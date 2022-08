Saints Row Test+

Teaser Volitions Open-World-Action stand immer im Schatten von GTA, obwohl die Reihe stets andere Akzente setze. Im Reboot ist das nicht anders, das den Rockstar-Konkurrent zwar nicht erreicht, es aber dennoch zum bislang besten Serienteil bringt.

Bei Verfolgungsjagden seid ihr regelmäßig nur Beifahrer. Dafür aber dürft ihr euch dabei dann aufs Dach des Fahrzeugs legen und die nachspawnenden Verfolger unter anderem wie hier mit einem Raketenwerfer spektakulär ausschalten.



Abgedrehte Ballerbude

Nicht Bibi Blocksberg, aber eine Hexe.

In einer LARP-artigen Missionsreihe nutzt ihr nicht tödliche Waffen ein (die in normalen Kämpfen aber wirklich tödlich sind), während die TP-Leiste-aufladenden Nahkampffinisher pantomimisch dargestellt werden.



Vielfältig-generisch

... PS5-Version im nativen 4K-Modus sichtbar. Allerdings sieht das außerhalb der Zwischensequenzen anders aus. Auf Wunsch könnt ihr aber, ebenfalls besser aussehende, Performance-Varianten wählen, die eine deutlich höhere Bildrate ermöglichen.

Gut spielbar auch auf Last-Gen

Meinung: Benjamin Braun Ich mochte Saints Row von Beginn an sehr gerne. Denn auch, wenn die Reihe das große Vorbild GTA damals wie heute nie erreichen konnte, haben mir der bekloppte Humor, die überzeichneten Charaktere und die teils stumpfe, aber unterhaltsame Balleraction immer Spaß gemacht. Trotz vieler Ähnlichkeiten ist Saints Row einfach auf eine positive Art anders und deshalb für mich wie gehabt die erste Alternative zu GTA. Beim Reboot ist das nicht anders. Während ein Teil der Verrücktheiten leicht zurückgeschraubt wurde, gleicht der neue Teil dieses potenzielle Manko mühelos mit den vielen Individualisierungsoptionen aus.



Die Haupt- und Nebenmissionen mixen zwar unter Strich überwiegend einzelne Elemente wie Abwehrschlachten oder Verfolgungsjagden einfach nur ein bisschen anders. Aber langweilig wird mir dabei nie, wenn neben mir ständig Autos explodieren und anderer Kram um die Ohren fliegt. Am Ball bleibe ich aber nicht zuletzt aufgrund des Belohnungssystems. Denn ob mein Fuhrpark Zuwachs kriegt, mein Kleiderschrank oder mein Hauptquartier von der Bruchbude zum Palast wird, Saints Row ist einfach ziemlich motivierend. So sehr sogar, dass ich selbst unliebsamere Aufgaben nicht scheue und über unnötige Open-World-Zwänge beim Hauptmissionsfortschritt hinwegsehen kann.



Ich mochte Saints Row von Beginn an sehr gerne. Denn auch, wenn die Reihe das große Vorbild GTA damals wie heute nie erreichen konnte, haben mir der bekloppte Humor, die überzeichneten Charaktere und die teils stumpfe, aber unterhaltsame Balleraction immer Spaß gemacht. Trotz vieler Ähnlichkeiten ist Saints Row einfach auf eine positive Art anders und deshalb für mich wie gehabt die erste Alternative zu GTA. Beim Reboot ist das nicht anders. Während ein Teil der Verrücktheiten leicht zurückgeschraubt wurde, gleicht der neue Teil dieses potenzielle Manko mühelos mit den vielen Individualisierungsoptionen aus.

Die Haupt- und Nebenmissionen mixen zwar unter Strich überwiegend einzelne Elemente wie Abwehrschlachten oder Verfolgungsjagden einfach nur ein bisschen anders. Aber langweilig wird mir dabei nie, wenn neben mir ständig Autos explodieren und anderer Kram um die Ohren fliegt. Am Ball bleibe ich aber nicht zuletzt aufgrund des Belohnungssystems. Denn ob mein Fuhrpark Zuwachs kriegt, mein Kleiderschrank oder mein Hauptquartier von der Bruchbude zum Palast wird, Saints Row ist einfach ziemlich motivierend. So sehr sogar, dass ich selbst unliebsamere Aufgaben nicht scheue und über unnötige Open-World-Zwänge beim Hauptmissionsfortschritt hinwegsehen kann.

