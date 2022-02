Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks Preview+

Teaser Die Wikinger-Ära von Assassin's Creed ist noch nicht vorbei. Obwohl Hagen die Odin-Missionen im Hauptspiel nicht mochte, hat ihn der XXL-DLC im mythischen Zwergenreich positiv überrascht.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Zwergenwelt erkundet Odin auch aus der Luft. Das ist nicht etwa ein gesandter Kundschafter-Rabe, wie ihr ihn aus dem Hauptspiel kennt. Odin hat sich selbst in einen Vogel verwandelt.

Auf den Zwerg gekommen

Keine Einstiegshürde Die Zeichen Ragnaröks wird von Ubisoft als neue Herausforderung für das Endgame gestaltet. Eine stattliche Kraft-Stufe von 340 wird für den Aufbruch in das neue DLC-Gebiet empfohlen. Diese Voraussetzungen sollen euch aber nicht davon abhalten, direkt Zugang zu den neuen Inhalten zu erhalten.



Wenn ihr per Vision in die Haut von Odin schlüpft und das neue Areal betretet, sollt ihr die Möglichkeit bekommen, eure Kraft sofort auf das empfohlene Niveau zu erhöhen und mit entsprechend schlagkräftigen Ausrüstungsteilen ausgestattet zu werden. Die Zeichen Ragnaröks wird von Ubisoft als neue Herausforderung für das Endgame gestaltet. Eine stattliche Kraft-Stufe von 340 wird für den Aufbruch in das neue DLC-Gebiet empfohlen. Diese Voraussetzungen sollen euch aber nicht davon abhalten, direkt Zugang zu den neuen Inhalten zu erhalten.Wenn ihr per Vision in die Haut von Odin schlüpft und das neue Areal betretet, sollt ihr die Möglichkeit bekommen, eure Kraft sofort auf das empfohlene Niveau zu erhöhen und mit entsprechend schlagkräftigen Ausrüstungsteilen ausgestattet zu werden.

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug?

Eivor konnte schon allerhand Tricks lernen. Odin setzt im DLC einen drauf, steht ihm doch nun über den Diebstahl der Kräfte anderer Lebewesen und dem eigenen Skilltree Magie zur Verfügung.

Leih mir deine Kraft

Der Wechsel auf die Seite von Schuft Glod hat sich für den Zwerg nicht bezahlt gemacht. Weder bei den Umgebungen noch bei den Charaktermodellen gibt sich die Demo von Die Zeichen Ragnaroks bei der Grafikqualität eine blöße.

Dies ist nicht der Ase, den du suchst

Anzeige

Meinung: Hagen Gehritz Ich lege immer wieder phasenweise Assassin’s Creed Valhalla in die PS5, um dann Stunden am Stück mit viel Spaß in der schönen Spielwelt zu verbringen, dennoch hat es Die Zeichen Ragnaröks bei mir nicht so leicht. Zum einen habe ich mit meiner fragmentierten Spielweise auch nach über 50 Stunden noch nicht die Hauptgeschichte beendet und auch deshalb persönlich keinen großen Bedarf nach den bisherigen DLCs verspürt. Zum anderen waren die Abstecher nach Asgard für mich einer der schwächsten Teile des Hauptspiels.



Die Zeichen Ragnaröks setzt jedoch bei meinem Kernproblem der Odin-Abenteuer in Valhalla an: Ich weiß, dass in der verschwurbelten Lore von Assassin's Creed die Götter nur eine Art Vorgänger-Zivilisation der Menschen sind, dennoch spielte sich Odin genauso wie Eivor und damit viel zu gewöhnlich. So verpuffte jede epische Stimmung in den mythischen Landstrichen. Daher schlagen die magischen Fähigkeiten für Spielfigur und Feinde den richtigen Weg ein. Wie groß die Bandbreite an Magie ausfällt, ob sie auch wirklich merklich die Kämpfe auffrischt und gut ausbalanciert ist, bleibt jedoch abzuwarten. Denn auch wenn neue Tricks obendrauf kommen, liegen darunter schließlich die zu Genüge bekannten Gameplay-Elemente.



