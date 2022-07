Teaser Wir haben den Story-Auftakt mit den neuen Third Stree Saints erlebt und konnten auch schon im Koop reichlich Chaos anrichten.

Boss kann statt einer herkömmlichen Landung aus dem Wingsuit-Flug in einem fatalen Dropkick übergehen.



Humor-Faktor

Eine der vereinzelten Unfeinheiten im Koop-Erlebnis: In dieser Mission waren sowohl Dennis als auch ich Mitfahrer bei einer Flucht. Allerdings durfte nur der neben der Fahrerin sitzende Host Dennis auch aufs Autodach klettern, ich musste drinnen bleiben.



Zwei außer Rand und Band

Meinung: Hagen Gehritz Meine größte Sorge nach dem ersten Trailer war, ob Saints Row noch genug Over-the-Top-Faktor bietet oder der bodenständigere Ansatz des neuesten Teils übers Ziel hinaus schießt. Insoweit haben mich die vier Stunden mit dem neuesten Streich von Volition beruhigt. Zum einen stimmte in den Cutscenes das komödiantische Timing und die satirischen Seitenhiebe zündeten bei mir. Vor allem aber gibt es bereits in den ersten Stunden absurde Szenen in den Story-Missionen und es war eine schöne Entdeckung, als ich das erste mal einen Hydranten überfuhr und dann der Wasserstrahl mein Auto durch die Luft schleuderte!



Die Ballerei spielt sich solide, reißt aber keine Bäume aus, wobei ich die verrückteren Wummen noch nicht in die Hände bekommen habe. Dafür geben mir die Entwickler früh mit dem guten alten Gegner-Granate-in-die-Buchse-stecken-und-dann-wegwerfen-Trick direkt eine so mächtige wie launige erste Spezialfähigkeit an die Hand.



Und nicht zuletzt macht die Bewegung durch die Welt Laune. Dass in Missionen, in denen ich Dinge mit Magnethaken stehle, die Physik durch die Pendelei der Beute das Heli-Fliegen zur Wackelpartie macht, interpretiere ich mal als bewusstes Trolling. Beim Cruisen kommt ein schönes Geschwindigkeitsgefühl auf und der allseits beliebte Wingsuit macht auch hier Spaß, umso mehr bei besonders "eleganten" Landungen. Im gut umgesetzten Koop-Modus mit der Schrotflinte auf dem Autodach zu liegen, während Dennis fährt oder gemeinsam durch den Himmel zu segeln, erhöhte den Spaßfaktor nochmal. So gingen die drei Stunden ratzfatz vorbei und machten Lust auf mehr. Meinung: Dennis Hilla "Wie jetzt, Saints Row soll ernst werden?" So oder so ähnlich lauteten meine Gedanken, als der Reboot der Reihe angekündigt wurde. Keine Dubstep-Kanonen, Dildos und sonstige abgedrehte Waffen, das kann nur nach hinten losgehen. Nach meinen Stunden in Santo Ileso kann ich aber Entwarnung geben, Volition hat den Humor nur etwas besser dosiert.



Das geht bei den gelungenen Cutscenes und ihren pointierten Witzchen los und zieht sich auch durch die Ingame-Dialoge. Die Ballerei und auch Autofahren fühlen sich nicht unbedingt super an, tragen die Abgedrehtheit bisher aber gut mit. Besonders im Koop dürfte eine Menge Freude aufkommen, ich freu' mich drauf!

SAINTS ROW

Vorläufiges Pro & Contra Viel überdrehter Humor

Missions-Design des Auftakts dreht Action-Schraube direkt hoch

Überwiegend gut implementierter Koop Gunplay hat Luft nach oben

Bietet Spielwelt auf Dauer genug Abwechslung?

Missionen im Koop teils etwas rigide (Spieler A muss fahren, nur Spieler B darf schießen) Aktuelle Einschätzung Saints Row bleibt seinen verrückten Wurzeln treu, bietet mit Santo Ileso einen großen bunten Action-Spielplatz und liefert in den ersten Story-Abschnitten spaßig überdrehte Missionen. Gut Aktueller Stand Beta

