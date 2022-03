Assassin's Creed Valhalla: Die Zeichen Ragnaröks Test+

Teaser Der XXL-DLC für Assassin's Creed Valhalla setzt ausgerechnet am schwächelnden Asgard-Abschnitt an, wertet aber dessen Gerüst durch neue magische Kräfte für Odin auf.

Feinde mit schnellen Hieben einzufrieren und dann mit nur einem Schlag zu zerlegen, wird nicht langweilig.



Magisch geht die Welt zugrunde

Zu schwach für den DLC? Ihr betretet das neue Gebiet über die Seherin Valka in eurem Dorf. Allerdings ist Die Zeichen Ragnaröks ein Endgame-Inhalt, für den ihr eine Stärkestufe von über 300 braucht.



Sollte euer Eivor diese Voraussetzung nicht erfüllen, könnt ihr dennoch direkt loslegen. Dafür wird (nur im Zwergenreich) eure Stufe auf 350 erhöht und ihr erhaltet ein Set an starken Waffen und Rüstungen, die ihr jedoch nicht weiter auf die neue Seltenheitsstufe "Göttlich" verbessern könnt und die ihr ebenfalls beim Verlassen der Vision zurücklasst – anders, als die im Zwergenreich erbeuteten Waffen, Rüstungen und Skills.



Sich in einen Raben zu verwandeln, aus der Luft einen Typen auszuschalten, seine Kraft zu stehlen und als Feuerriese getarnt direkt weiter zu meucheln, ist klasse. Ihr habt aber stets nur zwei Slots für Kräfte. Deren Aktivierung verbraucht dazu Hugr-Magie, die sich durchs Töten von Gegnern aufladet, oder durch das Erntern bestimmter magischer Blumen. Alternativ könnt ihr einen Großteil eurer Lebenspunkte an Yggrasil-Wurzeln für eine Komplettauffüllung eurer Hugr-Balken opfern.



Ihr werdet auch mit so manchem Boss im Laufe der Story die Klingen kreuzen. Auch in diesen Kämpfen kann sich herausstellen, dass das Überleben mit bestimmten magischen Techniken deutlich leichter wird. Allerdings nervte mich auch in meinem Spielstand – bei dem ich den Level-Boost (siehe Kasten rechts) nutzte – mancher Tod, bei dem der Feind in Windeseile herankam und so herumwirbelte, dass es mich damit gerne sofort auf die Bretter schickte, da ich trotz zwischenzeitlich zehn dazugewonnenen Stärkepunkten nur zwei Treffer überlebe.

Vom Kopf einer riesigen Zwergenstatue springt Odin in einen normalen Laubhaufen. Der Vorsprung liegt weit über jedem Baum in der Umgebung. Bei so einigen großen und kleinen Details dieser Art hätte das Zwergenreich in sich logischer gestaltet werden können.

Déjà-vu in Svartalfheim

Das oben erwähnte Attentat in Rabenform ist eines der beiden Upgrades für diese Kraft. Das andere erhöht lediglich die maximale Dauer der Verwandlung. Jede magische Kraft lässt sich zwei mal bei Zwergenschmieden in deren Unterschlüpfen verbessern. Es fühlt sich aber zu grindig an, direkt zwei Items für jedes Upgrade sammeln zu müssen. Eines verlieren die mit der Kraft ausgestateten Gegnertypen beim Ableben, das ebenfalls benötigte Quarz erbeutet ihr durch Flussraubzüge. Die sind ein Beispiel dafür, wie die Chance verpasst wurde, die Machtfantasie konsequent durchzuziehen. Wieso kann Odin Tote auferstehen lassen und (dank neuer Bücher des Wissens) Blitze schleudern, ist aber trotzdem zu schlapp, um alleine eine Holztür aufzutreten? Und kann im mythischen Kontext nicht irgendetwas ansprechenderes Odins Sprünge aus schwindelerregender Höhe abbremsen, als ein stinknormaler Haufen Laub?



