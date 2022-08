Teaser Die Third Street Saints wurden nicht in einer Stunde gegründet, doch in den ersten 60 Minuten verteilen Jörg Langer und Anatol dafür reichlich Blei, drehen krumme Dinger und stiften anderweitig Chaos.

Volition hat die Third Street Saints in den vorigen Spielen der-Reihe die USA, die Matrix und die Galaxie erobern lassen. Statt noch überdrehter zu werden, geht das Rebootzurück zu den Wurzeln: In der neuen Geschichte hebt ihr selbst mit eurem Alter Ego die Gang im kuriosen Städtchen Santo Ileso aus der Taufe. Das werden Anatol Locker und Jörg Langer jedoch gewiss nicht im Rahmen der Stunde der Kritiker mal eben erledigen, in der sie dem Open-World-Titel rund 60 Minuten Zeit geben, einen positiven Eindruck zu machen.Jörg waren Teil 3 und 4 schon zu verrückt, Anatol dagegen geht ohne jede Vorerfahrung mit der Reihe an das Reboot heran. Mit offener Einstellung und kritischem Blick ergründen sie dabei Fragen wie, ob das neue Saints Row seinem Humor-Faktor treu bleibt, welche Klamotten der Spielfigur Boss das richtige Maß an Würde verleihen und wer wirklich Schuld ist, wenn ein Passant über die Motorhaube schrammt. Am Ende der Stunde geben unsere kriminellen Masterminds schließlich die Antwort auf die Frage aller Fragen: Wollen sie nach diesem Auftakt ihre Gang wirklich aufbauen oder kehren sie Santo Ileso den Rücken?Viel Spaß!