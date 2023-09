Assassin's Creed Mirage Preview+

Teaser Ubisoft verspricht für das neue Assassin's Creed eine Rückkehr zu den Wurzeln. Benjamin hat das Abenteuer in Bagdad stundenlang gespielt, ist als großer Fan des ersten Serienteils aber sowohl begeistert als auch ernüchtert.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed Mirage ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Attentate sind in Mirage immer tödlich, auch gegen "dicke" Gegner wie diesen.

"Back to the roots" oder Wurzelbehandlung?

Die Spielmechanik wird um ein paar neue Gadgets und Skills erweitert. Die wichtigste neue Fähigkeit ist wohl der Fokus, der einen Kettenangriff auf bis zu drei Gegner auf einmal ermöglicht – auch bei bereits arlarmierten Widersachern.

Von Kettenangriffen und Paraden

Das Kampfsystem ist an sich simpel, da ihr vornehmlich unblockbaren Attacken (rot markierter Gegner) ausweicht, die anderen aber fast ein bisschen wie im ersten Assassin's Creed pariert und so für einen potenziell (übermächtigen) Konterangriff nutzt.

Enttäuschendes Story-Attentat

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Ich hatte auch Spaß mit den späteren Serienteilen von Assassin's Creed wie Origins und Odyssey, aber die waren mir persönlich schon zu groß. Als Fan der ersten Stunde kommt es mir deshalb sehr entgegen, dass Mirage mehr wie die früheren Ableger der Reihe ist. Kompakter, linearer und allem Anschein nach ohne irgendwelche Zwänge zum Hochleveln, um den Gegnern nicht total unterlegen zu sein. Ubisoft präsentiert in Mirage in gewisser Weise ein Best-Of aus den früheren Serienteilen bis einschließlich Syndicate, und das ist gerade aufgrund des Stealth-Fokus genau mein Ding!



Es bleiben nach dem ersten Hands-on aber ein paar Fragen offen. Insbesondere das Angebot der Open World kann ich noch nicht genau einschätzen. Wie stark könnte sich bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit in Bezug auf die Story einstellen, da ich, zugegebenermaßen, kein großes Detailwissen über die arabische Welt im 9. Jahrhundert besitze. Aber auch darüber mache ich mir nur bedingt Sorgen, denn Basim scheint ein sympathischer Typ zu sein und gerade über den historischen Hintergrund des Settings eher wenig zu wissen, hat mich schließlich auch im ersten Teil keineswegs gelangweilt, sondern eher für einen besonderen Reiz gesorgt. Mal schauen, ob das auch Mirage in ähnlicher Weise gelingt. Ich hatte auch Spaß mit den späteren Serienteilen von Assassin's Creed wie Origins und Odyssey, aber die waren mir persönlich schon zu groß. Als Fan der ersten Stunde kommt es mir deshalb sehr entgegen, dass Mirage mehr wie die früheren Ableger der Reihe ist. Kompakter, linearer und allem Anschein nach ohne irgendwelche Zwänge zum Hochleveln, um den Gegnern nicht total unterlegen zu sein. Ubisoft präsentiert in Mirage in gewisser Weise ein Best-Of aus den früheren Serienteilen bis einschließlich Syndicate, und das ist gerade aufgrund des Stealth-Fokus genau mein Ding!Es bleiben nach dem ersten Hands-on aber ein paar Fragen offen. Insbesondere das Angebot der Open World kann ich noch nicht genau einschätzen. Wie stark könnte sich bei mir eine gewisse Gleichgültigkeit in Bezug auf die Story einstellen, da ich, zugegebenermaßen, kein großes Detailwissen über die arabische Welt im 9. Jahrhundert besitze. Aber auch darüber mache ich mir nur bedingt Sorgen, denn Basim scheint ein sympathischer Typ zu sein und gerade über den historischen Hintergrund des Settings eher wenig zu wissen, hat mich schließlich auch im ersten Teil keineswegs gelangweilt, sondern eher für einen besonderen Reiz gesorgt. Mal schauen, ob das auch Mirage in ähnlicher Weise gelingt.

Assassin's Creed Mirage

Vorläufiges Pro & Contra In weiten Teilen ein Best-Of früherer Serienteile, was besonders Fans der ersten Stunde anspricht

Cooler, auch taktisch nützlicher Fokus-Skill

Allgemein löbliche (Rück-)Besinnung auf Stealth-Kerntugenden

Schicke Präsentation und gute Sprachausgabe (auch auf Deutsch) Wer besonders die ausgeweiteten RPG-Anleihen aus Origins, Odyssey und Valhalla liebte, könnte einiges vermissen

Parkour-System wirkt teils (noch) hakeliger als üblich in der Reihe Aktuelle Einschätzung Assassin's Creed Mirage scheint im Wesentlichen genau das zu werden, was Ubisoft im Vorfeld versprochen hat: eine Art Best-Of der früheren Serienableger, das sich mit seinem Stealth-Fokus und der teilweisen Abkehr von den RPG-Elementen stärker auf der Kern zurückbesinnt. Gut Aktueller Stand Aktuelle Beta-Version (PC)

