Saints Row Preview+

Teaser Auch wenn Volition einen weniger albernen Ansatz verfolgt, steht oftmals noch immer der blanke Wahnsinn auf dem Tagesplan. So zumindest der Eindruck nach einer ausführlichen Gameplay-Präsentation.

Vom Hauptquartier der Saints aus leitet ihr eure Unternehmen und nehmt zahlreiche Anpassungen vor.

Groß im Geschäft

Riesige Explosionen stehen auch im neuen Saints Row an der Tagesordnung.

Skills for Kills

Die Passanten fliehen vollkommen zurecht vor dem Boss, denn sie können ohne Weiteres als "Sprungfedern" missbraucht werden.

Offene Standard-Welt

Meinung: Dennis Hilla Ich hatte ja schon etwas Sorge, dass Saints Row sich selbst etwas zu ernst nehmen könnte. Nach der Präsentation von Volition haben sich meine Ängste aber in Luft aufgelöst, welcher Wahnsinn hier teilweise über den Bildschirm flimmert, das sucht seinesgleichen. Flammenschläge, quietschbunte Waffen und Autos, Passanten, die als Wingsuit-Katapulte dienen. Die Entwickler haben tief in die Trickkiste gegriffen und ihrer Fantasie freien Lauf gelassen.



In Sachen Neuerungen fielen mir besonders ein paar der gezeigten Skills positiv auf, doch auch der Wartable ist durchaus vielversprechend. Allerdings habe ich etwas Sorge, dass Volition in eine typische Open-World-Falle tappt und Santo Ileso zu sehr mit Nebenkram vollstopft. Dadurch könnte eine Übersättigung auftreten und das Interesse verloren gehen. Hier muss das finale Spiel zeigen, dass die Nebenbeschäftigungen mehr als generische 08/15-Aufgaben sind.



Noch nicht viel sagen will und kann ich zum Koop-Modus und der finalen Technik. Ich mag den Comic-Look, finde aber die Animationen beim Granaten-Wurf oder Einstieg in ein Auto unnötig kompliziert und zu pseudo-witzig. Die kurze Multiplayer-Sequenz sah aber aus, als würde alles gut laufen. Insgesamt bin ich mir also sicher, dass Saints Row und gelungener neuer Serienteil mit ein paar netten frischen Ideen wird, das Rad aber nicht neu erfindet. Das muss aber aus meiner Sicht auch gar nicht sein.

Saints Row

Vorläufiges Pro & Contra Der typische Witz ist nicht verloren

Umfangreiches Waffenarsenal

Wartable potenziell sehr cool

Viele Beschäftigungen neben der Story

Zahlreiche Anpassungsoptionen für Kämpfe, Optik und mehr Gefahr von Grinding besteht

Güteklasse der Story nicht absehbar Aktuelle Einschätzung Nein, erwachsen geworden ist Saints Row auch mit dem Reboot nicht. Allerdings war während der Präsentation durchaus zu sehen, dass Volition mehr Wert auf die Story gelegt hat, auch wenn ihre Güte noch nicht beurteilt werden kann. Klar dürfte aber sein, dass Santo Ileso ein riesiger Spielzeit mit extrem vielen Optionen für saftiges Chaos werden dürfte. Gut Aktueller Stand Aktuelle Preview-Fassung

