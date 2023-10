Assassin's Creed Mirage Test+

Teaser Der neue Teil von Ubisofts Meuchelmörder-Reihe gibt sich betont nostalgisch. Gerade Fans der frühen Serienteile kommen im virtuellen Bagdad auf ihre Kosten, müssen aber auch mit teils fragwürdigen Mechaniken leben.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Assassin's Creed Mirage ab 49,99 € bei Amazon.de kaufen.

Per "Attentäter-Konzentration" schaltet ihr bis zu fünf markierte Gegner in einer Tötungssequenz aus. Cool ist das schon irgendwie, aber für mich passt die automatisch freigeschaltete Fähigkeit nicht so richtig in ein Assassin's Creed.

Von Alamut bis Bagdad

Ein paar Missionen bieten völlig unterschiedliche Lösungsansätze. In den meisten ist der Pfad aber (mehr oder weniger) vorgeschrieben, etwa in dieser Quest, in der sich Basim als Eunuch verkleiden muss, um Zulass zum Harem zu erhalten.

Fließend zwischen Action und Stealth

Nostalgische Elemente spielen in Mirage eine wichtige Rolle. Die gibt es Basims Abenteuer in quasi jedem Bereich. Die Kontermechanik, die einen Quick-Kill im Kampf ermöglicht, ist nur ein Beispiel von vielen.



Viele Freiheiten und doch linear

Anzeige

Meinung: Benjamin Braun Es gibt vieles, das mir an Assassin's Creed Mirage besser gefällt an den letzten drei Serienteilen, einschließlich des deutlich kompakteren Umfangs, der aus meiner Sicht zuletzt regelrecht ausuferte. Ich genieße es, nicht mehr zwingend aufleveln zu müssen, sondern mir komplett freiwillig Vorteile zu erarbeiten. Die oft reich bevölkerten Straßen Bagdads und die vielfältigen Hauptmissionen erinnern mich angenehm an Assassin's Creed Unity. Bei vielen Spielmechaniken wie dem Belauschen von NPCs oder auch dem Abreißen von Fahndungsplakaten bekomme ich immer wieder Nostalgieschübe.



Rundum glücklich bin ich mit Mirage aber schlussendlich nicht. Die Stealthmechanik nimmt nämlich auch bisweilen lächerliche Züge an, wenn ich reihenweise Gegner aus demselben Versteckt heraus anlocken und ausschalten kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Und so schön es auch ist, dass selbst bei einem offenen Konflikt praktisch keine Mission scheitern kann, ich also auch in diesem Bereich frei bin, ändert das wenig daran, dass das in manchen Situationen überhaupt keinen Sinn ergibt und Atmosphäre kostet. Spiel hin oder her, bestimmte Schwächen der Spielmechanik hätten die Entwickler nun wirklich besser kaschieren können. Unterm Strich bleibt es für mich als Serienfan ein empfehlenswertes Assassin's Creed, zu einem Serienhighlight reicht es allerdings nicht. Es gibt vieles, das mir an Assassin's Creed Mirage besser gefällt an den letzten drei Serienteilen, einschließlich des deutlich kompakteren Umfangs, der aus meiner Sicht zuletzt regelrecht ausuferte. Ich genieße es, nicht mehr zwingend aufleveln zu müssen, sondern mir komplett freiwillig Vorteile zu erarbeiten. Die oft reich bevölkerten Straßen Bagdads und die vielfältigen Hauptmissionen erinnern mich angenehm an Assassin's Creed Unity. Bei vielen Spielmechaniken wie dem Belauschen von NPCs oder auch dem Abreißen von Fahndungsplakaten bekomme ich immer wieder Nostalgieschübe.Rundum glücklich bin ich mit Mirage aber schlussendlich nicht. Die Stealthmechanik nimmt nämlich auch bisweilen lächerliche Züge an, wenn ich reihenweise Gegner aus demselben Versteckt heraus anlocken und ausschalten kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Und so schön es auch ist, dass selbst bei einem offenen Konflikt praktisch keine Mission scheitern kann, ich also auch in diesem Bereich frei bin, ändert das wenig daran, dass das in manchen Situationen überhaupt keinen Sinn ergibt und Atmosphäre kostet. Spiel hin oder her, bestimmte Schwächen der Spielmechanik hätten die Entwickler nun wirklich besser kaschieren können. Unterm Strich bleibt es für mich als Serienfan ein empfehlenswertes Assassin's Creed, zu einem Serienhighlight reicht es allerdings nicht.

