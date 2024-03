Against the Storm: Neuer Patch 1.2 und Discount

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der Roguelite-Citybuilder Against the Storm (im Test; im User-Artikel; im EA-Check) wurde mit Patch 1.2 versorgt. Er richtet sich sowohl an Neueinsteiger als auch Veteranen. Das neue "Trends Panel" soll euch einen besseren Überblick darüber geben, was in eurer Sieglung los ist. Als Anfänger erfahrt ihr so, wo eure Güter hin verschwinden, als Veteran könnt ihr weiter optimieren. Der Blight Post hat eine neue Grafik bekommen. Und mit dem neuen Blight Automaton könnt ihr die Blightrot Cysts auch während des Sturmes bekämpfen. Dazu kommen natürlich auch Bug-Fixes und Tweaks, schaut also am besten in die Patchnotes für alle Details.

Aktuell könnt ihr von einem Rabatt von 35 Prozent profitieren. Against the Storm befindet sich überdies im PC Game Pass. Das Supporter Pack wurde unter anderem mit einem neuen 4K Wallpaper ein wenig aufgewertet. Ein genauer Blick auf Against the Storm dürfte sich nicht nur dank der positiven Eindrücke lohnen, die Test und User-Artikel vermitteln. Against the Storm hat mit 95 Prozent derzeit eine "Overwhelmingly Positive"-Bewertung bei Steam. Und das bei über 20.000 Reviews. Der Metacritic-Score liegt bei 91. Außerdem wurde Against the Storm kürzlich bei den D.I.C.E. Awards als "Strategy/Simulation Game of the Year" nominiert.