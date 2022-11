Saints Row: Bright-Future-Update mit 200 Fehlerbehebungen erschienen

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Das im letzten Monat angekündigte Herbst-Update zu Saints Row (im Test, Note: 8.5) ist mittlerweile veröffentlicht worden. Volition Games schreibt auf der Saints-Row-Homepage, dass der Patch 200 Fehlerbehebungen mit besonderem Schwerpunkt auf Stabilität und Koop-Modus-Problemen beinhaltet. Folgende Hauptthemen werden dort genannt:

Verbesserte Koop-Modus-Performance durch die Behebung vieler von der Community gemeldeter Fehler

Erhöhte Stabilität sowohl im Einzelspieler- als auch im Koop-Modus

Fehlerbehebungen bei einigen Herausforderungsbelohnungen, die Spieler nicht erhalten haben

Einige Grafikprobleme bei der Personalisierung wurden behoben

Neue Quality-of-Life-Features für Fahrzeuge, Kampf, UI und andere Bereiche im Spiel

Die recht lange Liste mit den Details findet ihr in der Quelle. Volition kündigte zudem an, "weiterhin an den von der Community gewünschten Quality-of-Life-Ergänzungen und neuen Funktionen sowie an der Behebung weiterer Fehler" zu arbeiten.