Auch ein anderes Problem der früheren DLCs vermeidet Die Zeichen Ragnaröks: Sie waren nur eine Perlenkette mehr in Eivors ausufernder Schnur an (sowieso fast immer in sich geschlossenen) Abenteuern, die keinen größeren Einfluss auf den Rest der England-Saga hatten. Natürlich haben die Odin-Visionen ebenso wenig Einfluss auf Eivors restliche Abenteuer, aber gerade weil es losgelöst von Eivors Geschichte ist, bieten sich der Inszenierung der aufziehenden Götterdämmerung in dem Add-on andere Möglichkeiten. So hat es Die Zeichen Ragnaröks mit seinen interessanten Ansätzen geschafft, dass ich trotz meiner anfänglichen Skepsis nun gespannt auf die XXL-Erweiterung bin. Ich lege immer wieder phasenweise Assassin’s Creed Valhalla in die PS5, um dann Stunden am Stück mit viel Spaß in der schönen Spielwelt zu verbringen, dennoch hat es Die Zeichen Ragnaröks bei mir nicht so leicht. Zum einen habe ich mit meiner fragmentierten Spielweise auch nach über 50 Stunden noch nicht die Hauptgeschichte beendet und auch deshalb persönlich keinen großen Bedarf nach den bisherigen DLCs verspürt. Zum anderen waren die Abstecher nach Asgard für mich einer der schwächsten Teile des Hauptspiels.Die Zeichen Ragnaröks setzt jedoch bei meinem Kernproblem der Odin-Abenteuer in Valhalla an: Ich weiß, dass in der verschwurbelten Lore von Assassin's Creed die Götter nur eine Art Vorgänger-Zivilisation der Menschen sind, dennoch spielte sich Odin genauso wie Eivor und damit viel zu gewöhnlich. So verpuffte jede epische Stimmung in den mythischen Landstrichen. Daher schlagen die magischen Fähigkeiten für Spielfigur und Feinde den richtigen Weg ein. Wie groß die Bandbreite an Magie ausfällt, ob sie auch wirklich merklich die Kämpfe auffrischt und gut ausbalanciert ist, bleibt jedoch abzuwarten. Denn auch wenn neue Tricks obendrauf kommen, liegen darunter schließlich die zu Genüge bekannten Gameplay-Elemente.Auch ein anderes Problem der früheren DLCs vermeidet Die Zeichen Ragnaröks: Sie waren nur eine Perlenkette mehr in Eivors ausufernder Schnur an (sowieso fast immer in sich geschlossenen) Abenteuern, die keinen größeren Einfluss auf den Rest der England-Saga hatten. Natürlich haben die Odin-Visionen ebenso wenig Einfluss auf Eivors restliche Abenteuer, aber gerade weil es losgelöst von Eivors Geschichte ist, bieten sich der Inszenierung der aufziehenden Götterdämmerung in dem Add-on andere Möglichkeiten. So hat es Die Zeichen Ragnaröks mit seinen interessanten Ansätzen geschafft, dass ich trotz meiner anfänglichen Skepsis nun gespannt auf die XXL-Erweiterung bin.

DIE ZEICHEN RAGNARÖKS

Vorläufiges Pro & Contra Neuer Skilltree eröffnet Optionen für Fortbewegung, Kampf und Schleichen

Kräfte der Feinde vertiefen Kampfmechanik Noch nicht absehbar, ob neue Magie-Fähigkeiten gut balanciert sind

Offen, wie es um den Abwechslungsreichtum im neuen Gebiet bestellt ist Aktuelle Einschätzung Die Zeichen Ragnaröks verspricht, nicht nur noch mehr vom Gleichen zu bieten, sondern das bisher zu gewöhnliche Spielgeschehen mit Odin mit neuen Magie-Features kräftig aufzuwerten. Wenn die Story die mythische Erzählung gelungen inszeniert und die Quests den Einsatz der neuen Möglichkeiten fördern, könnte die Zeichen Ragnaroks sich als vorbildlicher DLC erweisen. Gut Aktueller Stand Beta