Assassin's Creed Mirage Xbox X

Einstieg/Bedienung Gutes Tutorial und ausführliches Glossar

Jederzeit anpassbarer Schwierigkeitsgrad Spieltiefe/Balance "Gelegenheiten" ermöglichen teils alternative Lösungsansätze...

Spektakuläre Attentäter-Konzentration ...

Cooler Ketten-Attentat-Skill

Interessante Story, die einen Bogen von Origins bis Assssin's Creed 1 schlägt

Praktisch jede Mission im Stealth oder auf dem Actionpfad lösbar

Jede Menge Nostalgie in Form klassischer Features (Belauschen u.a.) und sonstiger Details wie der "blutigen Feder"

Relativ offene Missionsstruktur, die einige Hauptquest in unterschiedlicher Reihenfolge ermöglicht

Klassischer Ansatz als Action-Adventure, statt Action-RPG wie zuletzt ... oft führt aber im Kern nur ein einziger Weg zum Ziel

... die aber nicht so richtig in ein AC passt

KI bei Stealth-Kills in nächster Nähe oft viel zu unaufmerksam

Offene Konflikte bleiben bei minimal weiter entfernten Wachen unbemerkt

Rauchbombe viel zu mächtig Grafik/Technik Schöne, detailverliebte Grafik

Mit vielen NPCs bevölkerte Straßen

Durchweg flüssige Darstellung Vereinzelte Bugs und Kollisionsfehler Sound/Sprache Sehr gute deutsche und englische Sprecher

Fantastischer Soundtrack inklusive schönen Neuinterpretationen

Überwiegend gute Soundeffekte Wachen haben ständig denselben Sprecher (deutsche Version) Multiplayer

nicht vorhanden 7.5 Userwertung 0.0 Mikrotransaktionen – Hardware-Info Keine Besonderheiten