Zufrieden bin ich auch mit dem technischen Zustand. Nein, perfekt ist das Spiel auch in dieser Hinsicht nicht. Aber gerade, wenn ich an die vielen Probleme und Performance-Schwächen der letzten beiden Serienteile auf Konsole denke, macht Volition seine Sache hier erheblich besser und zumindest für meinen Geschmack mehr als gut genug, sogar auf den alten Konsolen!

Saints Row Xbox X PS4 PS5

Einstieg/Bedienung Gute Tutorial-Einblendungen

5 wähl- und jederzeit anpassbare Schwierikgeitsgrade (plus weitere Individualisierungsoptionen) Fahrzeugsteuerung (standardmäßig) etwas zu sensibel

Auto-Aim zu stark Spieltiefe/Balance Großes Open-World-Angebot ...

Abwechslungsreiche Storymissionen

Wuchtig-schnelle Balleraction mit coolen Nahkampffinishern

Humorvoll inszenierte Story

Großartiger Charakter-Editor sowie etliche Customization-Optionen für Fahrzeuge und Waffen

Extrem motivierendes Fortschrittssystem

Etliche optionale Challenges (etwa um Bonusskills für Waffen und Fahrzeuge freizuschalten) ... das teils recht generisch ausfällt

Kleinere Open-World-Zwänge in der Kampagne

Spielwelt reagiert nicht ansatzweise so komplex und glaubwürdig wie in GTA Grafik/Technik Allgemein hübsche Spielwelt mit etlichen schönen Effekten (vor allem Explosionen)

Gleich fünf wählbare Performance-Modi

Weitgehend gute Charakteranimationen Je nach Grafikmodus nicht konstant flüssig

Viele, aber quasi ausnahmslos kleinere Bugs Sound/Sprache Sehr gute englische Sprecher

