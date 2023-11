Call of Duty - Modern Warfare 3 (Solo) Test+

Teaser Call of Duty steht für große Hollywood-Action und Shooter-Bombast: Die Kampagne von Modern Warfare 3 aber kämpft mit fragwürdigen Konzeptentscheidungen und einer besonders dünnen Geschichte.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Call of Duty - Modern Warfare 3 ab 67,99 € bei Amazon.de kaufen.

Alle Screenshoots und Videoszenen stammen von GamersGlobal

Bereits kurz nach dem Start von Call of Duty - Modern Warfare 3 (den Review Code für diesen Test erhielten wir erst am Launch-Tag) mehrte sich die Kritik an der Kampagne. Nicht nur schlechte Reviews auf Steam zeigen eins deutlich auf: Bei Modern Warfare 3 lief einiges falsch. Und genau dies bestätigte auch unlängst eine Bloomberg-Reportage von Jason Schreier.



Demnach wurde der jüngste Ableger binnen nur 16 Monaten zusammengeschustert – normalerweise benötigen Spiele dieser Größenordnung zweieinhalb bis drei Jahre. Laut Sledgehammer-Mitarbeitenden war das Projekt zunächst als DLC-Erweiterung geplant, wurde aber zum Vollpreisprodukt umkonzipiert. Das Ergebnis: Die Crew musste Überstunden schieben und vor Veröffentlichung mächtig "crunchen", um Modern Warfare 3 noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft an den Start zu bringen.



Aaron Halon dem auf X (ehemals Twitter) widersprach, so ist bei Modern Warfare 3 merklich Sand im Getriebe. Dies zeigte sich auch im Test der Kampagne auf der PlayStation 5. Mal erinnerten Karten an wiederaufbereitete Abschnitte aus Warzone, mal störte die zusammenhangslose Geschichte, mal das schwache Missions-Design: Der Solo-Modus von Call of Duty - Modern Warfare 3 ist somit der vorläufige Serientiefpunkt. Widerstandskämpferin Farah ist eine der wenigen interessanten Figuren im Spiel. Auch wenn Sledgehammer-Chefdem auf X (ehemals Twitter) widersprach, so ist bei Modern Warfare 3 merklich Sand im Getriebe. Dies zeigte sich auch im Test der Kampagne auf der PlayStation 5. Mal erinnerten Karten an wiederaufbereitete Abschnitte aus Warzone, mal störte die zusammenhangslose Geschichte, mal das schwache Missions-Design: Der Solo-Modus von Call of Duty - Modern Warfare 3 ist somit der vorläufige Serientiefpunkt.

Kurz und doof

Eins sei an dieser Stelle direkt gesagt: Die Kampagne von Call of Duty - Modern Warfare 3 ist eine der kürzesten der Seriengeschichte. Die 14 Kapitel hatte ich nach rund fünf Stunden auf dem zweiten Schwierigkeitsgrad durch. Allein das fünfte Kapitel "Undercover" war binnen weniger als fünf Minuten beendet. Auch andere Abschnitte erreichen kaum 15 Minuten Gameplay. Immerhin: Nach Beendigen einer Mission kann ich diese erneut angehen und etwa Loadout oder Schwierigkeitsgrad anpassen. Negativ fallen erneut die teils schlecht platzieren Neustartpunkte auf. Nach dem virtuellen Ableben muss ich daher häufig bereits erledigten Aufgaben erneut durchführen.



Die größte Schwäche der Solo-Kampagne ist die sehr platte Geschichte und die damit verbundenen stereotypen Charaktere. Serien-Schurke Vladimir Makarov feiert sein Comeback und tritt sogleich eine Welle aus Tod und Zerstörung los. Er stiehlt Raketen, bestückt sie mit Giftgas, sprengt einen Staudamm – und, und, und! Seine Motivation bleibt dabei über weite Strecken im Dunkeln. Dadurch ist er zwar bedrohlich verrückt, aber eben auch arg eindimensional. Durch die episodenhafte Erzählung und die rasch wechselnden Schauplätze kommt innerhalb der Geschichte kaum Rhythmus oder Spannung auf.





