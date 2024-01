Hogwarts Legacy knackt 22 Mio // Mehrere Harry-Potter-Spiele in Arbeit

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Gegenüber Variety sprach David Haddad, Präsident von Warner Bros. Interactive Entertainment, über den Verkaufserfolg des Open-World-Spiels Hogwarts Legacy (im Test, Note 9.0) und weitere Pläne mit der Harry Potter-Lizenz beim Publisher.

Laut Haddad wurden von Hogwarts Legacy zwischen dem Launch auf PC, PS5 und Xbox Series im Februar 2023 bis zum Ende des Jahres (in dessen Verlauf noch PS4, Xbox One und Switch eigene Versionen erhielten) mehr als 22 Millionen Exemplare verkauft. Dazu teilte Haddad Spielstatistiken: So hätten die Spielerinnen und Spieler kollektiv 707 Millionen Spielstunden in Hogwarts und Umland verbracht und dabei unter anderem 593 Millionen magische Tierwesen gerettet und 4,9 Milliarden dunkle Zauberer besiegt.

Ebenso sprach der Präsident davon, dass es eine Reihe unangekündigter Projekte in der Welt von Harry Potter bei Warner Bros. gebe. Zunächst stehe aber der Multiplayer-Titel Quidditch Champions an, der für PC und Konsolen erscheinen wird – zu dem Haddad aber auch im Rahmen des Interviews nicht mehr verraten wollte. Auch wird nicht explizit von einer Fortsetzung von Hogwarts Legacy gesprochen, auch wenn diese angesichts des Erfolgs nicht unwahrscheinlich sein dürfte.

Die übergreifenden Pläne von Warner Bros. könnten aber für Freunde des gepflegten Singleplayer-Spiels eher dunkle Vorahnungen aufkommen lassen: Haddad spricht auch an, dass seitens der Führungsetage durchgehend betont werde, wie wichtig Videospiele seien, um die eigenen Marken relevant zu halten. Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav sprach wiederum in einer Investorenkonferenz im dritten Quartal des aktuellen Fiskaljahres über Pläne für die größten Marken. Für die erscheinen bisher vor allem PC- und Konsolentitel mit drei bis vier Jahren Vorlauf bis zum Erscheinungstag. Hier wolle Warner Bros. mehr auf Live Service und "Free-To-Play"-Erweiterungen setzen, damit mehr Spieler mehr Zeit auf mehr Plattformen mit den Titeln verbringen. Für Haddad heißt das neue Inhalte für die Live Service Games bereit zu halten, Mobile-Titel lebendig zu halten und große neue Inhalte zu veröffentlichen.

Hogwarts Legacy bot zwar zum Launch je nach Plattform und Edition zusätzliche Inhalte, stand ansonsten jedoch für sich und bot keinerlei Mikro-Transaktionen. Auch gab der Game Director Alan Tew kurz nach Launch an, dass keine DLCs für Hogwarts Legacy in Planung seien.