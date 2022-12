PC

Je länger die Partie dauert und je weiter ihr in den Wald vorstoßt, umso höher steigt die Feindseligkeit, die an den Nerven eurer Arbeiter zehrt.

Um den Feuergeist zu bezwingen, müsst ihr innerhalb der vorgegebenen Zeit die benötigten Waren anliefern und zwei Arbeiter abstellen. Gelingt dies nicht, vernichet der Geist den Brennstoff in euren Feuerstellen.

Die Widerstandskraft eurer Arbeiter - hier sind es Menschen, Echsen und Biber - stärkt ihr, durch die Befriedigung der individuellen Bedürfnisse.

Die verdienten Belohnungen investiert ihr in der Schwelenden Stadt in bleibende Verbesserungen.

Aufbauspiel für PC

Einzelspieler

Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Spannendes Aufbau-Roguelite für Spieler, die Zeitdruck, knifflige Aufgaben und Wiederholungen im Gameplay nicht abschrecken.

Inerrichtet ihr im Auftrag eurer Königin kleine Siedlungen im Umland der Schwelenden Stadt. Eine ungemütliche Angelegenheit, denn neben den unwirtlichen Bedingungen der rauen Natur stresst euch eure Majestät fortlaufend mit Missionen, die ihr erfüllen solltet, wollt ihr nicht das Opfer ihrer Ungeduld werden. Obendrauf setzt Against the Storm noch ein umfangreiches Zufallssystem und Roguelite-Elemente. Nach 15 aufreibenden Stunden ziehe ich ein Fazit.Nachdem ihr euch im Umland der Schwelenden Stadt für einen Ort zum Siedeln entschieden habt, findet ihr euch auf einer dicht bewaldeten Karte wieder. Der Platz rund um eure Feuerstelle und euer Hauptlager ist knapp, zudem sind zu Spielbeginn nur wenige Ressourcen greifbar. Da die Feuerstelle eurer Siedlung nicht erlöschen darf, eure Einwohner ein befestigtes Zuhause und ausreichend Nahrung fordern, benötigt ihr stetigen Nachschub an Rohstoffen.Zugriff auf weitere Ressourcen erhaltet ihr nur durch Expansion. Es bleibt euch also nichts anderes übrig, als den Wald abzuholzen. Dabei legt ihr Lichtungen frei, die meist entweder "harmlos" oder "gefährlich" sind. In ersteren warten neue Rohstoffvorkommen, in letzteren (und erst recht in den "verbotenen") neben Belohnungen zeitkritische Ereignisse. Um die aufzulösen und negative Konsequenzen für eure Gemeinschaft zu vermeiden, benötigt ihr häufig bestimmte Güter.Während ihr eure Siedlung ausbaut, durchlauft ihr kontinuierlich die Jahreszeiten Nieselregen, Sommer und Sturm. In den ersten beiden arbeitet eure Bevölkerung weitestgehend normal. Der Sturm verängstigt sie jedoch. Gelingt es euch nicht sie stabil zu halten, flüchten sie im schlimmsten Fall und fehlen auch als Arbeitskräfte.Eure Runs sind mehreren Zufallselementen unterworfen: Map, vorhandene Ressourcen und Lichtungsereignisse unterscheiden sich jedes Mal. Zudem besitzt ihr zu Spielbeginn nur ein Grundgerüst an Gebäuden. Weitere erhaltet ihr im Verlauf einer Partie beim Erreichen fester Meilensteine - allerdings spielt auch hier der Zufall seine Rolle - oder indem ihr verlassene Gebäude auf Lichtungen wieder aufbaut. Einmal jährlich erhaltet ihr zudem die Möglichkeit einen dauerhaften Perk auszuwählen.Maßgeblich beeinflusst eure Königin einen Run, denn ihre Ungeduld fließt unablässig in eine Leiste. Ist diese gefüllt, verliert ihr die Siedlung. Um den Stress-Level zu senken, verdient ihr euch durch das Abschließen von Lichtungsereignissen und der Missionen eurer Majestät Reputation. Diese Aufgaben sind ebenfalls zufallsgeneriert und setzen euch mit zunehmender Spielzeit immer komplexere Ziele. Häuft ihr genug Reputation an, gewinnt ihr die Partie.Ist der Run beendet, erhaltet ihr Erfahrungspunkte und nach einem Rangaufstieg wandern neue Gebäudekarten in euer Startdeck. Außerdem investiert ihr verdiente Belohnungen in einen Talentbaum, der verschiedene dauerhafte Vorteile auf den künftigen Expeditionen gewährt. Am Ende eines Zyklus, also nach dem Aufbau einiger Siedlungen, tilgt der Peststurm sämtliche abgeschlossene Siedlungen von der Weltkarte und ihr startet wieder von vorne – die freigeschalteten Boni behaltet ihr natürlich.Meine bisherige Spielzeit kann ich rückblickend in drei Stufen einteilen: In Stufe 1 war ich schlicht überfordert, das Ressourcen- und Bedürfnissystem mit den Map-Parametern und meinen Vorstellungen eines konstruktiven Siedlung-Aufbaus in Einklang zu bringen. Zwar fühlte sich Against the Storm wegen des ständigen Zeitdrucks und den Zufallselementen schon auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad nach Arbeit an, ich blieb aber neugierig und interessiert.In Stufe 2 arrangierte ich mich immer besser mit dem Spielsystem, konzentrierte mich auf die erfüllbaren Missionen und versuchte die Möglichkeiten, die sich mir während eines Runs boten, effektiv zu nutzen. Die Fragezeichen wurden weniger, der Wettlauf gegen die Ungeduld-Leiste motivierte und ich gewann sogar einige Partien auf dem zweithöchsten Schwierigkeitsgrad.Derzeit stecke ich in Stufe 3: Ich finde die Spielidee von Against the Storm weiterhin klasse. Allerdings ist mir der ständige (Neu)Aufbau der Siedlungen zu eintönig. Gerne würde ich den Ausbau auch aktiver an die Beschaffenheit der Map ausrichten. Stattdessen reagiere ich mit wenigen, weitgehend durch die Zufallsroutinen limitierten, Optionen auf die Bedingungen der Karte.Against the Storm ist bereits im Early Access ein Spiel, mit dem ich gerne meine Zeit verbracht habe. Das liegt auch an der Optik. Ich finde das Aufbauspiel hübsch und detailliert, meinen Arbeitern beim Wuseln zuzusehen erfreut mein Auge. Zeit zum Verweilen bleibt allerdings selten, denn Against the Storm ist auch ein kniffliges Spiel. Der ständige Bedarf an Ressourcen und der Kampf gegen die Ungeduld der Königin zwingen zu ständiger Expansion, wodurch permanent die Schwierigkeit ansteigt. Schwer fällt es mir weiterhin, die vielen Bedingungen als Ganzes wahrzunehmen und auszuhalten, ihnen nichts entgegensetzen zu können - Scheitern gehört mit zum Spielkonzept.Neben dem gleichförmigen Aufbau der Siedlungen ist dies wahrscheinlich auch mein Hauptproblem: Es fühlt sich nach vergeudeter Spielzeit an, auf den Maps in Aufträge gezwungen zu werden, die nicht erfüllbar sind. Hinzu kommt meiner Meinung, dass die einzelnen Systeme (Schwelende Stadt, Peststurm, Roguelite) noch nicht genug ineinandergreifen. Dies wird hoffentlich im Laufe des Early Access noch verbessert.