Meinung: Hagen Gehritz

Der Einsatz auf dem besagten Schiff oder die einsame Flucht aus einem Stadtviertel, in dem es vor Feinden wimmelt, sind verdammt gut in Szene gesetzt. Gerade mit den Gefechten in Gebäuden hatte ich viel Spaß, dort zeigt die Feind-KI auch weniger Aussetzer als im offenen Feld. Dem gegenüber stehen gerade in der ersten Hälfte Missionen, die in die Länge gezogen wirken. Brauchte es wirklich so viele Gegnerwelle, die ich mit der Kanone des Flugzeugs wie Spielzeugpuppen durch die Gegend fliegen lasse? Oder eine zweite Basis, deren Wachen ich als Sniper nochmal genau wie ein Weilchen vorher in der Mission alle eliminiere?



Die Kampagne Modern Warfare 2 bietet unterm Strich gewohnt präzise und abwechslungsreiche Shooter-Unterhaltung mit einigen starken Highlights. Allerdings mit merklich schwankender Güte auf seine fünf bis sechs Stunden Laufzeit und dabei erzeugt die Story auch keine so eindrückliche Atmosphäre, wie es dem ersten Teil der neuen Modern Warfare-Trilogie stellenweise gelang.

Damit komme ich zu meinem Fazit: Die Kampagne war für mich ein auf und ab, manchmal auch in kurzer Folge. Es gibt gut gemachte fiese Momente, wie eine Frau in einem Vorort, die zunächst ihre Waffe wegwirft, sie aber wieder aufhebt, wenn ihr sie aus den Augen lasst. Das ist beklemmend, wie da teils die Grenze zwischen Zivilisten und Feinden im Kampf gegen die Kartelle verschwimmt. Gleichzeitig ist es da auch so unpassend, dass mir das Spiel sagt: Drücke LT um Zivilisten zu beruhigen und „beruhigen“ heißt, mit der Waffe auf sie zu zielen...