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalTV-Serien werden oft genug erst ab der zweiten, manchmal sogar erst ab der dritten Staffel richtig gut, wenn sich die Grundidee entsprechend weiterentwickelt hat. Bei Spielereihen ist das häufig genauso, etwa bei der 2007 gestarteten-Reihe von Ubisoft. Denn objektiv betrachtet war das erste Abenteuer mit Ezio Auditore da Firenze in der Hauptrolle,, um Welten besser als der erste Teil. Dennoch steht der Serienauftakt bei mir bis heute mit am höchsten im Kurs. Wegen des vergleichsweise außergewöhnlichen Settings. Wegen des Muts zu einem, sagen wir mal begrenzt sympathischen Helden. Aber eben auch deshalb, weil die historisch inspirierte "Assassinen versus Templer"-Thematik in keinem anderen Serienteil so gut funktionierte wie im Action-Adventure mit Desmond Miles und seinem Vorfahren Altaïr Ibn-La'Ahad.Der erste Teil mit allen (guten!) Spielmechaniken, die später etabliert wurden? Das wäre für mich der absolute Traum! Und womöglich Weise geht er mit dem am 5. Oktober erscheinendenin Erfüllung. Davon, dass uns mit Mirage eine Art Best-Of der Reihe erwartet, davon konnte ich mich im allerersten Hands-on auf PC selbst überzeugen. Neben meiner Vorfreude macht sich aber auch ein wenig Ernüchterung breit, denn die höchsten Erwartungen erfüllte die Vorab-Version des nur 50 Euro teuren Titel nicht in allen Bereichen.Assassin's Creed Mirage versetzt euch ins 9 Jahrhundert und in die Rolle des Straßendiebs Basim Ibn Ishaq, der später Mitglied der sogenannten "Verborgenen" wird. Mit dem Hauptschauplatz Bagdad, aber auch einem Einsatzgebiet bei der noch im Bau befindlichen Assassinen-Festung Alamut im heutigen Iran, geht es zurück in den Nahen Osten, der bislang einzig im allerersten Serienteil eine so zentrale Rolle spielte. Die Wahl des Settings, rund 200 Jahre vor Altaïrs Geburt, ist allerdings nur ein kleiner Teil der Devise "Rückkehr zu den Wurzeln", die Publisher Ubisoft seit geraumer Zeit für Mirage propagiert. Gemeint ist mit "Back to the roots" nämlich nicht zuletzt auch, dass der neue Held Basim als Meuchelmörder aus dem Verborgenen heraus agiert, alles kurz und klein zu hauen stellt also allenfalls eine Notlösung dar.Im Zuge dessen kann ich mit Basim jederzeit aktiv in den Schleichmodus wechseln und praktisch jede Situation lösen, ohne die Aufmerksamkeit meiner Feinde auf mich zu ziehen. Dabei kehrt zudem eine Reihe von Spielmechaniken zurück, wie sie vor allem in den frühen Serienablegern auftauchten. Hier nehme ich mit Basim auch mal auf einer Bank Platz, um unbemerkt ein Gespräch zu belauschen und so an wichtige Informationen zu kommen.Bagdad soll in etwa die Ausmaße von Konstantinopel inaufweisen soll. Agiere ich bei meinen Meuchler-Machenschaften auf den Straßen dieser offenen Spielwelt zu auffällig, steigt ähnlich wie bei den Ezio-Abenteuern mein Fahdungslevel, den ich durch das Abreißen von Suchplakaten oder die Bestechung von Marktschreiern reduzieren kann. Zentral ist für Mirage darüber hinaus eine gewisse Abkehr vom (aus meiner Sicht überdimensionierten) Action-RPG-Pfad, den Ubisoft abeinschlug. Rollenspiel-Elemente fallen zwar keineswegs komplett unter den Tisch, werden aber spürbar reduziert, wodurch Mirage wieder mehr von einem "klassischen" Action-Adventure hat, das trotz offener Spielwelt deutlich linearer abläuft und nicht mit künstlichen Levelhürden nervt – hier ist also jedes Attentat tödlich, auch bei den stärkeren Feindtypen. Als Serien-Fan der ersten Stunde sage ich: Genau so muss das sein! Alles goldrichtig macht der erstmals als hauptverantwortliches Studio mit der Reihe betraute Entwickler Ubisoft Bordeaux dann aber nicht.Obgleich Ubisoft Bordeaux ganz bewusst ältere Spielmechaniken (ich würde sie eher bewährt nennen) aufgreift respektive zurückbringt, gibt es auch neue Skills. Eine der neuen Fähigkeiten ist der Fokus, den ihr für Kettenattentate auf bis zu drei Gegner verwendet. Den neuen Skill, für den ihr zunächst eine Energieleiste mit heimlichen Kills aufladen müsst, könnt ihr sogar bei alarmierten Gegnern nutzen und so bis zu drei von ihnen auf einen Streich ausschalten. Bei der