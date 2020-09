Far Cry VR - Dive into Insanity mit Schurken Vaas angekündigt

PC 360 XOne PS3 PS4

Ubisoft hat einen neues Far Cry in Virtual Reality angekündigt, das den bekannten Schurken Vaas aus Far Cry 3 (im Test, Note 8.5) zurück bringt. Far Cry VR - Dive into Insanity ist ein standortbasierter VR-Titel, in dem sich eine Gruppe von bis zu acht Spielern auf den Rook Islands aus Far Cry 3 wiederfindet. Die Spieler wurden von Vaas und seinen Schergen gefangen genommen und müssen gemeinsam Kämpfen und die Spielwelt erkunden, um zu überleben.

Far Cry VR - Dive into Insanity wird 2021 exklusiv an Standorten von Zero Lantency VR spielbar sein. Seht hier unsere Mini-Doku zum Zero Latency VR in München. Unter diesen Zeilen findet ihr den Teaser zum VR-Erlebnis.

Ubisoft brachte bereits in der Vergangenheit eine seiner Marken in Zusammenarbeit mit Zero Latency in die virtuelle Realität: Bei Prince of Persia - The Dagger of Time handelte es sich um ein Escape-Room-Spiel.