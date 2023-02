Hogwarts Legacy: Technikvergleich mit PC, PS5 und Xbox Series X

Teaser Welche Eigenheiten die PC- und Nextgen-Versionen von Hogwarts Legacy mit sich bringen, führt euch Hagen in diesem Video vor Augen.

Der Open-World-Titel Hogwarts Legacy erscheint in mehreren Schüben. Aktuell können auf PC, PS5 und Xbox Series S|X die Zauberstäbe gezückt werden – bevor später in diesem Jahr Versionen für Xbox One, PS4 und Switch folgen. Hagen hat zwar nicht jeden Stein in Hogwarts umgedreht, doch sich in den Pre-Release-Fassungen für Rechenknechte, die Sony-Konsole und Series X sehr genau umgesehen.Im Video seht ihr nicht nur Vergleiche in puncto Auflösung, Sichtweite und Raytracing-Effekte, sondern Hagen lässt euch auch an mancher Kuriosität teilhaben. Für die PC-Aufnahmen wurde in diesem Fall Hagens Rechenknecht mit RTX 3070 (8GB), i5-136000KF-Prozessor, 32 GB RAM (DDR5-5200) und einer NVME-SSD benutzt (bald wird übrigens auch ein neuer Rechner die Redaktionshallen erreichen).Viel Spaß!