Heute vor... 16 Jahren: Call of Duty 4 - Modern Warfare

In der GamersGlobal News-Artikelreihe "Heute vor... xx Jahren" blicken wir auf die Releases namhafter Genre-Titel und andere Ereignisse aus der mehr als 50-jährigen Spielegeschichte zurück.

Am 8. November 2007 veröffentlichte der US-Entwickler Infinity Ward unter dem Publisher Activision hierzulande mit Call of Duty 4 - Modern Warfare für PC, Xbox 360 und PS3 den neusten Egoshooter-Titel der im Jahre 2002 gestarteten Call of Duty-Reihe. Anders als noch seine drei Vorgänger, war der neue Militär-Shooter nicht mehr im 2. Weltkrieg angesiedelt, sondern (wie es der Untertitel bereits andeutet) erstmals in der Modernen Welt.

Call of Duty 4 - Modern Warfare spielte in einer fiktiven Gegenwart, in der ein ultranationalistischer Aufstand in Russland ausbrach und eine nukleare Bedrohung für die ganze Welt darstellte. Man übernahm in der Singleplayer-Kampagne die Rollen verschiedener Soldaten der US-Marines und der britischen SAS, die an unterschiedlichen Schauplätzen wie dem Nahen Osten, Osteuropa und Russland operativ tätig waren. Die Kampagnen-Missionen, in denen man oft im Team agierte, waren abwechslungsreich designt und boten dank vielen gescripteten Events echten Nervenkitzel. Sie reichten von der Befreiung eines Geiselschiffs über die Verfolgung eines Terroristenanführers bis zur Flucht aus einer radioaktiv verseuchten Stadt. Den Entwicklern gelang es, über die gesamte Kampagne hinweg eine packende Geschichte zu erzählen, die den Spieler emotional mit den von ihnen gespielten Charakteren verband.

Die verwendete IW-Engine ermöglichte seinerzeit beeindruckende Grafiken für Modern Warfare: Die Beleuchtung, Schatten, Texturen und Partikel-Effekte waren auf einem sehr hohen Niveau, was die cineastische Inszenierung des Egoshooters perfekt untermalte. Kameraführung, Schnitte, die Musik und Dialoge waren aufeinander so abgestimmt, dass eine filmreife Atmosphäre und ein meisterhaftes audiovisuelles Erlebnis entstand. In Erinnerung blieben bei den Modern Warfare-Gamern so einige ikonische Szenen im Spiel, wie etwa das Scharfschützenduell in der Ukraine oder der durchgeführte Nuklearschlag.

Neben der gut sechsstündigen Singleplayer-Kampagne bot Modern Warfare wieder einen umfangreichen Multiplayermodus, der mit seinen abwechslungsreichen Spielvarianten und seinem neuen, motivierenden Belohnungssystem (für die gewählte Klasse wurde nach und nach immer besseres Equipment freigeschaltet) bei den CoD-Multiplayer-Fans großen Anklang fand.

Call of Duty 4 - Modern Warfare entwickelte sich nach der Veröffentlichung und den erfolgten Top-Bewertungen der internationalen Spielepresse zu einem weltweiten Kassenschlager (insgesamt konnten im Laufe der Zeit fast 20 Millionen Exemplare verkauft werden) und erhielt mit Modern Warfare 2 (2009) und Modern Warfare 3 (2011) noch zwei weitere Fortsetzungen innerhalb des Franchise spendiert.

In neuem grafischen Glanz lies Entwickler Raven Software den Titel im Jahr 2016 erstrahlen, als ein Re-Release als Remastered-Version für PC und den damals aktuellen Konsolen Xbox One und PS4 erfolgte. 2019 startete unter dem Namen Call of Duty - Modern Warfare zudem ein Reboot der erfolgreichen dreiteiligen CoD-Subserie. Mit dem nahen Release von Call of Duty - Modern Warfare 3 für PC, Xbox Series X/S und PS5 am 11. November 2023, steht der letzte Reboot-Titel der Trilogie bereits in den Startlöchern.