen werden neue Umgebungen erkunden können, in denen es lustige Charaktere zu treffen, Geheimnisse zu entdecken, aber auch neue Feinde zu bekämpfen gilt. Dieser neue Story-Inhalt wird Mitte 2023 verfügbar sein. ​

Im letzten DLC werden Rabbid-Mario, Rabbid-Peach und Rayman® ihre Kräfte in einem überraschenden, lustigen und epischen Abenteuer vereinen. Spieler:innen können Rayman steuern und ihm bei der Erkundung eines neuen und geheimnisvollen Ortes folgen. Dieser DLC wird Ende 2023 erscheinen.

Alle herunterladbaren Inhalte setzen voraus, dass Spieler:innen Mario + Rabbids Sparks of Hope besitzen. Diese sind zudem in dem Season Pass des Spiels enthalten. Tower of Doooom ist exklusiv für Season Pass-Besitzer:innen erhältlich, während die beiden anderen Erweiterungen separat gekauft werden können. Der Season Pass ist in der Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition enthalten.

Mehr Informationen zu Mario + Rabbids Sparks of Hope gibt es unter: mario-rabbids.com

Die neusten Informationen zu Mario + Rabbids Sparks of Hope und anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com

Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

About Mario + Rabbids® Sparks of Hope

​Only the most extravagant team of Heroes can rekindle the sparks of hope across the galaxy! Team up with Mario, Rabbid Peach and their friends on a cosmic journey to defeat Cursa and save the galaxy! Explore planets throughout the universe that are filled with strange inhabitants, memorable quests and hilarious secrets! Outwit enemies in an innovative combat system mixing turn-based tactics and real time action. Combine forces with the Sparks’ immense energy and anything becomes possible…for better OR worse!

© 2022 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.