Notre-Dame on Fire: Ubisoft entwickelt VR-Spiel zum Film

Am 15. April 2019 brach ein Brand in der weltbekannten Kathedrale Notre-Dame in Paris aus. Die Bilder der Flammen, die das Bauwerk teilweise zerstörten, gingen um die Welt. Der Regisseur Jean-Jacques Annaud ( unter anderem Sehnsucht nach Afrika, Ememy at the Gates) macht den Feuerwehreinsatz beim Brand von Notre-Dame zum Thema seines kommenden Doku-Dramas Notre-Dame on Fire.

Wie Variety berichtet, entwickelt Ubisoft in Kooperation mit der Produktionsfirma Pathé ein offizielles VR-Spiel zum Film. Der Titel sei nicht für heimische VR-Brillen sondern als standortbasierte Attraktion konzipiert, wie schon Far Cry VR - Dive Into Insanity und Prince of Persia - The Dagger of Time. Es handelt sich um ein rund einstündiges Escape-Room-Spiel, in dem ihr in die Rolle von Mitgliedern der Pariser Feuerwehr schlüpft und gegen die Zeit Feuer bekämpft und Relikte rettet.

Infolge des Feuers von Notre-Dame hatte Ubisoft im April 2019 für einige Zeit den Titel Assassin's Creed Unity (im Test, Note 9.0), in dem ihr die Kathedrale zur Zeit der französischen Revolution besuchen könnt, im hauseienen PC-Store kostenlos angeboten. Im September desselben Jahres legte der französische Gaming-Riese den kostenlosen VR-Film Notre-Dame de Paris - Journey Back in Time nach.

Die Beziehung von Ubisoft zu Notre-Dame sei Annaud aufgefallen, gab Deborah Papiernik, Senior VP New Business & Strategic Alliances von Ubisoft, gegenüber Variety an. So sei der Filmemacher Anfang 2021 auf die Spielefirma zugekommen. Da der Zeitraum bis zum Erscheinen von Notre-Dame on Fire im März 2022 zu kurz für ein ausgewachsenes Spiel war, habe sich das Team um Papiernik für diese Form der VR-Erfahrung entschieden.

Notre-Dame on Fire startet am 22. März 2022 zunächst in den französischen Kinos, während das VR-Spiel im gleichen Monat international bei entsprechenden Partnern wie VR-Spielhallen starten soll.