Fader Beigeschmack: Die Terroristen richten in einem Fußballstadion ein wahres Massaker an. Entsprechend war mein Tonfall ganz und gar nicht gebannt, wenn ich mich Kapitel um Kapitel frage: Okay, was hat Makarov diesmal wieder angerichtet? Mein persönlicher Motivationstiefpunkt war das Kapitel "Krisenherd". Als wäre ein Anschlag auf ein Fußballstadion nicht schon drastisches Stilmittel genug, inszeniert Modern Warfare 3 auch das Massaker an unzähligen, flüchtenden Computer-Zivilisten. Nicht nur, dass diese Mission im Jahr 2023 einen faden Beigeschmack hinterlässt, sie wirkt auch wie eine schlechte Kopie der "No Russian"-Mission von Call of Duty - Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009.

Entsprechend war mein Tonfall ganz und gar nicht gebannt, wenn ich mich Kapitel um Kapitel frage: Okay, was hat Makarov diesmal wieder angerichtet? Mein persönlicher Motivationstiefpunkt war das Kapitel "Krisenherd". Als wäre ein Anschlag auf ein Fußballstadion nicht schon drastisches Stilmittel genug, inszeniert Modern Warfare 3 auch das Massaker an unzähligen, flüchtenden Computer-Zivilisten. Nicht nur, dass diese Mission im Jahr 2023 einen faden Beigeschmack hinterlässt, sie wirkt auch wie eine schlechte Kopie der "No Russian"-Mission vonaus dem Jahr 2009.

Im dichten Schnee erkennt man getarnte Gegner nur mit dem Infrarot-Visier. Auch die Helden der Task Force 141 bleiben blass: Captain Price, Ghost und Co. mangelt es schlicht an Charaktertiefe und emotionalisierenden Hintergründen. Wer die Soldaten nicht aus den früheren Teilen kennt, findet hier lediglich Abziehbilder vor, die mit Militärklischees und One-Linern um sich werfen. Das Skript bietet hier schlicht zu wenige Ansatzpunkte zur Identifikation mit den Protagonisten. Auch die häufigen Wechsel der Spielfiguren und der Fakt, dass sie sich spielerisch nicht voneinander unterscheiden, schadet der Motivation. Sie alle wirken absolut austauschbar und besitzen keine wirkliche Persönlichkeit.

Neu ist nicht immer besser

Grundsätzlich gibt es zwei Missionstypen in Modern Warfare 3: Kurze, linear gehaltene Abschnitte und umfangreichere Sandbox-Levels. Letztere sollen ein Blick in die Zukunft der Serie bieten, fühlen sich aber eher an wie aus dem Multiplayer-Ableger Warzone adaptiert. An der dritten Mission "Reaktor" muss ich etwa drei Helikopter der Terrormiliz Konni ausschalten. Nach der Landung per Fallschirm habe ich die freie Wahl, wie ich vorgehe. Auf den Karten selbst finde ich Nachschubkisten und erhalte so Zugriff auf Hilfsmittel wie Drohnen oder sogar Mörserschläge.



Was sich theoretisch spaßig anhört, verkommt praktisch allerdings schnell zur langatmigen Schnitzeljagd. Im Endeffekt renne ich nämlich von einem Zielpunkt zum nächsten. Das Absuchen und Looten der Bereiche ist nützlich, aber nicht notwendig. Auch macht es kaum einen Unterschied, ob ich leise vorgehe oder gleich die Waffen sprechen lasse. Ich kann mich problemlos durch die offenen Bereiche ballern, bis irgendwann keine Verstärkung mehr eintrudelt. Das große Problem: Eine wirkliche Eskalation der Situation tritt zu selten auf. Stattdessen ist das gegenteilige Problem der Fall: Die Computer-Schergen sind oft orientierungslos und kommen mit den größeren Arealen nicht klar.



Wieso kämpfen, wenn man auch hacken kann: Auch in der Kampagne kommt moderne Technik zum Einsatz. Die linearen Missionen wiederum entsprechen mehr den frühen Call-of-Duty-Teilen: Ich kämpfe mich von einem Bereich zum nächsten, schalte Ziele aus oder überstehe Angriffe. Das ist altbekannt, funktioniert aber etwas besser als in den offenen Kampfgebieten. Leider sind diese Missionen aber auch größtenteils sehr kurz und dienen oftmals als gespielter Übergang zwischen Entwicklungen und Szenarien. Das wiederum schadet deren Stellenwert.

Alte Stärken, aber es reicht nicht!

