Dome Keeper: Neuer Spielcharakter ergänzt das Roguelike

PC Linux MacOS

Das Bergbau-Roguelike Dome Keeper (zum Spiele-Check) wurde am 10. November um einen weiteren Spielcharakter ergänzt, mit dem ihr euch ab sofort neben dem Engineer in die Abenteuer unter Tage stürzen könnt: Der Assessor. Währen der Engineer mit eher weltlichen Fähigkeiten - einem Bohrer und einem Greifhaken - sein Tagewerk bewältigt, greift der Assessor auf ein magisch anmutendes Skillset zurück.

Zum Abbau des Gesteins nutzt er eine Art magische Abrisskugel, die ihr Ping-Pong-artig zwischen den Steinblöcken einsetzen könnt. Die abgebauten Ressourcen transportiert ihr anschließend mit einer Aura zurück zur Kuppel, wobei sie sich durch die richtigen Impulsen auch selbständig fortbewegen. Alle weiteren Anpassungen und Änderungen des Updates erfahrt ihr in der (englischsprachigen) Ankündigung bei Steam. Der am Ende dieser News eingebettete Trailer zeigt euch den Assessor in Aktion.