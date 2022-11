Embracer Group gibt Volition an Gearbox

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem neuen Zwischenbericht äußert sich die Embracer Group unter anderem zu Saints Row (im Test, Note 8.5) und der Zukunft von Entwickler Volition. Finanziell habe die Sandbox-Action im Quartal Juli-September 2022 den Erwartungen gemäß abgeschnitten. Anders sieht es bei den Rezensionen aus, die ähnlich gespalten ausfallen wie die Reaktionen der Fans. Wobei erst kürzlich ein Update erschien, der sich mit über 200 Bugfixes auch der Kritik am technischen Zustand des Reboots annahm.

Das Entwicklerstudio Volition siedelt die Embracer Group innerhalb des eigenen Firmengeflechts um. So gehört der in Illinois ansässige Entwickler künftig nicht mehr zum Label Deep Silver von Plaion, sondern wechselt zu Gearbox, ebenfalls Teil von Embracer. Gearbox habe "all die Werkzeuge, darunter ein erfahrenes Management-Team in den USA, um künftigen Erfolg bei Volition zu schaffen", heißt es im Bericht, und weiterhin: "Das ist der erste gruppeninterne Transfer eines großen Studios zwischen operativen Gruppen, aber nicht unbedingt der letzte."