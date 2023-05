Saints Row: Großes Update und DLC The Heist & The Hazardous erschienen

Neues Gebiet und Gameplay-Tweaks

Mit The Heist & The Hazardous ist der erste von drei geplanten DLCs für Saints Row (im Test, Note 8.5) erschienen. Der umfasst eine aus drei Missionen bestehende Story, in der euer Alter Ego von einem Filmstar übers Ohr gehauen wird und sich dafür mit einem großen Einbruch revanchiert. Dazu kommt ein neuer Heli, eine neue Waffe, ein Wingsuit-Event und weitere kleine Inhalte. Dazu wächst Santo Ileso um das Viertel Sunshine Springs (mitsamt dortigem Mini-Hauptquartier), das nicht nur Käufer des DLCs, sondern alle Spieler erkunden können.

Parallel dazu gibt es ein großes Update inklusive Gameplay-Veränderungen. Volition nennt etwa Kritik daran, dass die Gegner sich zu sehr nach Kugelschwamm anfühlen. Eine Reihe von Tweaks bei den Animationen, Skills und mehr soll nun für eine bessere Dynamik im Kampf sorgen. Auch wurde das Zeitfenster erhöht, in dem Gegner Unterstützung anfordern, um euch mehr Zeit zum Intervenieren zu geben. Dazu kommen weitere Anpassungen wie ein neuer Kamerawinkel hinterm Steuer, einige überarbeitete Dialogzeilen und ein angepasstes Interface.