Über Fallschaden müsst ihr euch keine Gedanken mehr machen, wenn ihr ein komplettes Set göttlicher Rüstung gesammelt habt, aber die Laubhaufen sind ein gutes Beispiel dafür, wie der Spielwelt ein wenig mehr frische Ideen gut getan hätten, damit sie sich deutlicher von den bekannten Abschnitten unterscheidet.

Dasselbe gilt für die Aktivitäten im neuen Gebiet: Flussraubzüge oder verfluchte Artefakte habe einen neuen Anstrich, aber ihr kennt diese Elmente eins zu eins aus dem Hauptspiel. Es gibt sogar ein Äquivalent zu den verdammten Eiferern. Da hätte ich lieber mehr Welt-Event-Quests gesehen. Bei den Quests aus dem Hauptspiel denke ich zuerst an den verqueren Humor. Man denke nur an die Aufgabe mit dem Namen "Prodigy" mit jenem Barden, für den ich einen selbsternannten Bischof in einer Kirchenruine verprügelte und ihn so zum Lied "Smack My Bishop" inspirierte. Ähnlich schön bescheuert in Die Zeichen Ragnaröks: Ein Zwerg bittet mich, sein Hab und Gut hinter einem Wasserfall zu verstecken, dazu seien Wasserfälle bekanntlich da.

Meinung: Hagen Gehritz Die Zeichen Ragnaröks startet bei mir nicht mit leichten Vorbedingungen. Ich habe Spaß am Hauptspiel, brauche aber nicht unbedingt noch mehr DLC-Areale und schon gar keinen Nachschlag zu den unbeeindruckenden Asgard-Abschnitten. Der Anfang hat mich schnell versöhnt, da ich großen Spaß mit dem Einsatz der Magie hatte, die gleichzeitig durch ihren großen Mana-Verbrauch nicht zu mächtig wurde. Mein Favorit ist klar die Rabenkraft, da sie die Bewegung durch die Welt spaßig erweitert und Luft-Attentate mir immer wieder Freude machen. Da Eivor diese Magie im Hauptspiel nicht anwenden kann, werde ich das dort definitiv vermissen!

Doch während die Story-Quest der Erweiterung die Kräfte auch ständig ins Missions-Design einwebt, gibt es kaum neues bei den optionalen Aktivitäten im neuen Areal und die sind schließlich kein kleiner Teil der beworbenen 30+ Stunden an neuen Inhalten. Die Welt bietet ansehnliche Ecken, doch dazwischen viel 08/15-Wald, statt die Fantasy-Schraube ganz stramm aufzudrehen. Es ist ein nettes Detail, dass Odin das eigene Schiff mit Magie ruft, aber letztlich seht ihr euer altbekanntes Boot mit den selben sterblichen Torfnasen wie immer.

Obwohl ich wieder Spaß mit den Kämpfen hatte und auch mit jenen Aktivitäten, die mich interessieren, wirkt Die Zeichen Ragnaröks unterm Strich uninspiriert – umso mehr angesichts des aufgerufenen Preises. Der DLC schöpft damit sein Potential nicht aus und bietet zum großen Teil mehr vom Gleichen.

DIE ZEICHEN RAGNARÖKS PS5

Einstieg/Bedienung Schneller Zugang zum Artefakt, um magische Kräfte von Feinden zu stehlen

Aktivierung der Magie über R2+Digipad geht besser von der Hand, als gedacht

Hochleveln zum sofortigen Spielen des DLCs möglich (nur im entsprechenden Areal aktiv) Story startet etwas unvermittelt, ohne den mythischen Hintergrund einzuführen Spieltiefe/Balance Spaßige magische Kräfte

Missions-Design der Story-Kampagne bezieht Magie häufig ein

Ulkige Welt-Events und humorvolle NPCs

Gut inszenierte Bosskämpfe...