An Gebieten und Tätigkeiten mangelte es Assassin’s Creed Valhalla (im Test, Note 9.0 ) im Grundspiel gewiss nicht, nichtsdestoweniger gab es mehr Futter in Form kostenpflichtige Add-Ons. Inwurde die Spielwelt um Irland bereichert, während es fürins Frankenland jenseits des großen Kanals ging. Nicht unerwähnt sei auch das kostenlose Crossover-Abenteuer mit Kassandra aus (im Test, Note 8.0 ), das als neues Gebiet die Insel des Nebels hinzufügte.Doch damit nicht genug: Das beim Studio Ubisoft Sofia entwickelteläutet nicht nur das zweite Jahr an Zusatzinhalten für Assassin’s Creed Valhalla ein, sondern schickt sich an, die größte Erweiterung in der Seriengeschichte zu werden – mehr als 30 Stunden an neuen Inhalten in der mythischen Welt der nordischen Götter werden in Aussicht gestellt. Bereits im Hauptspiel konntet ihr im Rahmen von Visionen-Quests von Asgard träumen. In denen erlebte Spielfigur Eivor in der Rolle von Allvater Odin mythische Begebenheiten aus der Edda mit. Neben Asgard wurde auch ein Abstecher ins Reich der Eisriesen, Jötunheim, geboten.Im neuesten DLC wird Odin nun ins Zwergenreich aufbrechen, um seinen vermissten Sohn Baldr aufzuspüren – dessen Tod markiert in der Mythologie den Anfang vom Ende der Götter. Ubisoft lud uns zu einer Gameplay-Präsentation, in der anhand einer frühen Story-Quest demonstriert wurde, wie Die Zeichen Ragnaröks durch die göttlichen Kräfte Odins interessante neue Impulse ins Spiel bringen will.Die Demo beginnt mit Odin auf dem Rücken einem massiven Fantasy-Wildschweins. Die grünen Wiesen und Hügel des Zwergenreichs Svartalfheim samt im Hintergrund aufragenden Weltenbaum unterscheiden sich auf den ersten Blick nicht groß vom Umland Asgards, allerdings sollte sich das noch ändern.Das Volk der Zwerge verbirgt sich zum Großteil in unterirdischen Schutzhöhlen, da sie einer Invasion durch die Muspel-Feuerriesen ausgesetzt sind, die sie versklaven und ihre mächtigen Artefakte erbeuten wollen. Über die bekannte „Detektiv-Sicht“ macht Odin in der Umgebung zwergische Runen sichtbar, die ihn zu einem Höhleneingang leiten. Die ist ein kleiner Hindernis-Parcours, wie ihr ihn aus dem Hauptspiel kennt, nur ist die Höhle erwartbar weniger realistisch, in ihren riesigen Hohlräumen wachsen überall türkis schimmernde Riesenkristalle aus den Wänden, die ihr auch zum Klettern nutzt.Nach einer kurzen Strecke stößt Odin auf die Anführerin des Verstecks, Gunborg. Hier zeigt Die Zeichen Ragnaröks, dass nicht an ausufernden Dialogen gespart wurde. Die Zwergin berichtet Odin ausführlich vom Problem der Zwerge und er erfährt, wie es dem Zwerg Ivaldi erging, den ihr im Rahmen der Visions-Geschichten aus dem Hauptspiel die Freiheit geschenkt habt. Im Gegenzug für die unverzichtbare Hilfe der Zwerge bei der Suche nach Baldr verspricht Odin, ihnen gegen die Muspel beizustehen.Odin muss sich dafür mit dem lokalen Bösewicht Glod anzulegen, einem brutalen Jötun-Muspel-Halbblut. Der ist auf der Suche nach einem mächtigen Reikt, dass ein Zwerg namens Fritjof gefunden haben soll. Logisch, dass der Schurke das besser nicht in die Finger bekommt. Spuren zu Fritjofs Aufenthaltsort soll es in der kleinen Stadt einen Katzensprung östlich geben. Der Weg dahin ist eine angenehme Überraschung für mich. Für mein Gefühl spielte sich Odin im Hauptspiel zu sehr wie Eivor oder anders gesagt: nicht göttlich genug. Unter anderem weil er wie jeder Hinz und Kunz zu seinen Zielen Laufen oder Reiten musste und beim Sprung von den titanischen Bauten von Valhalla einen unwürdigen Tod starb... In dieser Demo dagegen verwandelt sich Odin in einen weißen Raben und fliegt zum Zielort.Das Oberhaupt der Asen besitzt dazu nun einen eigenen Skill-Tree, bei dem bereits eine Fertigkeit freigeschaltet wurde, die sogleich eine nichtsahnende Muspel-Wache in der entvölkerten Stadt zu spüren bekommt: Nahtlos verwandelt sich Odin zurück und lässt göttlichen Zorn aufs Genick des Feindes niedergehen. Die restlichen Feinde bekommen eine Art riesiger Glefe zu spüren. Die enorme Klinge am Ende der speer-ähnlichen Schafts