Call of Duty - Modern Warfare 3 übernimmt Ingame-Käufe des Vorgängers

In einer FAQ zu Call of Duty - Modern Warfare 3 wird die Übernahme nahezu aller im Vorgänger erhältlichen Ingame-Käufe und Freischalt-Items angekündigt. So sollen Skins für die verschiedenen Charaktere verfügbar bleiben, ebenso wie Blaupausen für Waffen und die Waffen selbst. Ausnahmen seien Inhalte für Elemente, die im neuen Spiel gar nicht existieren - genannt wird das Tactical Amphibious Vehicle, das vielleicht nicht verfügbar sei und dessen Skin daher auch fehlen würde.

Während die Verfügbarkeit dieser Elemente des zweiten Teil im neuen Spiel einigen Käufern gefallen dürfte, bietet sie auch Anlass zur Kritik. Auf Reddit beispielsweise wird diskutiert, dass das Spiel mit all den Inhalten dann ja nicht mehr als ein kleines Update sein könne.