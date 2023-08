GC23: Neunminütiger Gameplay-Trailer zu Call of Duty - Modern Warfare 3

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen der Opening-Night-Live-Show zur gamescom 2023 gab es einen umfangreichen Gameplay-Trailer von Call of Duty - Modern Warfare 3 zu sehen. Laut Entwickler Sledgehammer Games handelt es sich bei Modern Warfare 3 erstmals um eine direkte Fortsetzung des Vorgängers, der von Infinity Ward entwickelt wurde. Im Spiel werden die offenen Fragen aus dem zweiten Teil aufgegriffen und Haupt-Antagonist Makarov kehrt zurück. Aktuell könnt ihr das Video aufgrund von Altersbeschränkungen nur direkt auf YouTube anschauen.

Im neunminütigen Gameplay-Trailer seht ihr in typischer Call-of-Duty-Inszenierung einen Teil der ersten Kampagnen-Mission mit dem Namen "Operation 627". Darin infiltriert ein Spezialkommando, das von einem U-Boot aus startet, den Zordaya-Gefängniskomplex, um einen für den Verlauf des anstehenden Konflikts entscheidenden Gefangenen zu befreien.

Call of Duty - Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.