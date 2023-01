Feiertage-Verlosung 2022, 2.1.: Saints Row

Be a Boss

Teaser Volition geht im Reboot von Saints Row zurück zu den Wurzeln und erlaubt euch in der Haut eures Alter Egos Boss die Third Street Saints zu gründen.

Tag 10, 2.1.: Saints Row (PS5)

Nach der Weihnacht kommen die Saints: Im Reboot der überdrehten Sandbox-Action könnt ihr euch im gewohnt umfangreichen Charakter-Editor wahlweise den albernsten Gangster-Boss der Welt basteln und danach mit rauchenden Colts, dicken Autos und Wingsuit die Stadt Santo Ileso unsicher machen. Der heutige Tagespreis ist dabei Saints Row in der Notorious Edition mit Steelbook, Mini-Artbook, Poster, Charakter- und Postkarten sowie digitalen Goodies. Dazu gibt es obendrein eine Saints Row Messenger Bag. Der Gesamtwert des Pakets liegt bei etwa 130 Euro.

In der Regel geht es nicht zimperlich zu in Saints Row, wenn ihr etwa Gegnern eine Granate in die Unterhose stopft und sie dann als tickende Zeitbombe auf andere Feinde werft. Doch im Zuge mancher Missionen widmet sich euer Alter Ego einem gewissen Hobby, bei dem die Gewalt nur in der Fantasie stattfindet. Von welchem Hobby ist hier die Rede?

Sende den Lösungsbegriff an gewinnspiel@gamersglobal.de und gib als Betreff "Tag 10: Saints Row" und in der eigentlichen Mail deinen Usernamen, deine Adresse und dein Alter an. Die Adresse dient ausschließlich dazu, im Gewinnfall deinen Preis zuzuschicken, sie wird von uns nicht an Dritte weitergegeben oder langfristig gespeichert. Einsendeschluss ist der 2.1.2023 23:59 Uhr. Viel Erfolg!

Teilnahmeregeln: Da einige der Pakete "ab 18er"-Spiele enthalten, tauschen wir bei Gewinnern, die ihre Volljährigkeit nicht in ihrem Profil nachgewiesen haben, entweder durch ein anderes Spiel derselben Firma aus oder lassen sie ganz weg, nach unserem Ermessen. Merchandising-Produkte (T-Shirts etc.) sind davon nicht betroffen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, die Teilnahme von Mitarbeitern von GamersGlobal oder von Mitarbeitern von Firmen, die Preise sponsern, ist ausgeschlossen. Alle Preise werden in der dritten Januar-Woche verschickt. Jeder Teilnehmer erklärt sich bereit, im Gewinnfall mit dem ersten Buchstaben des Vornamens, dem vollen Nachnamen und dem Wohnort genannt zu werden. Die Bekanntgabe der Gewinner und Auflösung der Fragen erfolgt voraussichtlich am 10. Januar 2023.