Umfangreicher Soundtrack

Überwiegend gute Soundeffekte Deutsche Textübersetzung teils schwach/fehlerhaft

Keine deutsche Sprachausgabe Multiplayer

nicht getestet 8.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen nein Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalVolition bedeutet so viel wie Willenskraft. Nicht jeder Mensch hat diese natürlich in sich, so wird auf Managerseminaren gerne zu unorthodoxen Mitteln gegriffen. Beispielsweise sollten die Teilnehmer wachgerüttelt barfuß über glühende Kohlen laufen. So etwas kostet natürlich Überwindung, womit der Bogen zu den Spielen des US-Studios Deep Silver Volition geschlagen ist. Denn mit „Chaka-chaka“ musste ich mich ebenfalls anfeuern, um deren letztes Action-Adventure Agents of Mayhem (im Test: Note 7.0 ) anzuwerfen. Zugegeben, das ist leicht übertrieben, denn ganz so mies war das Koop-Spiel ohne echten Koop-Modus dann auch nicht, aber ähnlich wie das letzte „echte“ Saints Row, Gat out of Hell (im Test: Note 6.5 ), nicht gerade ein Ruhmesblatt. Obgleich ich diese nie in der Öffentlichkeit formuliert habe, kommt Volition nun meiner Forderung nach einem Back to the Roots nach und spendiert seiner Open-World-Actionreihe einen Neustart. Ich habe das schlichtgetaufte Abenteuer in Santo Ileso auf der PS5 für euch durchgespielt und auch einen Blick auf die Last-Gen-Umsetzung auf der PS4 Pro riskiert.Was ich an Saints Row schon immer mochte, sind die überzeichneten Charaktere und die zwar mitunter stumpfe, jedoch angenehm abgedrehte Action. Denn trotz dass es das alles auch in der-Reihe gibt, war und ist die Rockstar-Serie doch in vielerlei Hinsicht bodenständiger, weniger auf Over-the-Top-Action getrimmt und lässt mich meines Wissens nach bis heute keine Gegner mit einem riesigen Dildo-Schläger verdreschen oder mit einem Hechtsprung durch Seiten- oder Windschutzscheibe in Fahrzeuge einsteigen. Abgedrehter und humortechnisch mehr als nur einen Hauch primitiver als GTA ist nun auch das Reboot. Allein schon mit dem gigantischen Charaktereditor, in dem wirklich alles möglich zu sein scheint, hebt sich Saints Row deutlich von seinem Vorbild ab. Und wo kann ich in Missionen auch an „Live Action Role Playing“-Veranstaltungen teilnehmen, mit den eigentlich nicht tödlichen Waffen (samt mit dem Mund erzeugten Schussgeräuschen) Gegner ausschalten oder durch pantomimisches Herzrausreißen fertig machen?Das Fahren von Hoverbikes und futuristischen Panzern, das Abballern von Verfolgern auf dem Autodach liegend oder die Nutzung von Piñata-Kanonen machen mir definitiv großen Spaß! Allein schon, weil ständig irgendwo was in die Luft fliegt. Auch Spezialfähigkeiten wie eine Flammenfaust oder die so ähnlich ausbekannte Möglichkeit, Gegnern eine scharfe Handgranate in die Hose zu stopfen und sie dann in eine Feindgruppe zu werfen, machen trotz kleinerer Präzisionsproblem Laune. Das ändert unterm Strich aber dennoch wenig daran, dass Saints Row überwiegend eine recht primitive Ballerbude ist. Sondern kreative ist dieser Aspekt des Spiels insgesamt also nicht, wenn mir zumeist bloß Gegnermassen als Kanonenfutter vor die Füße geworfen werden. Selbst Besonderheiten ein Baustellenklo, das ich an einem Abschleppseil hinter mir herziehe und damit eines der Lager der feindlichen Fraktionen zerstöre, können daran nur begrenzt was ändern. Aber was soll's? So lange ich wie hier meinen Spaß habe, ist es mir letztlich schnuppe, ob Saints Row Chancen auf den Innovationspreis hat oder nicht.Die Handlung von Saints Row versetzt euch in die Stadt Santo Ileso, die euch, wie bei jüngeren Vertretern der Open-World-Actionspiele dieser Art üblich, mehr oder weniger von Beginn an zur Erkundung komplett offen steht. Alles darin machen könnt ihr allerdings nicht direkt, da beispielsweise die Nebengeschäfte erst nach dem Prolog oder die kriminellen Vorhaben eurer Verbrecherorganisation (logischerweise) erst nach der Gründung der Saints zur Verfügung stehen. Die Nebengeschäfte umfassen primär kleine Missionen mit Challenge-Charakter. Dabei bewertet ihr zum Beispiel das Geschäft einer feindlichen Fraktion schlecht auf einer Internetplattform und müsst euch dann einer Abwehrschlacht stellen. Oder aber ihr springt mit einem Wingsuit von einem Heli ab, um unter Zeitdruck auf Dächer zu gelangen und dort einige Antennen zu zerstören. Bei den Vorhaben wiederum baut ihr in der Stadt, so eure Kohle dafür reicht, Einrichtungen auf, die mehrteilige Kleinstmissionen mitbringen. Dazu zählt etwa eine Müllhalde, für die ihr Trucks mit