Eingabegeräte Maus/Tastatur

Gamepad

Lenkrad

Anderes Virtual Reality Oculus Rift

HTC Vive

Playstation VR

Anderes Kopierschutz Steam

Kopierschutzlose GoG-Version

Epic Games Store

uPlay

Origin

Hersteller-Kontoanbindung

Ständige Internetverbindung

Internetverbindung beim Start

Alle Screenshots und Videoszenen stammen von GamersGlobalNeue Spielemarken haben es bekanntermaßen nicht leicht, sich am Markt zu etablieren. Auch ich kann mich nicht davon freisprechen, an eine neue Reihe höhere Erwartungen zu knüpfen als an die Fortsetzung einer etablierten. Der erste Teil vonhatte mich im Jahr 2007 aber trotz seiner letztlich ziemlich begrenzten Spielmechanik schnell überzeugt. So sehr, dass hier bis heute ein Poster von Altaïr hängt, auf dem er seine versteckte Klinge aufblitzen lässt und ich sogar so bekloppt war, mir das Spiel nach der PS3-Fassung auch noch für Xbox 360 zu holen. Die Ezio-Trilogie war dann noch besser, wobei mein persönlicher Liebling tatsächlich Assassin's Creed Unity (im Test: Note 9.0 ) aus dem Jahr 2014 ist. Verwundern dürfte es also niemand ernsthaft, dass ich mich auf das nun erscheinendeso sehr gefreut habe wie auf keinen anderen Serienteil der letzten Jahre. Denn das Abenteuer in Bagdad ist mit einer Mischung aus den ersten vier Teilen und Unity ziemlich treffend beschrieben.Ob mir die finale Version von Mirage wirklich so gut in mein Beuteschema passt wie erhofft, das erfahrt ihr hier sowie im oben eingebetteten Testvideo.Mit Rollenspiel-Elementen habe ich keine Probleme, zumal sie für Action-Adventures alles andere als außergewöhnlich sind. In Assassin's Creed uferten sie für mich zuletzt aber aus, und auch die Dimensionen vonoderhaben für mich nicht nur positive Seiten. Mirage kommt mir deshalb eindeutig mehr entgegen. Ich kann hier zwar Waffen und Rüstungen mit gesammelten Materialen aufwerten und sogar Perk-artige Vorteile für meine Gadgets freischalten. Entwickler Ubisoft Bordeaux übertreibt es mit den RPG-Anteilen aber nicht und erschlägt mich auch nicht mit Massen an Skills. Vor allem gibt es hier aber keine in Zonen mit gewissen Gegnerstufen geteilte Spielwelt, die mich zum Grinding zwingt. Es gibt eine vernachlässigbare Ausnahme, ansonsten aber endet hier jedes heimliche Attentat tödlich. So muss das sein!Im Rahmen des eher klassischen Ansatzes fällt auch die Welt deutlich kleiner aus. Die Hauptkarte mit Bagdad, Siedlungen und Wüsten-Gebieten im Umland, ist aber auch nicht gerade winzig. In etwa die Ausmaße der Welt von, das Ezio nach Konstantinopel führte, dürfte Mirage erreichen, was auch dem Umfang der Hauptstory (ca. 15 Stunden) angemessen ist. Neben der Hauptkarte, auf der etwa 90 Prozent des Handlung stattfinden, geht es auch zu einer deutlich kleineren Map nahe der Festung Alamut. Die kennt ihr bereits aus dem ersten Assassin's Creed. Im rund 300 Jahre früher spielenden Mirage befindet sie sich aber noch im Bau – und die Assassinen-Bruderschaft bezeichnet sich hier noch als die Verborgenen. Die Story dreht sich letztlich um den Kampf gegen die "Orden", aber nicht zuletzt auch um Hauptheld Basim und dessen alptraumhaften Visionen, die ihn des Nachts heimsuchen. Begeistern kann mich die Handlung trotz einiger spannender Fragen und Wendungen nur begrenzt. Aber die Art, in der die Entwickler hier quasi einen Bogen vom Ägypten-Ableger Origins bis zum im 12. Jahrhundert spielenden ersten Serienteil spannen, lässt mich auch nicht teilnahmslos. Einen großen Teil der Atmosphäre zieht Mirage aber eh aus anderen Dingen, nämlich unzähligen Referenzen auf die Vorgänger, die in wirklichen allen Bereichen bis hin zur Spielmechanik vorhanden sind.Da die Missionen schleichend zumindest merklich leichter lösbar sind, kann ich Mirage definitiv einen gewissen Fokus auf die Heimlichtuerei bescheinigen. Zumindest auf dem von mir gespielten "normalen" Schwierigkeitsgrad könnt ihr nahezu alles auf mit einem offenen Schlagabtausch regeln – oder beides recht frei miteinander kombinieren. Denn Missionen scheitern hier tatsächlich nur im Sinne einer Rückkehr zum letzten Spielstand, wenn ihr sterbt. Die serientypischen Verfolgungen von Zielpersonen müsst ihr Falle einer Entdeckung zwar noch mal von vorn beginnen. Dafür reicht es aber, in der Nähe zu meditieren, um die Sequenz am nächsten Tag noch mal neu zu starten.Das Schleichen – wobei ihr den Stealth-Modus jederzeit manuell aktiviert – funktioniert ziemlich ähnlich wie in Unity. Ihr pfeift halt Gegner aus einem Versteck wie einem Heuballen zu euch heran und führt ein Attentat aus, bei dem