Dass Call of Duty - Modern Warfare 3 nicht vollkommen in der Unterdurchschnittlichkeit versinkt, liegt an den bewährten Serientugenden Shooter-Gameplay und Inszenierung. Denn auch wenn die Kampagne kurz ausfällt, so entführt sie einen doch zu einer ganzen Reihe schöner Schauplätze. Besonders beeindruckte mich der Start der Mission "Gefrorene Tundra" mit dem Unterwasser-Angriff auf einen Konvoi: Selten zuvor sahen Spielszenen unter dem Eis derart detailreich und authentisch aus. Die Vielfalt ist hier also da und auch die Inszenierung ist weiterhin erstklassig.





Auf Knopfdruck geht der Konvoi im eisigen See baden. Die Action-Szenen fallen dabei enorm spektakulär aus, aber auch die Dialogsequenzen sind dank detailreich dargestellter Charaktere überaus sehenswert. In hektischen Momenten kommt hier also durchaus wieder altes Call-of-Duty-Feeling auf. Dieses wird durch die wuchtige Waffen-Sounds und das insgesamt gute Feedback unterstrichen. Wenn es hart auf hart kommt, fühlt sich auch Modern Warfare 3 richtig gut an. Die Steuerung ist dabei herrlich direkt und ist das virtuelle Scheibenschießen innerhalb der Kampagne dennoch unterhaltsam.

Die Action-Szenen fallen dabei enorm spektakulär aus, aber auch die Dialogsequenzen sind dank detailreich dargestellter Charaktere überaus sehenswert. In hektischen Momenten kommt hier also durchaus wieder altes Call-of-Duty-Feeling auf. Dieses wird durch die wuchtige Waffen-Sounds und das insgesamt gute Feedback unterstrichen. Wenn es hart auf hart kommt, fühlt sich auch Modern Warfare 3 richtig gut an. Die Steuerung ist dabei herrlich direkt und ist das virtuelle Scheibenschießen innerhalb der Kampagne dennoch unterhaltsam.

Call of Duty - WWII.



Autor: Olaf Bleich, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)

Anzeige Meinung: Olaf Bleich Die Call-of-Duty-Serie bescherte mir denkwürdige Momente und viele Emotionen. Aber die Kampagne von Modern Warfare 3 lässt mich in erster Linie enttäuscht vor dem Bildschirm zurück.



Hier hapert es an allen Ecken und Enden: Das Dilemma beginnt bei der allzu kurzen Spielzeit und endet schließlich in dem insgesamt zu eintönigen und ideenarmen Missionsdesign. Die offeneren Kampfgebiete fühlen sich an wie ein verkappter Multiplayer-Modus: Ob ich schleiche oder drauf los ballere macht keinen Unterschied. Doch selbst die geradlinigen Abschnitte holen mich viel zu selten ab. Große Mitschuld trägt hier sicher auch die eindimensionale Geschichte und ihre platten Charaktere: Superschurke Vladimir Makarov mutiert zum 08/15-Bösewicht ohne Motivation und Tiefe. In diesem Zusammenhang erscheinen auf Skandal getrimmte Missionen wie "Krisenherd" mit dem inszenierten Massaker von Computer-Zivilisten aufgesetzt und künstlich.

Warum also keine noch schlechtere Wertung? Weil Call of Duty - Modern Warfare 3 trotz aller Schwächen einige Stärken der Serie bewahrt. Ich liebe etwa die Vielfältigkeit der Schauplätze – von der Nachtmission zu Beginn bis hin zum Schauplatz des Fußballstadions oder der Arktis im späteren Verlauf. Auch die Inszenierung ist weiterhin erstklassig und gerade der Sound hebt die Atmosphäre merklich an. Auch Steuerung und Waffen-Feedback sind gewohnt stark. Trotzdem: Wer Call of Duty - Modern Warfare 3 einzig wegen der Kampagne kaufen wollte, wird in diesem Jahr bitter enttäuscht. Abseits der Kampagne bietet Modern Warfare 3 umfangreiche Spielmodi wie beispielsweise den erweiterten Zombies-Modus oder die gewohnten Multiplayer-Optionen mit neuen Erweiterungsoptionen, Haltungen und Anpassungen bei den Bewegungsmöglichkeiten. Die kleineren 6v6-Maps sind dabei Reskins aus Modern Warfare 2 (im Solo-Test ) aus dem Vorjahr. Bei den großen Battle-Maps sind aber drei neue Karten dabei, eine weitere stammt ausAutor: Olaf Bleich, Redaktion: Hagen Gehritz (GamersGlobal)