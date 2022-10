Spiele-Check: Dome Keeper – Raubbau bleibt nicht ohne Konsequenzen

Spiele-Check von SupArai

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Eine Kuppel rast dem planetaren Boden entgegen, landet mit einem mächtigen Rumms auf ebenjenem und begräbt das am Örtchen verweilende Lebewesen unter sich. Das Roguelike Dome Keeper schmeißt euch fortan ohne Umschweife mit diesem kleinen Intro in jede neue Partie. Auf das Erzählen einer Geschichte verzichtet der Titel. Trotzdem weiß der Mix aus Mining und Tower-Defence unter Zeitdruck mit seinem eingängigen Spielablauf zu überzeugen.

In diesem Spiel kann ich zwar schon sehr viele Ressourcen transportieren – das Mini-Artefakt würde mich aber überlasten und muss erstmal warten .

Gutes Timing ist mehr als die halbe Miete

Nachdem eure Kuppel an Ort und stelle steht, pendelt Dome Keeper zwischen zwei Phasen: In der Mining-Phase grabt ihr den Erdboden unter eurer Behausung auf der Suche nach einem mächtigen Artefakt mit eurem Bohrer um. Während ihr euch durch das Gestein arbeitet, stoßt ihr unweigerlich auf die Ressourcen Eisen, Titan und Wasser, die ihr für verschiedenste Verbesserungen eurer Ausrüstung, der Gadgets oder Kuppel einsetzt. Einmal freigelegt, transportiert ihr die Materialien im Schlepptau mit eurem Minenarbeiter zu eurer Basis (später stehen euch hierfür auch andere Option zur Verfügung), bevor ihr sie für heiß ersehnte Upgrades einsetzt.



Euer Treiben bleibt natürlich nicht unentdeckt, was dazu führt, dass eure Kuppel in regelmäßigen Abständen von den wehrhaften Bewohnern des Planeten angegriffen wird. Da die Attacken eurer Basis ordentlich Schaden zufügen, ist es wichtig vor dem Eintreffen der Angreifer die Gefechtsstation eurer Kuppel zu besetzen, um ebendiese in Phase zwei im Tower-Defense-Stil gegen die Angreifer zu verteidigen. Die ersten Wellen wehrt ihr mit eurem behäbigen Laser noch leicht ab, aber im Verlauf einer Partie werden die Gegner vielzähliger, ihre Angriffe variantenreicher und ohne Verbesserungen eurer Abwehranlagen seid ihr chancenlos.

N eben dem normalen Laser unterstützen mich bereits die Wurzeln eines Spezialgebäudes und der Betäubungslaser bei der Verteidigung meiner Kuppel.

Ohne Upgrades endet jeder Run früh

Für die Verbesserung eurer Anlagen und eures Minenarbeiters benötigt ihr die bereits erwähnten Ressourcen: Dem Laser, der Hauptwaffe eurer Kuppel, spendiert ihr höheren Schaden, schnellere Bewegung oder Quality-of-Life-Features wie eine Ziellinie. Eurem fliegenden Bergmann gönnt ihr einen stärkeren Bohrer, einen flotteren Jetpack oder mehr Tragekapazität für die Ressourcen.



Außerdem findet ihr in den Tiefen kleinere Artefakte, die euch weitere Waffen, hilfreiche Skills oder Gadgets bringen. Da der Zufall entscheidet, welche euch zur Auswahl gestellt werden, spielen sich die einzelnen Partien erzwungenermaßen unterschiedlich. Dass ihr die verschiedenen Hilfsmittel anschließend ebenfalls upgraden könnt, verändert den Verlauf eines Runs zusätzlich.



Bislang erhielt ich nach jedem Durchgang neue Spieloptionen, beispielsweise eine anders bewaffnete Kuppel, andere Verteidigung-Gadgets oder neue Skills. Aber auch weitere Schwierigkeitsgrade, neue Kartengrößen und optische Features. Diese könnt ihr vor dem Start eines Runs auswählen. Pro Versuch habt ihr übrigens nur ein Leben: Durchbrechen die Angreifer das Glas eurer Kuppel bleibt nur der Neustart. Ein Roguelite ist Dome Keeper jedoch nicht, denn die freischaltbaren Optionen erweitern lediglich eure Auswahl.

D as Upgrade-System ist gut aufgebaut und da die Ressourcen nicht im Übermaß vorhanden sind, müsst ihr abwägen, in welche Verbesserungen ihr investiert.

Technisch unauffällig, aber extrem stimmig

Grafisch reißt Dome Keeper keine Bäume aus und kommt vorrangig im düsteren Pixellook daher. Vor allem die Steinformation unter eurer Kuppel sind grob gezeichnet, je tiefer ihr vordringt, je dunkler wird es. Auch die angreifenden Gestalten bestechen nicht durch optische Abwechslung, wobei das die Bedrohlichkeit der schemenhaften Schattenwesen sogar verdeutlicht. Mir gefällt der reduzierte Grafikstil sehr gut: Er ist in sich stimmig und ausreichend. Und die wenigen farblichen Schmankerl, wie eure Kuppel, und die sich lediglich in der Farbgestaltung unterscheidenden Planeten stechen umso positiver ins Auge.



Wie die Optik ist auch der Sound ein unauffälliger Begleiter. Ruhige Musiktsücke erklingen bei euren Erkundungsgängen in der Tiefe. Teilweise hört ihr jedoch auch nur die Soundeffekte des Bohrers oder des Jetpacks. In den Kämpfen verändert sich die Geräuschkulisse, eure Angreifer stoßen fremdartige Rufe aus und euer Laser lasert. Die Vertonung bleibt aber stets dezent. Dome Keeper gelang es so, mir selbst in Stressmomenten eine heimelige, wohlige Atmosphäre vorzugaukeln.

Nach und nach schaltet ihr weitere Spieloptionen frei, die ihr vor einem Runs wählen könnt. Was einschränkend wirkt, macht sich jedoch bei der Lernkurve bezahlt.

Fazit

Mittlerweile habe ich rund zehn Stunden mit Dome Keeper verbracht, dabei sogar eine Partie auf dem „brutalen“ Schwierigkeitsgrad, dem dritthöchsten von vier, gemeistert. Allerdings war nicht jeder Run von Erfolg gekrönt. Schaffte ich es nicht rechtzeitig bis zum Eintreffen der nächsten Welle zurück zur Kuppel, bedeutete dies in der Regel das Ende. Frustriert ließen mich die Fehlschläge jedoch nicht zurück, ich startete einfach einen neuen Versuch. Denn Dome Keeper verzeiht zwar keine Fehler, allerdings machte ich selten zweimal denselben: Die Lernkurve passt. Positiv bewerte ich auch das Upgrade-System. Es bleibt zwar immer übersichtlich, die Verbesserungen beeinflussen den Spielstil jedoch merklich – was auch für die freigeschalteten Neuerungen gilt.



Allerdings führen die Übersichtlichkeit der einzelnen Systeme, der Verzicht auf ein narratives Element und ein übergeordnetes Fortschrittssystem auch zu einem Problem: Der Spielablauf wiederholt sich sehr. Probiert ihr andere Gadgets und Kuppeloptionen nicht aus, wird jeder Run ähnlich ablaufen. Ihr müsst Dome Keeper deshalb schon aktiv anders spielen wollen, ansonsten lässt euch der Titel immer weiter dieselbe Route einschlagen.