Es gibt viele Sachen, die man der Saints Row-Reihe von Volition vorwerfen kann. Beispielsweise seien da infantiler Humor genannt. Oder Witzchen mit Holzhammer-Niveau, beispielsweise beim Waffendesign, dass euch schon mal einen riesigen, lila Luststab gegen eure Gegner einsetzen lässt. Ein Wort, mit dem man die Serie aber wohl nie bedacht hat, ist „ernst“. Oder „seriös“. Und auch wenn die Entwickler mit dem neuen Ableger etwas erwachsener auftreten wollen, haben sie ihre Wurzeln nicht vergessen. So zumindest mein Eindruck nach einer ausführlichen Gameplay-Präsentation, die ich kürzlich ansehen durfte. Hier wurden mir ausführlich Features wie das Hauptquartier, die Anpassung des Charakters, der Waffen und der Autos und natürlich auch die neue Möglichkeit der Geschäftsgründung vorgestellt.Bei all dem, was da auf dem Bildschirm vor sich ging, wird schnell klar: Volition versucht zwar, nun auch ernstere Themen anzusprechen und etwas mehr Storytelling zu betreiben. Aber auf dem Weg da hin werdet ihr Missionen absolvieren und Dinge erleben, die jeglicher Beschreibung spotten. Ich bin mir jedenfalls sicher, Fans der Reihe und ganz allgemein Freunde von überdrehten Open-World-Abenteuern werden ihren Spaß mit dem neuen Saints Row haben, wenn es am 23. August 2022 erscheint. Allerdings habe ich noch ein paar möglichen Kritikpunkte, die ich euch in meiner Preview natürlich auch nicht vorenthalten will.Schon in der Vergangenheit hatten die Saints immer das große Ziel, die Stadt zu übernehmen. Im Reboot rücken die Entwickler diesen Part des Spiels noch weiter in den Fokus. Ihr seid abermals „The Boss“ und lebt in einer WG mit drei unzufriedenen Mitgliedern von jeweils einer der Gangs von Santo Ileso zusammen. Euer langfristiges Ziel lautet, alle neun Distrikte der Stadt zu übernehmen. Dazu ist euch natürlich jedes noch so dreckige Mittel recht. Und was ist dreckiger, als Geldwäsche?Dabei hilft euch der neue Wartable im Hauptquartier. An diesem errichtet ihr Geschäfte in den Bezirken. Natürlich sind die 14 legalen Betriebe nur Tarnung für eure kriminellen Machenschaften. Das Restaurant Chalupacabra öffnet den Drogenhandel, mit einem Armyshop könnt ihr in den Waffenschmuggel einsteigen. Habt ihr ein Business eröffnet, müsst ihr besondere Missionen absolvieren, um es voll auszubauen und den Stadtteil zu übernehmen. Beispiel Waffenhandel: Die Mayhem-Aufgaben verlangen von euch, so viel Schaden wie möglich innerhalb eines Zeitlimits anzurichten. Da knallt und scheppert es, dass es eine helle Freude ist.Auch wenn ich den Wartable als gelungene Neuerung empfinde, frage ich mich nicht, ob Volition nicht in Gefahr läuft, Grinding zu forcieren. Alleine schon, weil Elemente wie Auto-Tuning hinter den besonderen Missionen versteckt sind. Hier müssen die Entwickler aufpassen, dass der Wartable von einer netten Kür nicht zu nervigen Pflicht wird.Natürlich bietet Saints Row auch im Reboot ein riesiges Arsenal. Neben Klassikern wie SMGs und Schrotflinten gibt es natürlich wieder abgedrehte Waffen. Der Thrustbuster ist ein explosiver Football, der Gegner in den Himmel schleudert, die Fingerguns sind tödliche Schaumstoffhände. Und spätestens mit den Schwarzlicht-Granaten und dem darauf folgenden psychedelischen Trip wird klar: Ernst geht anders.Außerdem könnt ihr bis zu vier Skills auswählen, die ihr im Kampf gegen die Feinde einsetzt. Die sind, gelinde gesagt, auch nicht unbedingt auf der realistischen Seite. Beispielsweise haut ihr mit eurer Flammenfaust besonders fest zu. Oder ihr nutzt den Pineapple Express. Bei diesem stopft ihr einem Gegner eine Granate in die Hose und schleudert ihn anschließend in eine Truppe weiterer Feinde. Kabumm! Mit passiven Perks rüstet ihr euch außerdem gegen spezielle Gegnertypen, beispielsweise sind die Panteros eher Nähkämpfer und setzen auf Feuer. Also könnt ihr eure Ausrüstung so wählen, dass ihr sie auskontert.Doch nicht nur in Missionen und Kämpfen helfen euch die Skills. Nehmen wir beispielsweise den Schleudersitz: Nachdem ihr ihn für eure Autos freigeschalten habt, könnt ihr ihn jederzeit in damit ausgerüsteten Boliden nutzen. In Kombination mit dem Wingsuit legt ihr schnell große Strecken zurück. Praktischerweise könnt ihr auch gleich noch Passanten als Sprungpads nutzen, um mehr Airtime zu generieren. Falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte: Nein, auch mit dem Reboot ist Saints Row nicht so wirklich erwachsen geworden.Als Unterwelt-Boss braucht ihr natürlich Geld. Das verdient ihr in der Open World, beispielsweise indem ihr Panzerwagen sprengt. Oder ihr geht Sidehustles an, besondere Nebenmissionen, die mit Geld und Erfahrungspunkten locken. Allerdings erschien mir die Gezeigte etwas generisch: Nach einem Überfall auf einen Juwelierladen spielt ihr den Schützen, während die Diebin fährt. Das kennt man so nun wirklich schon aus anderen Titeln zur Genüge, inklusive der Dialoge während der Fahrt. Immerhin gibt es nun weitaus mehr Möglichkeiten, sich im Auto zu wehren, ihr dürft sogar aufs Dach steigen. Nehmt ihr zu viel Schaden, geht es einfach zurück auf den Beifahrersitz, um sich zu heilen.Das Fahrmodell der Autos wirkt gewohnt Arcade-lastig, praktisch sind einige frische Skills. Beispielsweise könnt ihr Cops oder verfeindete Gangmitglieder mit einem schnellen Dash von der Straße fegen – oder direkt sprengen. Wo ichs gerade von der Polizei hatte: mir kam der Arm des Gesetzes etwas sehr aggressiv vor – der Eindruck mag aber auch täuschen.Eines der wichtigsten Objekte im Spiel scheint das Smartphones des Bosses zu werden. Hier dürft ihr beispielsweise jederzeit auf die umfangreichen Anpassungsoptionen für euren Charakter zurückgreifen. Oder aber ihr wechselt schnell und unkompliziert eure Skills. Alles weitere findet ihr im Hauptquartier der Saints, einer alten Kirche. Habt ihr genügend Erfahrungspunkte gesammelt, wird sie immer größer. Später gibt es ein Helipad, ihr baut hier eure Waffen um, definiert die Optik eurer Gang und bringt Schilder an und stellt Möbel auf. Das HQ ist im Reboot so wichtig wie noch nie.Autor: Dennis Hilla (GamersGlobal)