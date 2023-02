Hogwarts Legacy

Teaser In dieser SdK treffen zwei Generationen aufeinander: Ramona hat über die Harry-Potter-Bücher noch auf dem Schulhof diskutiert, Jörg dann eher seinen Kindern daraus vorgelesen. Spielen beide weiter?

entzweit die Gemüter – ist das auch bei der Stunde der Kritiker zum Warner-Bros-Spiel der Fall? Immerhin treten Ramona Kiuntke und Jörg Langer mit recht unterschiedlichen Voraussetzungen an: Die eine ist ein doch nicht ganz kleiner Fan, der andere eher ein Gelegenheitspartizipant an der Welt von. Wie also werden die Beiden das Open-World-Actionspiel mit RPG-Einschlag erleben? Werden Sie die Offene Welt überhaupt erreichen in der ersten Stunde, oder sich nur im Prolog herumtreiben?Diese Fragen klärt die Stunde der Kritiker, bei dem es vor allem ums subjektive Erleben der beiden Protagonisten geht. Denn am Ende steht die Frage: Würden sie es privat weiterspielen?