richtet großen Schaden an. Dabei bietet die Waffe zudem eine Reihe besonderer Hiebe, die ihr gezielt durch die Kombination aus leichten und schweren Angriffen auslöst.Neu sind grüne Symbole über dem Kopf der Gegner. Die verraten deren besondere Fähigkeit. Den Überresten seines Luftattentats-Opfers kann Odin mithilfe eines Artefakts von seinen Zwergen-Verbündeten dessen Kraft entreißen. Von ihm übernimmt er die Kraft der Wiedergeburt. Nachdem Odin in einem nahen Haus hinter Schränken versteckte Botschaften über Fritjof gefunden hat, geht es weiter zu einer Gefängnis-Höhle. Auf dem Weg werden heimlich einige Feinde eliminieert, die nun Dank der geraubten Wiedergeburts-Macht als seine Lakaien auferstehen.Mit einer kleinen Rotte von fünf reanimierten Kriegern kommt Odin in die Höhle und entledigt sich schnell der ersten Wachen. Dann versperrt ein Lava-Fluss seinen Weg. Ich nehme stark an, dass in Höhlen und anderen engen Umgebungen die Verwandlung in einen Raben zur Überquerung von Lava und anderen Hindernissen nicht möglich sein wird, so wie ihr auch im Hauptspiel Eivors Raben nicht in Innenräumen rufen könnt. Daher müsst ihr abwägen: Zwar werdet ihr eine Reihe von Fähigkeiten rauben können, jedoch gibt es nur zwei Slots (auch die Rabenverwandlung belegt einen Slot). Jeder Raub wird also eine andere erbeutete Magie überschreiben. In diesem Fall geht Odin so nah an den glühenden Fluss, dass die fernen Gegner Alarm schlagen. Darauf stiefeln die getreuen und praktischerweise feuerfesten Zombie-Muspel durch die Lava und räumen auf der anderen Seite auf. Erst danach raubt Odin die Gabe der Feuer-Immunität und verliert seine Entourage. Die Entwickler wollen durch das System mehr taktische Möglichkeiten eröffnen.Zunächst öffnet sich jedoch die Zellentür von Fritjof, nur hockt eine andere Zwergin dort in Gefangenschaft. Sie spricht nicht die Sprache Odins, führt ihn aber an den richtigen Ort. Doch Glod hat dem Gesuchten bereits das Objekt abgenommen. Odin muss in eine nahe Bergfestung, wo ein Zwergen-Verräter dabei ist, die unbekannte Macht des Relikts für den Fiesling zu entfesseln.Beim Flug zur Festung auf der Spitze des Bergs fallen die riesigen in den Fels getriebenen Zwergenstatuen auf – es stecken also doch auch neue visuelle Reize in der Erweiterung. Bei den Festungsmauern angekommen pfeift Odin auf Heimlichkeit und springt in die Gegnermassen. Das erweist sich aufgrund zahlreicher Elite-Gegner als Problem, da diese auch entsprechend starke Fähigkeiten einsetzen. Ein Muspel-Anführer entzündet alle Kameraden in der Nähe und wie viel stärker die nun zuschlagen demonstriert eine äußerst schmerzhaft Breitseite eines Hünen. Doch als Odin zunächst ein paar kleine Gegner niedermäht, werden die durch einen anderen Feind mit der schon bekannten Kraft der Wiedergeburt reanimiert. Doch Odin hat auch nicht-offensive neue Skills auf Lager. Durch einen Zauber verbirgt er sich vor den Augen der Gegner und kann im Schritttempo ins innere der Festung verschwinden. Die Dauer des Fähigkeit hält dabei überraschend lang. Wie alle neuen magischen Tricks verbraucht die Unsichtbarkeit die Hugr-Magie, die als neue Anzeige unter Lebenskraft und Adrenalin-Punkten aufgeführt ist. Es wird verschiedene Wege in der offenen Welt geben, um wieder Magie zu tanken.Im inneren angekommen startet eine aufwendigere Cutscene, in der die Details in den Gesichtern und die schummrige Kamin-Beleuchtung positiv auffallen: Der unzufriedene Glod würgt den verräterischen Zwerg, der das Artefakt nicht zum Laufen bekommt. Der fiese Riese bemerkt Odin und bei einem Handgemenge schlägt er so auf den Boden, dass sich ein Riss auftut. In einem Slapstick-Moment stürzt zunächst unsere Hauptfigur auf einen Tisch und darauf plumpst der Zwerg schwer auf Odins Brust. Als sich beide aufraffen, blicken sie in die Gesichter einer Horde Muspel-Krieger die sich von ihrer Tafel erheben und die Äxte ziehen. Odin grüßt locker „Die Herren, die Damen“ und macht sich Kampfbereit – doch dann endet schon die Demo.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)