Hogwarts Legacy: Bisher Playstation-exklusive Quest im Sommer für alle

Als Hogwarts Legacy (im Test) vergangenes Jahr erschien, war eine Quest zeitexklusiv nur Spielern der PlayStation-Versionen vorbehalten: Darin spürt ihr dem Geheimnis eines Spukhauses im Hub-Städtchen Hogsmeade nach.

Nun, da sich bald der Erscheinungstag des Open-World-Abenteuers jährt, hat sich der offizielle Spielkanal auf Twitter (respektive X) zu Wort gemeldet: Demnach wird der vormals PlayStation-exklusive Inhalt im Sommer diesen Jahres für die anderen Plattformen verfügbar. Dazu werden "weitere Updates und Features" in Aussicht gestellt.

Am 10. Februar 2023 erschien Hogwarts Legacy zunächst für PC, PS5 und Xbox Series S|X, später folgten grafisch deutlich veränderte Versionen für PS4 und Xbox One und dann ein nochmal merklich an die Hardware-Kapazitäten angepasster Switch-Port.