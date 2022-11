Dome Keeper: Nutzt temporäre Höhlen-Upgrades und trefft die Critters

PC Linux MacOS

Für das Roguelike Dome Keeper (zum Spiele-Check) wurde nach dem Spielcharakter-Update, das euch den Assessor gebracht hat, am 24 November ein weiterer kostenloser Inhalts-Patch veröffentlicht. Das Cave-and-Critters-Update fügt dem Spiel zufällig generierte Höhlen und mit den Critters einen wurmähnlichen Höhlenbewohner hinzu. Eine weitere Neuigkeit für DRM-Free-Freunde: Seit kurzem ist Dome Keeper auch bei GOG.com (GamersGlobal-Partnerlink) erhältlich.

Bislang seid ihr während eurer Bergbauarbeiten in den unterirdischen Felsformationen regelmäßig auf Artefakte gestoßen, die eurem Charakter oder eurer Kuppel dauerhafte und ausbaubare Upgrades brachten. In den vier neu hinzugefügten Höhlen findet ihr hingegen unbekannte Artefakte, die euch lediglich einen temporären Vorteil bieten, beispielsweise könnt ihr für kurze Zeit Tunnel in alle vier Richtungen graben oder eure Sicht erhöht sich. Derzeit erwarten euch nur Artefakte mit positiven Eigenschaften – die Entwickler deuten jedoch an, dass sich dies in Zukunft ändern könnte...

Durch die Critters wird die Welt unter Tage zudem etwas lebendiger. Diese Lebewesen scheinen, außer dem optischen, jedoch (noch?) keinen spielerischen Wert zu haben – weshalb ihr sie in den Optionen auch einfach ausschalten könnt. Alle weiteren Änderungen und Anpassungen findet ihr in der englischsprachigen Ankündigung bei Steam, einen ersten Eindruck verschafft euch der Caves-and-Critters-Trailer am Ende der News.