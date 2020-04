Call of Duty - Warzone: F2P-Titel erreicht mehr als 50 Mio. Spieler

PC XOne PS4

Am 9. März dieses Jahres – und somit vor ziemlich genau einem Monat – kündigte Activision mit Call of Duty - Warzone einen Battle-Royale-Shooter an, der bereits einen Tag später für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht worden war. Wer nicht im standardmäßigen Team (bis zu drei Spieler) unterwegs sein möchte, kann seit kurzem auch den Solo-Modus nutzen.

Im Verlauf der vergangenen Wochen stiegen die Nutzerzahlen des Free-to-Play-Titels stetig an und stellten in der Folge neue Bestwerte auf. Kürzlich wurde über den offiziellen Twitter-Account bekanntgegeben, dass CoD - Warzone inzwischen die Marke von mehr als 50 Millionen Spielerinnen und Spielern übertroffen hat, was grob der Einwohnerzahl Kolumbiens entspricht.

Kaum zu vermeiden ist, dass sich unter diesen 50 Millionen Nutzern auch nicht wenige Cheater befinden. Activision selbst gab Anfang dieses Monats an, dass mehr als 50.000 Spieler seit dem Launch des Spiels dauerhaft gesperrt worden sind. Vor diesem Hintergrund sollte zudem die Ingame-Funktion für das Melden von verdächtigem Verhalten überarbeitet werden. Darüber hinaus setzt das Entwicklerstudio auch auf Sicherheitsteams, die Spieldaten überwachen, verdächtige Statistiken identifizieren sowie Aimbots und andere Betrüger aufspüren sollen.