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalIm Zug eines Anspiel-Events bekamen meine Wenigkeit und Kollege Dennis die Möglichkeit, ungestört zu zweit vier Stunden mit dem Auftakt von Saints Row zu verbringen – Von der ersten Tutorial-Mission bis zum Einzug ins Saints-Hauptquartier. Ich erstellte mir dabei mit dem mächtigen Editor eine weibliche Variante von Spieleravatar Boss, während Dennis' Boss in den Kessel voll Schlumpfpüree gefallen zu sein scheint. Wir spielten einzeln, taten uns aber auch gerne für den Koop zusammen.Im neuen Schauplatz Santo Ileso herrschen drei Fraktionen: Die private Militärfirma Marshall Defense Industires, das Los Panteros Syndikat und das anarchistische Idol-Kollektiv. Euer Boss arbeitet zunächst für Marshall, wohnt aber mit drei Kumpels zusammen, von denen Kevin mit den Idols verbandelt ist, während Neenah bei den Panteros involviert ist. Im Zuge der ersten Missionen gibt es natürlich Stress mit allen Parteien, was im Hauptspiel dazu führt, dass ihr mit den Mitbewohnern die Saints gründet und euer eigenes Ding macht – like a Boss.Saints Row von Beginn an, dass es wieder reichlich durchgeknallt zugeht. Ich konnte zwar noch keinen Versicherungsbetrug in der Anspielversion begehen, indem ich mich vor Autos werfe, hatte aber schon ein paar sehr schön anzusehende "elegante" Landungen mit dem Wingsuit. Daneben gibt es reichlich Parodie und Satire. Ein Werbefilmchen für Marshall Defense Industries hat-Vibes. Und als die Truppe aus Mangel an Geld zum Bezahlen der Miete nonchalant einen Überfall startet, bittet uns Entrepeneur Eli (der vierte im WG-Bunde), zugunsten der CO2-Bilanz unseres Unterfangens einen Hybrid-Wagen zu stehlen.Aber keine Sorge, es gibt auch den gewohnten Holzhammer-Humor und Chaos-Faktor. Direkt die erste Mission lässt die Action schnell eskalieren. Es überraschte mich aber doch, dass dieser Tutorial-Auftrag dermaßen auf Schießeinlagen mit Gegnermassen setzt. Die Ballerei lässt sich präzise steuern, aber es fehlt noch etwas an Wumms und die frühen Waffen sind noch konventionell. Es gibt aber nette Gegnertypen wie Idols, die mit ihren Glowsticks Kugeln abwehren. Dennoch: Wer mit dem Humor und der Dödel-Atmosphäre nichts anfangen kann, der wird nicht wegen der Shooter-Mechanik trotzdem zugreifen wollen.Dazu dreht das Missions-Design bietet auch nach der Einsteigs-Mission weiter lustige Szenen und Over-The-Top-Action. Bald sollen wir beispielsweise einen Konvoi verfolgen und NUR verfolgen, auch wenn Boss schon anbietet, einfach alle umzunieten. Allerdings werden wir und unsere Fahrer entdeckt (für die Geschichte ist aber nur ein Boss und ein Fahrer präsent) und obwohl Boss sich stur an die Vorschriften halten will (sonst gibt es keinen Bonus), müssen wir zähneknirschend alle niedermachen, da wir sonst im Kugelhagel draufgehen. Im weiteren Verlauf der Mission spielen dann ein lächerlich dimensionierter Monstertruck, ein Sandsturm und die Tücken der Schwerkraft eine prominente Rolle.Bis auf die Tutorial-Mission ließ sich alles in der Anspielversion zu zweit erledigen. In den Missionen gab es dabei vereinzelt künstliche Hürden. So ist in einer Nebenaufgabe vorgegeben, dass wir beide als Mitfahrer bei einer Flucht Verfolger beschießen. Allerdings war es nur Dennis erlaubt, auch auf das Autodach zu klettern, bei mir löste der entsprechende Knopfdruck nie die Aktion aus, auch wenn das Dach frei war. Sonst war das Feature aber gut umgesetzt, der Fortschritt in den Missionen schien auch für den Mitspieler abgespeichert zu werden und wir konnten uns auch weiter auseinanderbwegen und an verschiedenen Ecken der Stadt Chaos stiften.Ob Gegner umpusten, knapp an anderen Autos vorbeischrammen oder Müll nach Goodies durchsuchen: Fast jede Aktion bringt Erfahrung und Level-ups schalten neue Skills frei – das aber ohne Skilltree. Jede Fähigkeit ist streng an einen Level gebunden. Herausforderungen setzen Erkundungs- und Experimentieranreize, denn die geben Punkte, mit denen ihr Perks freischaltet. Die Frage ist aber, wie abwechslungsreich und motivierend die Aktivitäten in Santo Ileso auf lange Sicht ausfallen. Da die Preview-Fassung mit der Gründung des Saint-Hauptquartiers endete, konnten ich und Dennis uns auch noch kein Bild vom Errichten neuer Geschäfte in der Stadt machen. Die Story macht also in den ersten Stunden einen guten Eindruck, doch Dennis' Zweifel wegen möglicher Grind-Gefahr aufgrund der Freischalt-Mechaniken im Saints-HQ aus seiner vorigen Preview von Saints Row können wir nach dieser Spielsitzung noch nicht ausräumen.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)