Herausforderungs-Kampfarena mit freischaltbaren Mali für Extra-Punkte

Mächtige neue Ausrüstung und Skills können mit ins Hauptspiel übernommen werden Behäbige Story vermittelt lange wenig Weltuntergangsstimmung

Mangel an frischen Ideen bei optionalen Aktivitäten im neuen Areal

... die teils mit schnellen, sehr tödlichen Kombos nerven

Materialbeschaffung für Magie-Upgrades kann sich nach Grind anfühlen

Mythisches Szenario bzw. Mächtigkeit von Odin nicht konsequent genug umgesetzt Grafik/Technik Detaillierte Mythenlandschaft...

Große Weitsicht ... die abwechslungsreicher sein könnte

Einige Matschtexturen in Landschaft Sound/Sprache Auch DLC ist deutsch vertont

Fetzige neue Musikstücke Multiplayer Nicht vorhanden 7.0 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Spielszenen stammen von GamersGlobalWem schon beim Gedanken an die Abstecher nach Asgard und Jötunheim in Assassin's Creed Valhalla (im Test die Füße einschlafen: Willkommen im Club! Mich störte im Hauptspiel sehr stark, wie identisch sich Hauptcharakter Eivor in der Rolle Odins spielt – und damit kein bisschen göttlich. Hätte Ubisoft also Vorschläge gesammelt, wohin die Reise im offiziell größten DLC in der Geschichte des französischen Gaming-Riesen gehen soll, ein neues Abenteuer mit Odin wäre mir nicht an zehnter oder gar hundertster Stelle eingefallen.Damit steht das Urteil aber nicht um vornherein fest. Denn Odin mit göttlicheren Kräften auszustatten ist der spielerische Kern von. Ich hatte dank der Dosis Magie einigen Spaß in der Erweiterung, auch wenn sie bedauernswerterweise an anderer Stelle viel Potential liegen lässt.Die längere Story-Quest im neuen Gebiet Svartalfheim (dem Reich der Zwerge), dreht sich darum, dass Odins Sohn Baldr beim Versuch, den Zwergen gegen die Invasion der Feuerriesen (Muspel) und Eisriesen (Jötun) vom Muspel-Chef Sutr gefangen genommen wird. Mit dem Tod des eigentlich unverwundbaren Baldrs beginnt Ragnarök. Doch nicht nur deswegen will Odin ihn zurück, in Selbstgesprächen wird klar, dass er sich um sein Kind sorgt. Auch beginnt der DLC eigentlich dramatisch mit Toten und einer Tracht Prügel von Sutr. Doch im weiteren Verlauf helft ihr vor allem Zwergen, um euch auf eine Revanche vorzubereiten und dadurch tritt die Handlung endlos auf der Stelle. Da es so langsam vorwärts geht, fehlt es der Story auch lange an Weltuntergangsstimmung. Da hätte man lieber Laufzeit damit gewonnen, den Auftakt weniger übers Knie zu brechen und auch eine Beziehung zu Baldr aufzubauen.Spielerisch gibt es dagegen bei der Hauptgeschichte wenig zu meckern, sind doch die Missionen häufig um das Glanzstück des DLCs gestrickt: Die fünf sehr spaßigen magischen Kräfte, die ihr mit dem Zwergenartefakt Hugathjofr bestimmten Feinden entreißen könnt. Zum einen könnt ihr euch in einen Raben verwandeln. Zwei Kräfte Verwandeln euch in Eis- oder Feuerriesen und dienen vor allem zur Tarnung vor Gegnern. Dazu seid ihr als Feuerriese beispielsweise Hitzeresistent, was bei all den Lavapools davor schützt, schnell als BBQ zu enden. Als Eisriese könnt ihr euch dagegen an bestimmte Kristalle teleportieren. Die anderen beiden verursachen Eis- oder Feuerschaden. Erstes macht aus euren Gegnern Crushed Ice, letzteres macht getötete Feinde zu euren Zombie-Marionetten.Autor: Hagen Gehritz (GamersGlobal)