Basim die Leiche automatisch darin entsorgt. Zumeist funktioniert das Entfernen der Leichen aus dem Sichtfeld auch zuverlässig, wenn ihr bloß hinter einer Mauer kauert. Mir machte Mirage auch so schon Spaß. Aber besonders gerne nutze ich den später freischaltbaren "Ketten-Attentat"-Skill. Der ermöglicht es euch, zwei nebeneinander stehende Wachen auf einen Streich per heimlicher Klinge zu erledigen. Besonders cool ist es aber, dass das auch mit einem weiter entfernten Gegner per Wurfmesser geht – sofern ihr noch eines übrig habt.Die größte Schwäche des Schleich-Gameplays ist, dass die Wachen (wobei ihr den Effekt durch bestimmte Rüstungen sogar noch verschärfen könnt) oft selbst dann nichts von einem Attentat mitkriegen, wenn es unmittelbar neben ihnen passiert – zumindest aus einem Versteck wie hohem Gras heraus. Das ermöglicht es ständig, auch mal ein halbes Dutzend nahe zusammenstehende Gegner nacheinader auszuschalten. Auch doof: Es gibt nicht mal für einen kleinen Holzverschlag ein Maximum, wie viele Leichen reinpassen. Das kostet dann doch Atmosphäre.Praktisch dasselbe Problem entsteht beim KI-Verhalten in den Sperrzonen, wenn ihr die Gegner im Schwertkampf entsorgt. Ständig prügle ich mich lautstark mit den Wachen und richte ein kleines Blutbad an. Gegner im Nebenraum oder auch solche, die vielleicht 30 Meter entfernt sind und freies Sichtfeld hätten, kriegen davon aber nichts mit. Habe ich alle alarmierten Wachen getötet, kann ich ein paar Meter weiter wieder zum Stealth-Gameplay wechseln. Es gibt Ausnahmen, wenn etwa eine Alarmglocke in der Nähe ist und es mir nicht gelingt, die dorthin eilende Wache auszuschalten (oder ich habe die Glocke schon vorher zerstört). Und manche Feinde haben eine Tröte dabei, die zumindest imm mittleren Umkreis andere Wachen alarmiert. Aber die beschriebene unglaubwürdige Situation überwiegt leicht. Und falls es doch mal Alarm gibt, kann ich auch wegrennen und den (nicht immer automatisch) erhöhten Fahndungslevel durch das Abreißen von Plakaten wieder komplett aufheben. Kehre ich zurück, sind alle Wachen wieder zum "Alltag" zurückgekehrt.Ist ja nicht so, als ob es vergleichbare Probleme nicht schon in den Vorgängern gab. Aber so auffällig wie in Mirage gab es das meiner Erinnerung nach wirklich noch nie. Wie gesagt, Spaß habe ich dennoch am Kämpfen und Schleichen, aber dicke Abzüge in der B-Note gibt es in beiden Bereichen dennoch.Ihr könnt innerhalb einer Mission nahezu alles sowohl mit Stealth oder Klinge regeln(wenngleich ihr für bestimmte Interaktionen zunächst wieder "anonym" werden müsst). Damit gibt euch Mirage natürlich ohne Zweifel einigen spielerischen Freiraum, den es so in den wenigsten der Vorgänger gab. Zudem könnt ihr einen Teil der Hauptmissionen hier in mehr oder weniger beliebiger Reihenfolge angehen. Und natürlich gibt es auch praktisch immer unterschiedliche Wege (etwa durch einen Kanal, über die Mauer, durch Ablenkung einer Menschenmenge und so weiter), um unbemerkt Zugang zu einer Sperrzone zu erhalten. Die Missionen laufen abseits dessen aber dann doch recht linear ab, was im Zusammenhang mit den sogenannten Gelegenheiten steht.Im Rahmen dessen gelangt ihr etwa durch das Belauschen bestimmter NPCs oder auch durch Bestechung im Dialog an Informationen, zum Beispiel über einen geheimen Zugang in die Katakomben unter einem Tempel. Tatsächlich kommt ihr um die Nutzung dieser Gelegenheiten allerdings nur sehr selten herum. Und häufig bieten sie nicht einmal echte Alternativen, sondern eher kleine Variationen. Beispielsweise benötigt ihr in einer Mission zwingend die Kleidung eines Eunuchen, um überhaupt in einen Harem eindringen zu können. Die Alternative besteht hier aus zwei verschiedenen Orten, wo ihr die Verkleidung auftreibt. In meinem Fall habe sie einem in der Unterhose auf dem Dach hockenden Eunuchen geklaut.Das soll keineswegs bedeuten, dass nicht viele dieser Gelegenheiten nett designt sind, sie bieten durchaus auch Abwechslung. Aber ob ich jetzt durch eine versteckte Bodenklappe in den Untergrund gelange oder nach Informationen suche, um einer Wache das richtige Losungswort zu sagen, nun, das macht jetzt keinen gravierenden Unterschied. Ähnlich sehe ich das, wenn ich mehrere Optionen habe, um eine Zielperson aus einem Gebäude zu locken, bei dem ich nicht ins Innere gelangen kann. Da hätte man sicherlich mehr rausholen können. Auch das ist kein Bereich, in dem Mirage völlig versagen würde, aber ist doch etwas enttäuschend.Autor: Benjamin Braun, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)