radioaktiven Abfällen in der Welt einsammeln und die Fässer anschließend abliefern müsst. Ihr könnt später noch einige andere Vorhaben ausbauen, im Großen und Ganzen bieten die aber auch nur Versatzstücke der Spielmechaniken, die auch in den Storymissionen zum Einsatz kommen, also nicht selten Abwehrschlachten, Verfolgungsjagden oder auch Missionen, in denen das bereits erwähnte Abschleppseil eine Rolle spielt. Auf Dauer können die Aufgaben schon eintönig werden, denn hier gibt es zwar durchaus Vielfalt, aber eben auch Generisches. Aber es lohnt sich trotzdem. Denn so erhöht ihr eure Imperiumsstufe, wodurch euer Hauptquartier, eine alte Kirche, sich immer mehr zu einem Palast entwickelt.Natürlich gibt es noch viele weiteren Aufgaben und Aktivitäten in der Stadt, etwa Fotochallenges, wobei viele der abgelichteten Gebäude und Statuen dann auch als Deko-Objekte für eure Kirche zur Verfügung stehen. Oder ihr räuchert kleine Gangnester aus, um die Gefahr durch sie zu beseitigen und auch damit einen Beitrag zur vollständigen Übernahme eines Bezirks in die Wege zu leiten. Einfach so mal durch die Stadt zu heizen und mal zu schauen, was in der Welt so passiert, wenn ich rücksichtslos rase oder ob ich abseits der mit Icons markierten Orten etwas Spannendes finde, lohnt sich in Saints Row allerdings nur bedingt. Es kommt zwar auch mal vor, dass mich ein von mir gerammter Autofahrer kurzzeitig verfolgt. Aber anders als in Grand Theft Auto 5 (im Test: Note 10.0 ) reagiert die Welt nicht so vielfältig und glaubwürdig auf mich. Ich sehe auch nicht regelmäßig irgendwelche Demonstranten mit „Jesus lebt“-Schildern oder werde von einem Taschendieb überfallen. Was die Spielzeit betrifft, könnt ihr auf dem mittleren Schwierigkeitsgrad die finale Storymission wohl auch in deutlich unter 15 Stunden abschließen, aber das Finale setzt einen Teilfortschritt bei den kriminellen Vorhaben voraus. Raus war für mich die Luft nach den Credits allerdings noch nicht, zumal auch nach dem eigentlichen Ende noch neue Storymissionen freigeschaltet werden. Realistisch ist also, dass euch Saints Row etwa 20 bis 30 Stunden beschäftigen wird. Wer auf einen 100-Prozent-Abschluss abzielt, ist meiner Schätzung nach 40, vielleicht sogar 50 Stunden beschäftigt.Bei Spieleveröffentlichungen über mehrere Konsolengenerationen hinweg gibt es nichts Normaleres, als dass die Spiele auf der neueren Plattform besser aussehen und etwa auch in puncto Framerate Vorteile haben. Nicht außergewöhnlich ist jedoch auch, dass die Last-Gen-Version derartig schlecht performt, dass auch die Spielbarkeit deutlich leidet. Bei Saints Row ist das nicht der Fall! Klar kriegt ihr auf der PS4 Pro ein schwächeres visuelles Erlebnis, schlechtere Texturen, Effekte und natürlich eine geringere Bildschärfe aufgrund der niedrigeren nativen Auflösung. Die Spielbarkeit leidet aus meiner Sicht allerdings nicht. Für mein Gefühl läuft Saints Row auch auf der PS4 Pro ausreichend flüssig. Auf PS5 und Xbox Series X könnt ihr, wenn ihr etwas hübschere Grafik oder höhere, respektive stabilere Bildraten haben möchten, zudem zwischen mehreren Voreinstellungen wählen. Darunter 1080p mit höchster Grafikqualität oder 1080p mit maximaler Bildrate. Dasselbe gibt es auch für 1440p und darüber hinaus einen Modus mit nativer 4K-Auflösung – konsolenseitig wird das Spiel aber in allen Modi zumindest auf 4K hochskaliert. Ich habe fast ausnahmslos in nativen 4K gespielt, wobei die Bildrate zwar mitunter auch mal stärker schwanken kann, aber zumindest für mich persönlich nie so, dass es unangenehm wird. Das muss man schon hervorheben, denn zumindest auf Konsole konntenundkeine so gute Performance vorweisen.Bei Volition-Spielen muss ich natürlich auch auf das Thema Bugs eingehen. Tatsächlich sehe ich in dem Bereich aber auch keinerlei Grund, eine Warnung aussprechen zu müssen. Es gibt zwar noch einige Fehler oder Unschönheiten, wie dass Begleiter-Charaktere statt regulär durch die Tür einzusteigen häufig einfach auf den Beifahrersitz „gebeamt“ werden. Gröbere Fehler habe ich allerdings lediglich in der noch nicht final gepatchten Fassung erlebt, in der das Spiel in einer Nebenmission mehrfach abstürzte. Aber auch dieses Problem hat der Day-one-Patch anscheinend bereinigt. Wozu ich nichts sagen kann, ist der Koop-Modus für zwei Spieler. Funktionieren soll er zumindest in der gesamten Kampagne und innerhalb derselben Konsolenfamilie auch über die Generationen hinweg.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Dennis Hilla (GamersGlobal)