Dome Keeper: Dresdner Indie-Studio veröffentlicht Roguelike-Bergbau-Spiel

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das in Dresden ansässige und aus einem Paar bestehende Studio Bippinbits veröffentlichte jüngst für den regulären Preis von 17,99 Euro das Spiel Dome Keeper, für das bei Steam auch eine Demoversion zur Verfügung steht. In dem mit Pixelgrafik ausgestattetem Roguelike müsst ihr euren Rückzugsort in Form einer Kuppel gegen immer neue Wellen von Angreifern verteidigen. Zwischen den Attacken grabt ihr unter eurem Zuhause nach Materialien, die ihr anschließend für Upgrades einsetzt.

Entscheidend ist, dass ihr die Dauer eurer Grabungen und die Menge der gefundenen Ressourcen richtig einschätzt, da ihr rechtzeitig für die Verteidigung zurück sein müsst. Einsetzen könnt ihr während dieser sowohl Luft- als auch Bodenangriffe, zudem könnt ihr zwischen langsamen und schnellen Defensivmaßnahmen wählen. Verbessern könnt ihr im Laufe des Spiels nicht nur die Schlagkraft der Waffen, sondern beispielsweise auch die Leistung des Bohrers oder die Geschwindigkeit eures Jetpacks.

Beim diesjährigen Indie Cup Germany war Dome Keeper sowohl für den „Grand Jury Award“ als auch den „Critics' Choice Award“ nominiert. Die Kollegen von PC Gamer haben den Titel bereits getestet und vergeben die Wertung „80“ mit dem Fazit „Ein einfaches, aber nuanciertes Roguelike mit interessanten Entscheidungen, spannenden Kämpfen und viel Graben“. Die Autorin bei Rock, Paper, Shotgun überschreibt ihr Review mit „Ein kleines, aber perfekt geformtes Tower-Defense-Spiel, das Gold wert ist“.