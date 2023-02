Analyse-Podcast der Zauber-Kritiker

Teaser In der ersten Ausgabe des neuen Formates reden Jörg, Hagen und Ramona im Detail darüber, was ihnen an Hogwarts Legacay gefallen hat, und was weniger. So habt ihr drei Kritikermeinungen in eurem Ohr!

In der ersten Ausgabe unserer neuen Podcast-Rubrik "Kritikertrio" begeben wir uns in die Welt von Harry Potter. Hogwarts Legacy wird am 10. Februar offiziell veröffentlicht und Jörg, Hagen sowie Ramona haben das Open-World-Action-Adventure bereits ausgiebig gespielt.



Hogwarts Legacy von Avalanche Software und Warner Bros. spielt 100 Jahre vor den Ereignissen der Harry-Potter-Romane spielt. Die Autorin der Vorlage, J.K. Rowling, hatte mit dem Spiel direkt nichts zu tun, verdient aber ganz sicher mit. Da ihr von Teilen des Internets Transpersonen-Feindlichkeit vorgeworfen wird, gab und gibt es Boykottaufrufe gegen das Spiel oder Streamer, die Hogwarts Legacy spielen – uns interessiert diese von beiden Seiten ideologisch überladene Diskussion fürs Kritiker-Trio nicht, sondern nur das vorliegende Spiel.

Um keine falschen Erwartungen zu schüren: Wir haben keine Rollen verteilt, und einer muss das Spiel schlecht finden oder so etwas. Sondern wir geben unsere ehrliche Meinung zum Besten, die sich in diesem Fall zwar ähneln, im Detail aber doch auch mal stark abweichen.