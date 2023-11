Against the Storm: Modest Update erschienen, Release naht

PC

Bereits am 8. Dezember geht Version 1.0 des Roguelite-City-Builders Against the Storm (im Check) live und wandert auch in den PC Game Pass (wir berichteten). Letzte Woche ist, beim zweiwöchentlichen Rhythmus bleibend, das Modest Update eingeschoben worden. Der Name wurde passend zum kleinen Umfang gewählt. Es gibt folgende neue Features:

Neue Gespräche mit Lori

Rebalancing der Ancient-Seal-Ziele

Konfigurierbare Mausbuttons

Möglichkeit, alle Zutaten und/oder Rezepte standardmäßig zu deaktivieren

Neun neue Achievements für bereits vorhandene Deeds

Dazu kommen diverse Balancing-Änderungen, UX/UI-Verbesserungen Bugfixes oder auch Verbesserungen für das Spielen auf dem Steam Deck. Schaut am besten ins Changelog.