PM: Mario + Rabbids® Sparks of Hope startet heute mit einer kostenlosen Demo und neuen Inhalten (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 2. März 2023 – Ubisoft® hat heute eine kostenlose Demo für Mario + Rabbids® Sparks of Hope sowie den allerersten DLC für das Spiel veröffentlicht, der neue Gameplay-Mechaniken einführt. Mario + Rabbids Sparks of Hope ist weltweit exklusiv für Nintendo SwitchTM erhältlich.

​Ab heute kann Mario + Rabbids Sparks of Hope kostenlos über den Nintendo eShop die Demo heruntergeladen und gespielt werden. Die Demo beinhaltet den gesamten Prolog des Spiels sowie einen Teil des ersten Planeten. Während der etwa zweistündigen Spielzeit können die Spieler:innen den Strahlestrand erkunden, Geheimnisse freischalten und gegen Finsterzeit-verseuchte Gegner kämpfen.

​Der Trailer zur Demo kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ kann das Video hier heruntergeladen werden.

​Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und liegt ebenfalls als Direktdownload bereit. ​

​Heute wird auch „Der Turm der Verloooorenen“ veröffentlicht, der erste herunterladbare Inhalt für Mario + Rabbids Sparks of Hope, der exklusiv für Season Pass-Besitzer erhältlich ist. Diesmal betreten Mario, Rabbid Peach und ihre Freunde einen mysteriösen Turm und treffen auf dessen eigenartige Hausherrin, Madame Bwahstrella, die ihre Hilfe benötigt, um Miseras Schergen aufzuhalten, den Turm zu erklimmen und ihren alten Freund Spawny zu befreien.

​Der Trailer zu Mario + Rabbids® Sparks of Hope: der Turm der Verloooorenen kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ kann das Video hier heruntergeladen werden.

​Die AT-Version liegt ebenfalls als Direktdownload bereit.

​In diesem brandneuen Spielmodus, der sich auf den Kampf konzentriert, müssen zufällig generierte Gefechte bestritten werden, um die Spitze des Turms zu erreichen. Die Spieler:innen beginnen mit 4 Helden und Sparks, welche zufällig aus dem gesamten Team des Hauptspiels ausgewählt werden, und müssen ihr Team im Laufe der Expedition aufbauen und aufrüsten, strategisch planen und ihre Taktiken anpassen, wenn sie gegen alle Widrigkeiten triumphieren wollen.

​In „Der Turm der Verloooorenen“ ist das Ende nur der Anfang. Nach erfolgreichem Abschließen der Kampagne, werden neue Expeditionen mit hohem Wiederspielwert, steigendem Schwierigkeitsgrad und neuen kosmetischen Belohnungen freigeschaltet. Dieser Spielmodus ist sowohl für Neulinge als auch für Taktik-Enthusiasten geeignet und verbindet das taktische Gameplay des Hauptspiels mit einer zusätzlichen Strategieebene.

​Mario + Rabbids Sparks of Hope ist in zwei Editionen, Standard und Gold, exklusiv für Nintendo Switch™ erhältlich. Der Turm der Verloooorenen-Modus ist für Besitzer:innen des Season Pass über das Hauptmenü in ​ Mario + Rabbids Sparks of Hope zugänglich. Der Season Pass kann als Teil der Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition erworben werden.

About Mario + Rabbids® Sparks of Hope

​Only the most extravagant team of Heroes can rekindle the sparks of hope across the galaxy!

​Team up with Mario, Rabbid Peach and their friends on a cosmic journey to defeat Cursa and save the galaxy! Explore planets throughout the universe that are filled with strange inhabitants, memorable quests and hilarious secrets! Outwit enemies in an innovative combat system mixing turn-based tactics and real time action. Combine forces with the Sparks’ immense energy and anything becomes possible…for better OR worse!