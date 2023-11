Heute vor... 16 Jahren: Assassin's Creed

Serie von Maverick

PC 360 XOne PS3

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed ab 29,90 € bei Amazon.de kaufen.

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Als am 14. November 2007 Ubisoft Assassin's Creed für die Xbox 360- und PS3-Konsolen veröffentlichte (PC-Version folgte im August 2008), konnte wohl noch niemand vorausahnen, welchen immens erfolgreichen Verlauf die neue Marke in den darauf folgenden Jahren für den französischen Entwickler und Publisher (auch als finanzielles Standbein) nehmen sollte.

Der von Ubisoft Montreal (unter der Leitung von Creative Director Patrice Désilets und Producerin Jade Raymond) geschaffene Open-World-Actionadventure-Titel spielte sowohl im 12. Jahrhundert zur Zeit der Kreuzzüge, als auch in der Neuzeit. Mit Desmond Miles und seinem Vorfahren Altaïr wurden zwei spielbare Protagonisten aufgefahren, die durch den Animus, einem High-Tech-Gerät der Firma Abstergo, durch erlebbare Erinnerungen miteinander verbunden waren – obwohl sie zeitlich mehrere Jahrhunderte voneinander trennten.

Während der spielerische Part mit Desmond eher gemächlich ausfiel, war Altaïr für die Action und Dramatik vorgesehen. In der Rolle des grazilen Assassinen konntet ihr seine herausragenden Fähigkeiten im Kampf, beim Schleichen und bei der Akrobatik nutzen, um mächtige Ziele der Templer zu töten und so den Verlauf der heiligen Kriege zu beeinflussen. Die von Ubisoft eingesetzte Scimitar-Engine setzte technisch seinerzeit neue Maßstäbe, was die Interaktion mit der Spielumgebung oder die Darstellung von Menschenmassen/NPCs in den Städten betraf. Für ein erfolgreiches Attentat eures Opfers musstet ihr unter anderem Leute beschatten, Gespräche belauschen und am besten in der Menschenmenge unentdeckt bleiben. Ein weiteres besonderes spielerisches Merkmal von AC war das Parkour-System, mit dem ihr euch in den authentisch nachgebildeten Orten wie Jerusalem katzengleich über die Dächer der Stadt bewegen und die höchsten, spielrelevanten Gebäude erklimmen konntet. Wurdet ihr von Feinden entdeckt, konntet ihr euch mit den für die damalige Zeit vorherrschenden Assassinen-Waffen wie einen versteckten Dolch, ein Kurzschwert oder Wurfdolchen eurer Gegner entledigen oder versuchen zu fliehen und euch vor den Häschern verstecken.

In den weltweiten Reviews sahnte Assassin's Creed aufgrund der gelungenen Atmosphäre, dem historischem Setting und der beeindruckenden Technik überwiegend gute Bewertungen ab, Kritik musste sich der Titel vor allem wegen des mit der Zeit zu repetitiven Spielablaufs innerhalb der Missionen gefallen lassen. Die Entwickler nahmen sich der Kritik an und lieferten im Jahr 2009 mit Assassin's Creed 2 und dem neuen Assassinen Ezio Auditore da Firenze einen spürbar abwechslungsreicheren Nachfolger ab. Ubisoft setzte fortan die Serie in zeitlich relativ kurzen Abständen mit weiteren Haupttiteln und auch Ablegern fort, die jeweils neue Settings und andere spielbare Protagonisten in das Assassin's Creed-Universum einführten.

Mit Assassin's Creed - Mirage veröffentlichte Ubisoft am 5. Oktober 2023 zuletzt einen Serien-Teil, der spielerisch entschlackt, wieder näher am Serien-Begründer ausgelegt war und somit nicht mehr die leichten RPG-Mechaniken und den riesigen Spielumfang der vorigen drei AC-Titel Origins, Odyssey und Valhalla mitbrachte. Für 2024 steht mit Assassin's Creed - Codename Red (Arbeitstitel) als neues Setting vermutlich das feudale Japan als nächster Schauplatz an.