Aktivierung friert ihr sozusagen die Zeit ein, markiert die gewünschten Ziele und schaut nach dem Auslösen Basim dabei zu, wie er wie er auf übernatürliche Weise von einem zum nächsten Widersacher springt und diesen seine versteckte Klinge schmecken lässt. Hinzu kommen bewährte Items wie ein Blasrohr, mit dem ihr Gegner betäuben könnt oder Wurfmesser. Letzteres könnt ihr auch unmittelbar nach einem Attentat per Knnopfdruck auf einen dadurch alarmierten Gegner werfen, um diesen ebenfalls auszuschalten. Alles ein bisschen "gamey", aber in jedem Fall spaßig und taktisch wertvoll. Anders gesagt: eine Bereicherung der ansonsten in vielerlei Hinsicht vertrauten Spielmechanik.Auch das Kampfsystem mitsamt optionaler Aufschaltfunktion funktioniert etwas anders. Im Wesentlichen geht es darum, nicht blockbaren roten Attacken auszuweichen und auf die anderen mit einer Parade zu reagieren, woraufhin die Gegner kurz benommen und für ein Attentat anfällig werden. Das erinnert entfernt an Altaïrs Konterfähigkeit aus Teil 1. Übrigens gegebenenfalls auch in Hinblick auf dessen Übermächtigkeit. Mir ist die praktische Umsetzung beim Remote-Hands-on noch eher semi-gut gelungen. Aber wer ein Gespür dafür entwickelt, der könnte das System genauso effektiv nutzen wie eben den Konterschlag in den frühen Serienteilen. Dass der offene Schlagabtausch eigentlich bloß eine Notlösung für Basim sein soll, könnte durch dieses System also durchaus komplett ausgehebelt werden. Schlimm fände ich das allerdings nicht. Es würde sogar im Zweifel eher dazu beitragen, dass ich Situationen immer auf meine Art lösen kann. Freiheiten ermöglicht mir Mirage aber schon beim Schleichen allein dadurch, dass jedes der kleinen und mittelgroßen Lager, die ich in der Demo leeren konnte, eine ganze Reihe an Zugangswegen und Lösungen erlaubte.Während ich in den vorgelagerten Teilen der rund 90-120-minütigen Mission in Bagdad (ich konnte zudem einen Teil des Prologs und der Assassinen-Ausbildung bei der Festung Alamut spielen) großen Freiraum genieße, sieht das im finalen Teil anders aus. Darin muss ich auf einem Basar ein Story-Ziel zunächst einmal identifizeren und schließlich ausschalten – übrigens gibt es mit der blutgetränkten Feder auch hier eine Parallele zu Teil 1. Es gibt in diesem finalen Abschnitt allerdings nur sehr begrenzte Freiheiten, nämlich letztlich vor allem in der Reihenfolge, in der ich per Adlersicht Informanten aufspüre und deren Aufgaben erfülle. Denn für die Info eines mit Basim befreundeten Händlers muss ich immer ein bestimmtes Objekt klauen, um den Hinweis zu erhalten. Eine Händlerin muss ich stets mit einer smaragfarbenen Münze bestechen, um den Fundort für ein anderes benötigtes Objekt zu erhalten.Nur, wenn ich diesem Pfad folge, kann ich überhaupt in den Unterschlupf des Zielperson eindringen. Erst dann ergibt sich eine echte Alternative, die in diesem Fall dann aber auch nur aus "alle Gegner inklusive Zielperson im offenen Kampf töten" oder Abwarten, bis ich mit der Zielperson allein bin, um es komplett heimlich zu schaffen. Das finde ich offen gestanden etwas dünn, gerade wenn ich an die vielen gut designten "Gelegenheiten" in den letzten Hitman-Spielen denke. Ganz so weit müsste Mirage da für mich sicherlich nicht gehen, immerhin bestehen die Missionen ja nicht nur aus den eigentlichen Storyattentaten und es gibt auch Nebenmissionen, von denen ich bislang allerdings keine spielen durfte. Ich hoffe dennoch, dass dieser finale Part der Storymission nicht repräsentativ fürs Spiel ist. Mir geht es nicht darum, dass der hier besonders lineare Missionsablauf schlecht designt wäre. Aber eben wie in Hitman hätte ich gerne gerade bei den Storyattentaten mehr (von mir aus genauso lineare) Alternativen, statt eines im Kern grundsätzlich vorgegebenen Verlauf, wie in der Demo-Mission. Aber selbst, wenn alle Story-Attentaten mehr oder minder linear verlaufen. Daran würde Mirage am Ende nicht scheitern. Denn auch, wenn gerade in dem Bereich mehr möglich wäre, so sehr auf ein Assassin's Creed gefreut wie auf Mirage habe ich mich schon lange nicht mehr!Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)